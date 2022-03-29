Чому ця війна не закінчиться
"Коли ця війна закінчиться..." – мріємо ми.
Але ця війна нескінченна.
Вона не закінчиться, поки вони будуть казати "на" замість "в". "УкрАїнець", а не "українець".
Поки не перестануть думати, що вас немає, що Україну вигадав Ленін.
Поки вважатимуть, що СРСР – найкраще, що сталося з цією планетою.
Поки лізтимуть зі своїм "велікім і могучім", звинувачуючи Україну в її українськості.
Поки ненавидітимуть вашу свободу і небажання бути такими ж покірними, як вони.
Поки щорічно в тисячний раз дивитимуться "Іронію долі" під миску олів'є.
Поки не залишать спроби остаточно вирішити українське питання.
Поки в їхніх ефірах не перестануть говорити про те, яке місто України та чим треба бомбити.
Поки вони плутатимуть правду з продажністю.
Поки брехатимуть про єдиний "братський народ".
Поки не перестануть вважати вас нацистом за те, що вам просто не хочеться бути з ними заодно.
Поки вони не припинять загрожувати ядерним попелом.
Поки не почнуть називати війну війною, а не спецоперацією.
Цих "поки" так нескінченно багато, що й війна буде нескінченною.
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Ви можете, стиснувши зуби, прийняти загибель рідних.
Ви можете повернутися до своїх зруйнованих будинків, відбудувати їх заново. І навіть знову заробите на нову квартиру. Знов візьмете квитки на літак до Берліна, Валенсії чи Таллінна.
Але знайте, що будь-якої миті вони здатні натиснути на кнопку, відправивши з великим задоволенням ракету у ваш черговий новий будинок.
Хороша новина в тому, що ця війна зробить усіх нас сильнішими. Якщо тільки ми нарешті зрозуміємо, що кінця їй не видно.
Якщо ми перестанемо шукати компроміси з нелюдами, які нас ніколи за людей не вважали.
Якщо ми не зрадимо все те, що вони хочуть в нас знищити.
Ця війна – нескінченна.
Але й Україна та свобода теж не мають кінця.
Євген Руденко, журналіст УП