Ти – вбивця!

От вашего имени, от имени россиян, позавчера в Ирпене убили известного и уважаемого во всем мире журналиста Брента Рено. Выстрелом в шею.

От вашего имени в селе Андреевка Макаровского района Киевской области восьмого марта русские солдаты напивались, взбирались на водокачку и расстреливали жителей села.

От вашего имени они уже убили 90 украинских детей.

От вашего имени они убили семью Перебейносов. Татьяна Перебейнос. Девятилетняя Алиса и восемнадцатилетний Никита. От вашего имени их убили минометным огнем во время эвакуации под Киевом.

Остался один отец и муж Сергей. Без семьи. От вашего имени.

От вашего имени у моего коллеги просто во дворе их дома расстреляли отца.

От вашего имени в Мариуполе убито около двадцати тысяч мирных и трудолюбивых людей.

От вашего имени после обстрела роддома номер 3 в Мариуполе вместе со своим нерожденным ребенком погибла беременная девушка.

От вашего имени убили Меть Марию и ее сына Ивана. Их вынуждены были похоронить на парковке их дома в Ирпене. От вашего имени.

От вашего имени они мародерствуют в наших домах. Хвастаются по телефону родным, что украли миксер.

От вашего имени они уже выпустили 900 ракет по мирным городам.

От вашего имени миллионы людей нашей мирной страны сидят в подвалах.

От вашего имени наши мирные города превращаются в руины.

От вашего имени.

Те кто привык жить, разрешая убивать.

Те кто привык молчать, чтобы жить.

Убивать – чтобы жить.

Михаил Ткач