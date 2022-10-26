Чому Україні варто визнати Тихановську президенткою Нової Білорусі

Олександр Мережко: "Позиція Тихановської щодо Росії та Путіна не є достатньо чіткою".

Світлана Тихановська: "Путін – агресор, диктатор, який готовий задля своїх амбіцій окуповувати чужі країни, бомбардувати дитячі садки, випалювати на тілах людей написи та перетворювати на пил цілі міста".

Україна та Білорусь – країни, що об'єднані спільним лихом. Ім'я йому – російський імперіалізм, нині в особі Путіна. Перемога України у війні проти нього неминуча, але ціна, яку платять українці за перемогу, зростає з кожним днем. Вони сплачують її у людських життях. Кожен день.

Здавалося б, сама сутність зла, з яким нам усім довелося зіткнутися, логічно робить Україну та Білорусь союзниками: Україну окуповано Росією частково, а Білорусь – повністю. Хай поки не безпосередньо, а під гнітом лицемірного прокуратора Лукашенка. Звільни одну – і швидко наблизиться визволення іншої.

Та все не так просто.

10 жовтня обрана президентка Білорусі Світлана Тихановська звернулася до президента України Володимира Зеленського та всього українського народу: "Встановімо офіційні дипломатичні та політичні відносини, ми – білоруси та українці, щоб вести війну проти агресора разом, узгоджено та до кінця. Така співпраця посилила б білоруську опозицію, послабила б режим Лукашенка і, зрештою, надала б підтримку ЗСУ на полі бою".

Читайте колонку Світлани Тихановської "Без вільної України не буде й вільної Білорусі та Європи"

Прямої відповіді від української влади ми не почули. Можливо, дипломатії потрібен час. Беззаперечно. Але дискусія у суспільстві вже розпочалася.

Українські політичні діячі розділилися на два табори: одні давно вважають, що Тихановська має рацію та потрібно робити ставку на неї, адже вона реально обрана своїм народом; інші – що Тихановська не заслуговує на довіру.

Наступного дня після звернення Світлани Георгіївни, 11 жовтня, в ефірі у Марка Фейгіна виступив радник Офісу президента України Олексій Арестович. Він назвав Світлану Тихановську "законно обраною президенткою", заявив, що "народ Білорусі взято в заручники" і визнав, що "українці припустилися низки серйозних помилок щодо Білорусі, які ще не пізно виправити".

Але вже 12 жовтня народний депутат від "Слуги Народу" Богдан Яременко розкритикував Світлану Тихановську: "Під час президентської кампанії та після неї, Тихановська припустилася багатьох помилок, що ставить під сумнів стійкість її політичних поглядів та її лідерські якості. У її оточенні є зовсім випадкові персони, а також люди, які можуть занепокоїти українські, та не тільки, спецслужби".

Яременко похвалив стратегію української влади "уникати контактів та уважно спостерігати", при цьому заявивши, що "зусилля групи Тихановської справляють враження політичного туризму". А співпрацю, на думку Яременка, потрібно налагоджувати з представниками полку Кастуся Калиновського, які якраз нещодавно обрали свій Сейм.

Український журналіст Юрій Романенко висловився ще більш недвозначно: "Тихановська використовуватиметься саме у форматі realpolitik. Більше її нічого не цікавить. Ставити на неї, як на лідерку, кумедно. Лідером буде військовий з Білорусі, якого ми приведемо до влади".

Водночас редактор українського видання "Європейська правда" Юрій Панченко застерігає політиків від такого підходу: "В України багато зауважень до заяв Світлани Тихановської і взагалі вона – людина, яка випадково потрапила в політику. Тоді як полк імені Калиновського – це мужні люди, які допомагають відстояти українську незалежність та мають повагу як в Україні, так і в Білорусі. Щоправда, варто зазначити, що претензії до заяв Тихановської стосуються періоду, коли вона робила перші кроки у політиці, тоді як її заяви останнього часу – лише проукраїнські".

Також Юрій Панченко зазначає, що Тихановська залишається "беззаперечним лідером білоруської опозиції, бо жоден інший політик не має такого рівня легітимності, як вона, адже на виборах 2020 року вона або виграла їх, або щонайменше пройшла у другий тур". Тому "слід утримуватися від кроків, які будуть виглядати як нав'язування сусідньому народу своїх рішень", очевидно, маючи на увазі створення альтернативного центру тяжіння для білоруської опозиції.

Далі Панченко висловлює логічну пропозицію українській владі: чітко висловлювати, чого саме вони очікують від білоруської опозиції; які заяви чи гарантії їм потрібні для початку переговорного процесу?

Щось схоже на "список претензій" наостанок висловив ще один депутат від "Слуги Народу" Олександр Мережко, який також пропонує вважати легітимною владою Білорусі не Тихановську, а полк Калиновського.

Мережко заявив, що Україна не визнає Об'єднаний перехідний кабінет Тихановської, бо сумнівається у її політичній позиції: "Позиція Тихановської щодо Росії та Путіна не є достатньо чіткою. Вона немов боїться називати речі своїми іменами. Наприклад, чітко сказати, що Росія є державою-терористом, агресором та ворогом білоруського народу. Ба більше, у її оточенні перебувають кілька сумнівних людей. Вона також робила пов'язані з Україною заяви, які викликали нерозуміння в Україні".

Ну що ж! Давайте я спробую відповісти на конкретні претензії депутатів. Що стосується "сумнівних людей в оточенні" – зробити це складно, доки конкретних людей не названо. Тому поки що розберемося з тим, як Світлана Тихановська висловлюється про Україну, Росію та Путіна.

1 квітня 2021 року, майже за рік до війни, Світлана Тихановська чітко та ясно заявила: "Крим – український" .

. Влітку 2021 року під час візиту до США Світлана Тихановська вшанувала пам'ять жертв Голодомору в Україні: "Ми маємо зробити все можливе, щоб це не повторилося".

Твіт Тихановської від 24 лютого 2022 року, в день початку повномасштабного вторгнення: "Годину тому Росія, за участю режиму Лукашенка, розпочала безпідставну та безсоромну військову агресію проти України. Режим перетворив нашу країну на агресора. Але білоруси не бажають війни. [Вільна] Білорусь рішуче засуджує цей крок та підтримує Україну".

Але білоруси не бажають війни. [Вільна] Білорусь рішуче засуджує цей крок та підтримує Україну". А ось фрагмент розширеної заяви Світлани Тихановської того злощасного дня: "Це більше не внутрішня політична криза. Це війна , в якій Білорусь виявилася учасницею, хоч ми всі були проти. <…> Дорогі українці, від імені нашої країни я висловлюю вам солідарність та підтримку, а від імені білорусів хочу сказати: нам соромно за те, яку роль територія нашої країни грає у цій війні. І ми готові робити все, що потрібно, щоб зупинити агресорів та цю катастрофу . Живе Беларусь. Слава Україні".

, в якій Білорусь виявилася учасницею, хоч ми всі були проти. <…> Дорогі українці, від імені нашої країни я висловлюю вам солідарність та підтримку, а від імені білорусів хочу сказати: нам соромно за те, яку роль територія нашої країни грає у цій війні. . Живе Беларусь. Слава Україні". 25 лютого 2022 року Світлана Тихановська звернулася до жінок Росії та Білорусі: "В Україні жінки зараз ховають своїх дітей у підвалах від ваших чоловіків та синів, здригаються від снарядів, які запущені вашими чоловіками та синами. Хіба ми можемо дивитися в очі нашим військовозобов'язаним чоловікам, братам, синам, не маючи жодної причини виправдати те, на що їх штовхають? І головне питання: хіба ми зробили достатньо, щоб це зупинити?"

1 березня 2022 року Світлана Тихановська оголосила Маніфест Антивоєнного руху: "Протистояння війні в Україні та боротьба за демократію – це тепер дві мети одного великого руху. Я оголошую антивоєнну мобілізацію. Усі ваші дії мають призвести до двох результатів: білорусів перестають сприймати як агресорів, а білоруські військові відмовляються брати участь у війні, або одразу переходять на бік українців . [Потрібно] робити все, щоб заважати режиму воювати. [Також, нам слід] формувати білоруський корпус із добровольців, які готові захищати українські міста, бути медиками чи логістами на боці України ".

. [Потрібно] робити все, щоб заважати режиму воювати. [Також, нам слід] ". 3 березня 2022 року Світлана Тихановська звернулася до народу та президента України, запускаючи Антивоєнний Рух: "Білоруси не просто проти війни – ми на боці України в обороні від спроби окупації Кремлем. Білоруси розуміють, що це не спецоперація, що Володимир Путін прийняв рішення бомбити мирне населення. Білоруси проти цього" .

. Твіт Тихановської від 4 березня 2022 року: "Народ Білорусі – це союзники українців. Ми чинимо опір діям режиму Лукашенка і не хочемо ставати співучасниками гуманітарної катастрофи, що розгортається в Україні. Наразі критично важливо виступити об'єднано на підтримку народу України проти атаки Кремля та діяти рішуче ".

". 8 березня 2022 року Світлана Тихановська зробила заяву у зв'язку з Міжнародним жіночим днем: "Сьогодні у мене немає святкового настрою. Як немає його і у сотень жінок у білоруських в'язницях. Як немає його у матерів, які у різних містах України співають діткам колискові у бомбосховищах. Як немає його у жінок, які пішли на фронт допомагати чоловікам".

11 березня 2022 року в інтерв'ю ВВС: "Доля Білорусі сильно пов'язана з долею України. Від закінчення війни залежить те, як довго мій чоловік продовжуватиме сидіти у в'язниці. Наскільки довго тисячі безневинних людей продовжуватимуть сидіти у в'язниці. Наше завдання зараз – допомогти українському народові. І ми віримо, що, роблячи це, ми будемо на боці світла ".

". 16 березня 2022 року Світлана Тихановська звернулася до білорусів: "Зупиняйте все, що режим використовує для допомоги Кремлю у війні. Якщо ви готові – приєднуйтесь до добровольчих корпусів білорусів на боці України. Допомагайте вивозити українських біженців. Займайтеся гуманітарною допомогою. [Військові], ви давали присягу захищати країну. Сьогодні захистити країну – це скласти зброю та не воювати проти України ".

". 22 березня 2022 року, звернення Світлани Тихановської у зв'язку з загрозою приєднання військ Білорусі до вторгнення: " Олександр Лукашенко вже здійснив державну зраду, надавши території Білорусі для російської агресії проти України. Ця агресія суперечить національним інтересам Білорусі та є злочином . А також прямо суперечить конституції Республіки Білорусь. Він і всі посадові особи, які сприяють агресії, неминуче постануть перед судом і будуть покарані за державну зраду, а у разі вторгнення в Україну, і за військові злочини. Усі, хто віддасть наказ про вторгнення військ Білорусі в Україну, незалежно від посади та військового звання, постануть перед трибуналом. Усі, хто виконає цей явно злочинний наказ, відповідатимуть перед законом. Військовослужбовці та будь-які посадові особи, які відмовилися виконувати злочинні накази, звільняються від відповідальності за невиконання таких наказів. Військовослужбовці, посадові особи та громадяни Білорусі, що у будь-який спосіб запобігли виконанню злочинних наказів, звільняються від відповідальності. Військовослужбовці, які залишили поле бою або здалися в полон Україні, звільняються від відповідальності".

. А також прямо суперечить конституції Республіки Білорусь. Він і всі посадові особи, які сприяють агресії, неминуче постануть перед судом і будуть покарані за державну зраду, а у разі вторгнення в Україну, і за військові злочини. Усі, хто віддасть наказ про вторгнення військ Білорусі в Україну, незалежно від посади та військового звання, постануть перед трибуналом. Усі, хто виконає цей явно злочинний наказ, відповідатимуть перед законом. Військовослужбовці та будь-які посадові особи, які відмовилися виконувати злочинні накази, звільняються від відповідальності за невиконання таких наказів. Військовослужбовці, посадові особи та громадяни Білорусі, що у будь-який спосіб запобігли виконанню злочинних наказів, звільняються від відповідальності. Військовослужбовці, які залишили поле бою або здалися в полон Україні, звільняються від відповідальності". Також 22 березня 2022 року Світлана Тихановська виступає у Литві на форумі Калиновського: " Російський тиран знову намагається вбити цілий народ – українців . Народ, який обрав свободу та суверенітет. Ми, білоруси, як ніхто розуміємо: долі України та Білорусі тепер взаємопов'язані. Якщо Україна впаде, для Білорусі не буде іншого майбутнього, окрім рабства всередині Російської імперії. Для нас важливо, щоб українці та весь світ знали: ми на боці України , попри те, що наша країна перебуває під окупацією".

. Народ, який обрав свободу та суверенітет. Ми, білоруси, як ніхто розуміємо: долі України та Білорусі тепер взаємопов'язані. Якщо Україна впаде, для Білорусі не буде іншого майбутнього, окрім рабства всередині Російської імперії. , попри те, що наша країна перебуває під окупацією". 25 березня 2022 року Світлана Тихановська передала гуманітарну допомогу до білоруського координаційного хабу "ПОБАЧ" у Варшаві й знову заявила: "Білоруські військові не хочуть воювати проти братніх українців, і якщо їх відправлять в Україну, вони мають здаватися і переходити на українську сторону" .

. 9 квітня 2022 року Світлана Тихановська в інтерв'ю Алесі Бацман: " Путін – агресор, диктатор, який готовий заради своїх амбіцій окуповувати чужі країни, бомбардувати дитячі садки, випалювати на тілах людей написи та перетворювати на пил цілі міста. Можливо, він хотів увійти до підручників великим завойовником, але він залишиться там убивцею, і я дуже сподіваюся, що на сторінці з його фотографією будуть фотографії Бучі, Маріуполя, Бородянки – як результати його правління. Зараз для нас завдання №1 – це допомогти Україні перемогти та досягти виведення російських військ також із нашої країни. Те, що армія Білорусі не увійшла на територію України – це заслуга Антивоєнного руху та білоруського суспільства, яке робить все, щоб цього не сталося. Це точно не заслуга Лукашенка, котрий всіляко намагався нас у цю війну втягнути".

Можливо, він хотів увійти до підручників великим завойовником, але він залишиться там убивцею, і я дуже сподіваюся, що на сторінці з його фотографією будуть фотографії Бучі, Маріуполя, Бородянки – як результати його правління. та досягти виведення російських військ також із нашої країни. Те, що армія Білорусі не увійшла на територію України – це заслуга Антивоєнного руху та білоруського суспільства, яке робить все, щоб цього не сталося. Це точно не заслуга Лукашенка, котрий всіляко намагався нас у цю війну втягнути". 24 травня 2022 року Світлана Тихановська виступила в Сеймі Литовської Республіки: " Лукашенко та Путін втягнули Білорусь у злочинну війну . Вони сподівалися на бліцкриг – взяти Київ за 3-4 дні. Але це їм не вдалося завдяки сміливості українського народу. І я пишаюся, що білоруси теж мають відношення до подій, які стали на заваді планам російської армії. Перемога України потрібна всім нашим народам , включаючи білорусів. Водночас майбутня безпека України, Литви та всього континенту опиниться під загрозою, якщо не буде вільної та незалежної Білорусі".

. Вони сподівалися на бліцкриг – взяти Київ за 3-4 дні. Але це їм не вдалося завдяки сміливості українського народу. І я пишаюся, що білоруси теж мають відношення до подій, які стали на заваді планам російської армії. , включаючи білорусів. Водночас майбутня безпека України, Литви та всього континенту опиниться під загрозою, якщо не буде вільної та незалежної Білорусі". 21 вересня 2022 року, звернення у зв'язку з мобілізацією у РФ: "Я закликаю білоруські війська та всіх, хто може потрапити під мобілізацію у разі її оголошення: не виконуйте злочинних наказів. Якщо вас уже відправили на війну – складайте зброю. Білоруське суспільство підтримає вас. Жоден білорус не повинен помирати через амбіції Путіна та помилки Лукашенка".

Жоден білорус не повинен помирати через амбіції Путіна та помилки Лукашенка". 21 жовтня 2022 року Світлана Тихановська записує звернення до білорусів у зв'язку із прихованою мобілізацією: "Я звертаюся до військових Білорусі. Якщо ви перетнете державний кордон України, ви станете військовими злочинцями. Саботуйте злочинні накази, складайте зброю, звертайтесь до проєкту "Хочу жить". Я звертаюся до всіх, кого може торкнутися мобілізація: уникайте призову".

Запевняю вас, друзі, це далеко не повний перелік. Світлана Тихановська послідовно та непохитно відстоює бік України у війні, визнає правоту України та злочинний характер путінсько-російської та лукашенківсько-білоруської агресії. Вона робила це багато разів і не перестане робити.

Які слова ще несказано? Які точно формулювання мають прозвучати, щоб Україна повернулася обличчям до своєї, можливо, найвдячнішої союзниці – Нової Білорусі, яка щиро й люто ненавидить Путіна, Лукашенка та всю пов'язану з ними нелюдяну гидоту.

Вважаю, є висока ймовірність того, що якщо українські офіційні особи нарешті вийдуть на контакт зі Світланою Тихановською і повідомлять, які саме питання викликають їхні побоювання, то всі непорозуміння будуть вирішені в найкоротші терміни.

Сейм полку Кастуся Калиновського, як і сам полк – люди, безумовно, гідні та шановані як українцями, так і білорусами, справжні герої, гордість моєї країни. При цьому, якщо українська влада зробить ставку на обрану президентку Світлану Тихановську, це ніяк не підірве авторитет полку, не завадить йому боротися за свободу України й не поставить під питання подальше політичне майбутнє його Сейму.

Бо Світлана Тихановська – не диктатор. Ба більше, свою передвиборчу кампанію вона будувала на тому, щоб одразу після інавгурації провести нові вибори. Але для цього спочатку потрібно перемогти Росію і позбутися Лукашенка.

Ставка України на Тихановську допоможе наблизитись до цих цілей, бо об'єднає білоруську опозицію та дасть новий поштовх до посилення боротьби в самій окупованій країні.

Якщо ж Україна продовжить цуратися Світлани Тихановської – це призведе лише до ще більшого розколу та фрустрації, а головне – не принесе нікому, окрім Путіна та Лукашенка, жодної користі.

Так, визнання Тихановської – це символ. Але чи не в сучасні героїчні часи символи важливі, як ніколи? Поки Путін порається з мертвонародженими квазідержавами "Новоросії", ми разом маємо можливість створити справжню, чесну та сильну державу – Нову Білорусь!

Повноцінне визнання Україною легітимності Нової Білорусі та її президентки Світлани Тихановської запустить механізм такого визнання по всій Європі та по всьому світу. Це буде серйозний і сильний крок назустріч милосердю та примиренню, взаємодопомозі та культурній реінтеграції.

Україна та українці пройшли свій шлях подолання минулого вже майже до кінця, залишилося зробити останній крок – закріпити перемогу. Білорусь лише нещодавно стала на цей шлях і нам як ніколи потрібна ваша підтримка та ваш досвід.

Путінські фашисти завдали Україні жорстокого, підлого удару. Проте, вона витримала, б'є у відповідь і міцно стоїть на ногах. Білорусь просить вас, тих, у кого вийшло, допомогти випростатися і стати у повний зріст і нам! Тоді ми теж зможемо битися поруч із вами на повну силу.

Немає сенсу шукати хороше там, де нас немає, є сенс вчитися знаходити хороше там, де ми є.



Віталій Шкляров