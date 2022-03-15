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Михайло Ткач
журналіст УП

Ти – вбивця!

Вівторок, 15 березня 2022, 11:05

От вашего имени, от имени россиян, позавчера в Ирпене убили известного и уважаемого во всем мире журналиста Брента Рено. Выстрелом в шею. 

 

От вашего имени в селе Андреевка Макаровского района Киевской области восьмого марта русские солдаты напивались, взбирались на водокачку и расстреливали жителей села. 

От вашего имени они уже убили 90 украинских детей. 

 

От вашего имени они убили семью Перебейносов. Татьяна Перебейнос. Девятилетняя Алиса и восемнадцатилетний Никита. От вашего имени их убили минометным огнем во время эвакуации под Киевом. 

Остался один отец и муж Сергей. Без семьи. От вашего имени. 

 

От вашего имени у моего коллеги просто во дворе их дома расстреляли отца.

От вашего имени в Мариуполе убито около двадцати тысяч мирных и трудолюбивых людей.  

 

От вашего имени после обстрела роддома номер 3 в Мариуполе вместе со своим нерожденным ребенком погибла беременная девушка.  

 

От вашего имени убили Меть Марию и ее сына Ивана. Их вынуждены были похоронить на парковке их дома в Ирпене. От вашего имени.  

 

От вашего имени они мародерствуют в наших домах. Хвастаются по телефону родным, что украли миксер.

От вашего имени они уже выпустили 900 ракет по мирным городам.

 

От вашего имени миллионы людей нашей мирной страны сидят в подвалах.  

От вашего имени наши мирные города превращаются в руины. 

От вашего имени. 

Те кто привык жить, разрешая убивать.

Те кто привык молчать, чтобы жить. 

Убивать – чтобы жить.

 

Михаил Ткач

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: Росіявійна
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