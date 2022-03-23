Фатальна помилка Лукашенка

Белорусские послы покинули Украину. Лукашенко окончательно сдался Путину – долг платежом красен – ни цента больше не получит, пока не бросит свои войска в украинскую топку.

Белорусский лже-президент может ещё сам и надеется, что восточный барин будет верить в последние приготовления перед началом наземного вторжения "братьев-белорусов", которое какую уж неделю откладывается. Очередная спец-операция, которая, возможно, так и не состоится – убеждает себя и всех Лукашенко.

Но белорусское вторжение состоится! И что важно понимать в этом контексте? Что большой разницы от того, вступит Лукашенко в наземную войну или нет, уже не наблюдается почти ни с какой точки зрения. Оно – вторжение Беларуси, и разгром – уже состоялось. Вот почему.

Военный аспект: сломить украинское сопротивление небольшим, плохо вооружённым, плохо тренированным и абсолютно деморализованным контингентом белорусских войск не удастся.

В худшем случае белорусские смертники продлят агонию армии вторжения на неделю-другую.

Юридический аспект: и де-факто, и де-юре Беларусь уже является стороной конфликта, поддерживающей российского агрессора: она предоставляет свою территорию, свою инфраструктуру, она оказывает помощь раненым русским солдатам. И все юридические последствия, с этим связанные, уже могут быть применены.

Если белорусский сапог ступит на украинскую землю, список военных преступников расширится белорусскими фамилиями; но для Беларуси как страны почти ничего не изменится.

Пора назвать слона в этой комнате именно слоном – Беларусь уже напала войной на Украину 24 февраля 2022 года! Эта война – война Лукашенко против Украины.

Внешнеполитический аспект: участие Беларуси в войне уже является фактом для всего мирового сообщества. Словам Лукашенко не верит ни одна живая душа на планете. Так или иначе, давить санкциями его будут до последнего, без всякой жалости.

Внутриполитический аспект: участие белорусов в наземной войне приблизит падение Лукашенко; однако даже если наземного вторжения не будет, судьба узурпатора решена.

Российская армия будет разгромлена в Украине – может быть, через полгода, а может быть, уже через пару недель.

России будет уже не до Лукашенко, а значит всё, что у него останется – это небольшая прослойка омоновцев и прочих псов режима. Которые бросят хозяина, как только почувствуют, что тому не спастись от праведного народного, и теперь ещё и украинского гнева.

Гуманитарный аспект – самый значительный, который стоит в данном случае рассматривать. Конечно, участие белорусов в войне Путина приведёт к новым бессмысленным жертвам и увеличит пропасть между народами.

В отличие от России, Беларусь действительно была добрым соседом Украины до 24 февраля. За все последние 8 лет, пока шли боевые действия в зоне ОРДЛО, белорусы если и участвовали в этой войне, то скорее на стороне Украины, в частном порядке.

Лукашенко даже не признал Крыма и постоянно врал, что со стороны Беларуси войска РФ в Украину никогда не вступят.

Сейчас, когда Беларусь воюет с Украиной, когда в результате преступного соучастия Лукашенко гибнут сотни людей, отношения украинцев и белорусов уже испорчены. К счастью, это пока что сглаживается поддержкой Украины со стороны белорусских властей в изгнании, рельсовой войной и участием белорусских добровольцев в борьбе против российских захватчиков. Но это все не смягчает ответственность белорусов.

Однако давайте попробуем предположить, какие последствия войны в любом случае будут иметь место для каждой из сторон конфликта.

Последствия для Беларуси с точки зрения Беларуси

Тяжёлая политическая дестабилизация. В отличие от Путина, который пользуется значительной поддержкой в РФ (по разным оценкам, 60-80%), Лукашенко поддерживают дай бог 20-30% белорусов — это следствие жестокого подавления протестов 2020 года. Поэтому, если для российского режима участие в войне хотя бы теоретически может не стать окончательным крахом, то для белорусского диктатора оно окажется смертельным наверняка. Если у РФ, несмотря на санкционную войну, все ещё есть некоторые резервы для придания устойчивости, то у Беларуси нет уже ничего. Пока режим Лукашенко существует, экономика Беларуси существовать не будет. Отсрочка российских кредитов не поможет. Последний аргумент, который могли предъявить в защиту Лукашенко – мир. Диктатор уверенно бравировал перед своим электоратом тем, что ему удалось сохранить Беларусь в качестве островка стабильности и мира.



Однако 24 февраля вся эта риторика рухнула – Беларусь воюет с Украиной. Ни одной причины поддерживать Лукашенко теперь не осталось ни у одного сегмента электората.

Потерпев поражение, Россия всё-таки заключит с Украиной мирный договор. Она, возможно, не отдаст Крым и позорный проект ЛДНР. Что – с определенной долей вероятности – позволит России сохранить ярмо путинского режима.



Однако заключение мира с Россией отнюдь не будет означать автоматическое заключение мира!



Режим Лукашенко будет постоянной угрозой безопасности Украины, как и режим Путина.



Разобраться с этой проблемой и угрозой безопасности с ходу, не откладывая в долгий ящик, может стать очень предусмотрительным политическим решением Новой Украины и смертельным исходом для белорусского режима.



Победоносным украинским войскам будет легче лёгкого стереть с лица земли резиденцию Лукашенко. Не захватывая территории. Не ведя войну против гражданского населения РБ. А одной точечной специальной операцией по ликвидации главаря банды.



И никакая Россия в этом случае за изолгавшегося диктатора не вступится, в лучшем случае его ждёт Ростов. Возможно, одной лишь угрозы украинской спецоперации будет достаточно для того, чтобы верные соратники диктатора принесли ключи города.

Даже если Украина не будет использовать прямую военную силу для устранения угрозы Лукашенко, остаются белорусские добровольцы – высоко мотивированные отряды, имеющие опыт боевых действий в Украине. Они могут начать боевые действия против Лукашенко самостоятельно, привлекая на свою сторону всё больше белорусов, или, с помощью как раз тех украинских добровольцев, чьи дома сейчас Беларусь поливает ракетами.



Победа такому движению инсургентов, конечно, не гарантирована – но шансы у него велики. Особенно в случае российского невмешательства, которое более чем вероятно.

В процессе войны или сразу после неё Путин также может принять решение по устранению Лукашенко ради аннексии Беларуси. В существующей конфигурации Лукашенко не нужен. Вовсе не его легитимностью российские войска находятся на территории Беларуси — они там находятся по праву силы. Тем более что после принятия новой конституции штамповать выгодные Путину решения в Беларуси может несостоятельный совбез, коллегиальный орган, и сам Лукашенко для этого больше не обязателен.



Также попытка аннексии Беларуси не будет иметь для России дополнительных издержек как раньше — вряд ли именно за это добавят какие-то санкции, как и вряд ли Лукашенко будут защищать белорусы ценою жизни.



Лукашенко и так изгой, никто за него не вступится, и молча не заметит случившегося. Кремль, напомню любителям империализма, пытаясь создать свой русский мир и захватить Украину, в любом случае имеет в виду Беларусь как часть "славянского союза", основы будущего восстановленного СССР. А значит лишение Беларуси суверенитета – непреложная часть плана войны в Украине.



И Лукашенко нужно было бы очень постараться, чтобы найти в этом плане место для себя. В путинской антиутопии у него почти нет шансов уцелеть, а значит, у Лукашенко в любом случае нет перспектив, кто бы за ним ни пришёл: украинцы или z-овцы. Вторые будут ещё более агрессивны.

Последствия для Беларуси с точки зрения России

Так как Россия из-за войны утратила все свои экономические и политические преференции в мире, она навсегда потеряла и возможность мирного присоединения Беларуси. Если ещё два месяца назад часть белорусов смотрели на РФ как на старшего брата, который помогает и обеспечивает стабильность, то теперь этому конец. Волк сбросил изношенную одежду бабушки окончательно. Теперь Россия — это синоним войны. В отличие от ситуации 2020 года, после поражения в войне Россия с большой вероятностью не сможет эффективно как прежде вмешиваться во внутренние дела Беларуси, особенно если там начнётся очередная революция. У РФ будет достаточно своих внутренних проблем при существенном ослаблении силового блока – один разгром армии чего будет стоить — и бросить "батьку" под откос среди российских военных есть много желающих. Мёртворождённая идея русского мира похоронена навеки. Режим Путина навсегда потерял и Украину, и Беларусь. Никакого восстановления СССР больше не будет — конец советской эпохи всё-таки пришёл.



Власть в России может смениться, даже если не скоро. Её народ может повзрослеть и поумнеть. Тогда – возможно, через многие годы – отношения России с соседями восстановятся. Но это будут отношения на совсем других основаниях. Больше никаких "старших братьев" и "сфер влияния" не будет.



Если путинский режим устоит, то полное подчинение Беларуси станет необходимым первым шагом перед новой атакой на Украину, или, как промежуточный Крым-2 для внутреннего обихода. Беларусь — как подспорье для полумёртвой экономики и как трудовой ресурс, и как рынок сбыта, и в качестве увеличения призывного контингента — так и только так видит Беларусь агрессивный Кремль.



Путину из-за войны с Украиной придётся сильно перетряхивать элиты. Многие нынешние бонзы этого не переживут. Лукашенко – не переживёт при любом раскладе – слишком уж устарела эта дорогая и малоэффективная прокладка для Москвы.

Последствия для Беларуси с точки зрения Украины

Война для Украины по-настоящему закончится только тогда, когда падёт путинский режим. Пока Путин управляет Россией, Украина не может чувствовать себя в безопасности. Поэтому свержение Путина – одна из военных целей Украины.



Лукашенко – фактический, пусть и не слишком верный союзник Путина. Режим Лукашенко несравнимо слабее путинского. Избавиться от Лукашенко и освободить Беларусь – это ослабить Путина и сделать сильнее Украину. Ведь свободная Беларусь станет последовательным союзником в борьбе против Кремля, как и перестанет быть опасным северным фронтом.

Реализация плана по смене режима в Беларуси – отнюдь не такая уж сложная задача для украинских батальонов, особенно после победы в войне с Россией. Уничтожив группировку российский войск в Полесье, украинцы имеют полное право не останавливаться на границе с Беларусью, а сразу двинуться дальше по одному единственному направлению — резиденция Лукашенко.



Тогда конец диктатуры станет вопросом считанных дней, если не часов – ближайшие друзья экс-президента наперегонки будут бежать, чтобы сдать его раньше, чем это сделает разъяренный народ и какой-нибудь "Азов". Ни одна страна в мире, кроме России, даже в теории не станет препятствовать смене режима Лукашенко. И никто не осудит тех людей, которые наконец-то избавятся от всем надоевшего диктатора. Бесспорно, часть националистически настроенных россиян рассматривает украинцев в качестве "бандеровцев" и "врагов". Но в Беларуси таких настроений нет. Это значит, что украинцы для подавляющего большинства белорусов всё ещё по-настоящему братский и соседский народ.



Нужно очень постараться, чтобы найти белоруса, который всерьёз хочет кого-то денацифицировать в Украине ценой своей жизни. Смена режима в Беларуси станет отрезвляющим фактором для населения РФ.



Какой бы ни была российская пропаганда, реальные примеры свободы и демократии в Украине и особенно Беларуси, реальный экономический рост в этих странах после войны станут сильнейшим фактором ослабления путинского режима. Поэтому освобождение Беларуси – возможно станет важнейшей стратегической целью Украины в конце войны. Конечно же, любые усилия по устранению авторитарных и тоталитарных режимов украинцами будут поддержаны на Западе. Обезьяна с гранатой – самый мощный дестабилизирующий фактор в мировой политике современности. За борьбу с Путиным Украина может требовать с Запада любые преференции.



А устранение Лукашенко в этом разрезе – необходимый шаг, на который ни США, ни ЕС также не пожалеют ресурсов.

Виталий Шкляров

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