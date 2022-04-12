Брехня на експорт. Як поширюють російську пропаганду про Бучу в забороненому на рф фейсбуці

Авторки: Анастасія Романюк, Ольга Снопок - спеціалістки з моніторингу соціальних мереж, Громадянська мережа ОПОРА

На початку квітня одна з найбільших державних інформаційних агенцій російської федерації РИА "Новости" опублікувала статтю "Что Россия должна сделать с Украиной?".

У ній автор (такий собі Тимофій Сергійцев – російський політтехнолог, колишній консультант Віктора Януковича) нарешті пояснив одну з головних загадок російського вторгнення в Україну – що таке "денацифікація":

"Нацисти, що взяли до рук зброю, мають бути максимально знищені на полі битви. Однак, крім верхівки, винна і значна частина суспільства, яка є пасивними нацистами та помічниками нацизму. Вони підтримували нацистську владу та сприяли їй".

Досить цинічно, що стаття Сергійцева зʼявилася 3 квітня – наступного дня після того, як світ побачив фотографії жахливої трагедії, яку вчинила російська армія у містечку Буча.

За свідченнями місцевих жителів, окупанти звинувачували українців у прихильності до нацистської влади та допитували їх про те, "де знаходяться нацики", а коли не отримували відповіді – вбивали. Ймовірно, саме ці звірства у Бучі й були початком так званої "денацифікації" в Україні.

Сьогодні фактично увесь світ бачить події в Бучі через камери українських телеканалів. Однак росія не полишає спроб залучити на свою сторону якомога більше користувачів соціальних мереж в усьому світі.

У цьому матеріалі йтиметься про те, як російська пропагандистська машина намагається впливати на громадян інших країн через Facebook.

Версія росії

Для початку варто сказати декілька слів про те, як різанину в Бучі оцінюють російські офіційні установи. Третього квітня російське міністерство вбивства оборони випустило заяву, у якій повідомило:

за час перебування російських військ у Бучі жоден місцевий житель не постраждав;

місцеві мешканці могли вільно пересуватися містом, виїжджати з нього та користуватися стільниковим звʼязком;

усі російські підрозділи вийшли з міста 30 березня, 31 березня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що російських військ там немає, а свідчення злочинів зʼявилися лише на 4-й день, коли до міста приїхали Служба безпеки України та українське телебачення;

всі тіла людей, фотографії та відео яких оприлюднив офіційний Київ, не задубілі, не мають трупних плям, а кров – не згорнулась, а отже, ці люди – актори, а їхні смерті – постановка української влади або ж наслідки злочинів українських "нацистів". 6 квітня Міноборони рф також повідомило, що учасникам "постановки" заплатили по 25 доларів США.

Розвінчувати фейки російської пропаганди ми не будемо – це вже зробили наші колеги з Bellingcat, а підтвердження їхнім словам знайшли The New York Times. Однак варто підкреслити, що свою брехню росія намагається активно розповсюджувати – усі фейки, про які йтиметься нижче, ми знайшли в іноземних медіа та соціальних мережах.

Поширення російської дезінформації у Facebook

Для того, аби виявити російську пропаганду, за допомогою сервісу CrowdTangle ми переглянули близько 10 тисяч дописів із ключовими словами "Буча" та "Bucha", опублікованих у Facebook в проміжку між 2 та 4 квітня 2022 року.

Переважна більшість публікацій транслювали український погляд на події. Втім, ми виявили 509 дописів, які просували проросійську позицію в різних країнах світу.

Найактивніше російська пропагандистська машина працює у країнах, які використовують у спілкуванні російську мову або перебувають під безпосереднім впливом рф: 446 дописів із 509 були написані російською, болгарською або іншими словʼянськими мовами.

Усього ми виявили 72 дописи іноземними мовами, що просувають російську дезінформацію щодо Бучанської різанини.

Географія публікацій досить різноманітна, а найбільше таких публікацій ми зафіксували у Болгарії (210), росії (74), Італії (24), Словаччині (12) та Україні (11).

Майже у половині дописів сторінки та групи передруковували чи репостили позицію міноборони рф, не додаючи до неї жодних інших коментарів. Ми враховували такі дописи як ретрансляцію російської дезінформації, якщо позиція рф – єдина публікація щодо Бучанської різанини на відповідній сторінці.

Натомість в інших дописах транслювалися певні фрагменти російської позиції щодо трагедії або ж усі меседжі одразу.

Деякі такі дописи Facebook маркує як неправдиві або оманливі, однак все ж лише незначну їх частину.

Хто транслює російську дезінформацію?

Більшість дописів поширювалися у Facebook-групах. До нашого аналізу ввійшли лише російсько-/українськомовні групи, а реальна картина поширення дезінформації в іноземному сегменті соцмережі ще гірша.

Другим за активністю оплотом російської "дези" стали офіційні сторінки російських дипломатичних установ. Також дезінформацію поширювали ЗМІ, а також сторінки, що позиціонують себе як новинні, публічні особи та політичні партії.

За даними Crowdtangle, сумарно користувачі взаємодіяли з російською дезінформацією майже 25 тисяч разів – лайкали, коментували та поширювали.

Висновки

Від початку повномасштабного вторгнення росії компанія Meta заявила про посилений захист українського Facebook та Instagram, зокрема і від поширення російської дезінформації.

Від початку повномасштабного вторгнення міноборони рф опублікувало понад 500 дописів, у яких воно активно звинувачувало українців у нацизмі, обстрілах українських міст та вбивствах українськими солдатами своїх співвітчизників – і жоден із цих дописів не був промаркований як дезінформація.

До того ж залишається риторичним запитання, якою є цільова аудиторія публікацій сторінки міноборони рф у Facebook, адже з 4 березня роскомнадзор заблокував соціальну мережу на території рф. Втім, на активність російського міноборони у Facebook це ніяк не вплинуло (звісно, поки VPN ще не заборонили).

Наш аналіз показав, що саме офіційні сторінки урядових та дипломатичних установ рф є апологетами російської дезінформації та виправдання російських воєнних злочинів в Україні.

Іншими словами, якщо офіційні сторінки країни-злочинця транслюють оманливі дописи, правила спільноти на них чомусь не поширюються. Так росія зберігає канали для пропаганди у соцмережах не лише для власних громадян (яких не спиняє заборона на користування Facebook), а й для міжнародної аудиторії та російської діаспори, яка продовжує підтримувати росію за кордоном.

Тож, попри офіційну підтримку України, Meta і далі легітимізує офіційну позицію рф та дозволяє просувати її на своїх платформах. Вочевидь, за майже півтора місяці війни Meta забракло часу, щоб визначитися зі своїм ставленням до рф, поки весь цивілізований світ розриває зв’язки з усім російським.

Анастасія Романюк, Ольга Снопок – спеціалістки з моніторингу соціальних мереж, Громадянська мережа ОПОРА

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.