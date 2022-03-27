Кремль вкладав мільярди у проросійських політиків в Україні, але ті кинули їх на гроші – Bellingcat
Журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat розповів, що Росія з 2014 року витратила мільярди доларів на мережу проросійських політиків в Україні, але ті їх кинули на гроші.
Джерело: Грозєв в ефірі Youtube каналу "Продолжение следует"
Пряма мова: "Зараз ми закінчуємо одне розслідування, разом з Інсайдером, про те, скільки грошей було витрачено ФСБ, щоб гарантувати підтримку якимось тіньовим політичним класом в Україні цієї війни та створення внутрішнього держперевороту одразу після вторгнення.
Ось там йдеться про мільярди доларів, а не рублів. Було витрачено з 2014 року і до сьогодні.
Це було 150-160 високооплачуваних офіцерів ФСБ. Кожен із них мав необмежений бюджет, щоб вербувати українців будь-якого рівня.
Вони вербували на папері і потім виявилося, що... Ну так, вони летіли, щоб зустрічатися з ними в Таїланді, Мальдівах, Кіпрі. Ці гроші вони витратили на зустрічі. Їм давали готівкою".
Деталі: За його словами, зрештою агентура не спрацювала: "І тут навіть ці українські агенти, які брали гроші, кинули їх. Просто кинули".
Грозєв додав, що рішення президента України Володимира Зеленського про заборону діяльності в Україні деяких проросійських партій було правильним, оскільки серед них була російська агентура.
Пряма мова: "Розслідування дало нам розуміння правильності рішення Зеленського закрити певну кількість партій, тому що ми бачимо саме представників цих партій, багатьох із них, не всіх партій, серед активів цієї групи зі 150 ФСБшників. Отже, очевидно, це абсолютно неавтентичні партії, вони курувалися ФСБ".
Передісторія:
- Рада нацбезпеки та оборони за рішенням президента призупиняє діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією.
- Рішення РНБО стосується партій: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".
- У перший день повномасштабної війни Росії проти України, 24 лютого, нардеп ОПЗЖ Ілля Кива з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ". Генпрокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру Киві, Верховна Рада 15 березня позбавила його мандату.
- Кум Путіна і нардеп від "ОПЗЖ" Віктор Медведук, якого в Україні підозрюють у держзраді, втік. Де зараз Медведчук невідомо. Його дружина у Росії.
- Також співголова партії Вадим Рабинович зараз перебуває за кордоном.
- Найбільша кількість українських парламентарів, які зараз за кордоном, серед нардепів "ОПЗЖ".