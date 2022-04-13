Привид нацизму в Україні: як кремлівська влада десятиліттями працювала з колаборантами

Росія до війни готувалась давно. Після розпаду СРСР спецслужби працювали кількома шляхами, зокрема за допомогою колаборантів та через пропаганду.

Ключові завдання для спецслужб в нашій державі були такими: максимальна русифікація України й укорінення в державі маріонеткової влади.

Раніше, коли народ обирав не того, кого хотів кремль, або підтримував не ту політику, яку очікували в Москві, росія намагалася вплинути на ситуацію, зокрема фальшувала результати виборів. Українці, щоб захистити свій вибір, виходили на Майдан. Так само, коли маріонетковий уряд Януковича відвернувся від євроінтеграції, а на головній площі столиці побили студентів, розпочалася Революція Гідності.

Коли росія втратила над нашою владою контроль, ми встигли за цей час заборонити проросійські політичні сили – Компартію, Партію регіонів. Але політики створювали нові політичні проєкти, які й далі працювали на завдання кремля.

Правда, ці колаборанти діяли не так ефективно, як хотілося б путіну.

Як з’ясувалося, в Україні ФСБ банально кинули на гроші. Тому, коли влада росії розпочинала війну і думала, що все пройде легко і за пару днів, вона прорахувалася – не спрацювали ні інвестиції в колаборантів, ні недолуга пропаганда. Рашистські фейкові меседжі діють хіба лише на росіян.

Але ми маємо пам’ятати, як діяли колаборанти, і зробити все, щоб вони не були знову обрані й понесли заслужені покарання. Саме для цього Рух ЧЕСНО веде Реєстр держZрадників.

Як ФСБ використовувала свастику

Так, проросійські політики ще на початку 2000 в Криму поширювала листівки від Наталі Вітренко, де гоблінська рука з написом НАТО і свастикою лягала на територію півострова.

НАТО змальовували, як нацистську руку окупанта і загрозу для людей. І, звісно, лише тодішня лідерка "Прогресивної соціалістичної партії" (а нині – відома колаборантка) могла б врятувати Україну від такої пошесті.

Меседжі за стільки років у росії не змінилися. Якщо в Україні в них ніхто не вірить, у росії вони проросли в головах чималої кількості людей. При цьому, якщо раніше російська пропаганда говорила про "деяких нацистів" в Україні, в останні тижні, а саме, після поразок на фронтах так званої "воєнної спецоперації" головний меседж рупорів кремля змінився в напрямку, що вся наша країна переповнена послідовниками Гітлера.

Тому тепер часто українців росіяни асоціюють з нацистами, але при цьому чинять злочини, до яких в плані жорстокості ще дуже далеко навіть нацистам.

Як з Ющенка спецслужби рф зробили нациста

Далі перед Помаранчевою революцією через проросійські телеканали, які посилювали риторику проросійських політиків, ширилася реклама про три сорти українців.

То був чистісіньких чорний піар, покликаний розділити наш народ і зробити жителів сходу України прихильнішими до російської риторики.

Цю рекламу розробив політтехнолог-українець Тимофій Сергійцев, який працював на Кучму і Януковича. Він зараз в російських ЗМІ розповідає про плани росіян "денацифікувати" українців.

Представникам помаранчевої влади, зокрема Віктору Ющенку, так само спецслужбами росії формувався образ нацистів. В агітках використовувалася та ж таки свастика.

І далі посилено йшов меседж про те, що обрання Ющенка та підтримка західного вектора принесуть нам громадянську війну.

Усі намагання кремля переламати ситуацію у 2004 році зазнали невдачі. Народ обрав президентом Віктора Ющенка, але Янукович і Ко вичікували свого часу. І він настав.

Читайте також: Брехня на експорт. Як поширюють російську пропаганду про Бучу в забороненому на рф фейсбуці

Свастика після Революції Гідності

Реванш після Помаранчевої революції відбувся 2010 року, коли Януковича таки законно обрали президентом. Тоді в Україні і уряд, і президент були російськими маріонетками й готували державу до проросійського курсу. Але народ це зробити не дав – розпочалася Революція Гідності, після якої росія зрозуміла, що програє, і почала наступ на Крим і Схід України.

Коли проводили в Криму так званий референдум, окупанти використовували рекламу із двома зображеннями півострова: де на Крим у складі України наносилася свастика і колючий дріт, а Крим у складі росії виглядав яскраво і привабливо.

Після таких зображень заявляти про те, що на псевдореферендумі кримці обрали росію було набагато простіше – мовляв, вони знали, від чого відмовлялися і куди йшли.

Сам факт відсутності агітації з українського боку не мав жодного значення – хіба ж варто орієнтуватися на позиції і рішення країни під свастикою та колючим дротом?

***

Ці та інші зразки рашистської пропаганди Рух ЧЕСНО роками збирав для Музею агітації та політичного трешу. І якщо просто пройтися сторінками цього порталу стане очевидно: росіяни вже 20 років використовують ті самі фейкові меседжі, які і зараз путін намагається видати за правду.

Така інформаційна політика дає можливість очільнику кремля розповідати росіянам про потребу денацифікації України, а його підлабузникам вигадувати методи, як ця денацифікація відбуватиметься.

Інвестиції в пропаганду росія робила і робить не лише в Україні. У риториці деяких угорських, французьких, німецьких політиків та політиків інших країн ми зараз бачимо, як працюють гроші "Газпрому" та "Роснєфті". Це видно також із заяв деяких представників церкви, зокремаі і тих, які, на жаль, досі проводять служби в Україні. Всі ці рашистські рупори, як і українські політики-колаборанти, стають видимими.

Рашистська пропаганда роками готувала плацдарм для війни в Україні. І війна прийшла. І саме тому поширення фейків кремля проросійськими політиками в Європі може теж стати плацдармом для воєнних дій уже й на території ЄС. І туди теж може прийти війна, під тими ж гаслами росії. Зрештою, відповідні заяви деяких адептів "руського міра" ми теж уже почули.

Віта Думанська