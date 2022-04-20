Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Дмитро Толстолужський
капітан ЗСУ

Весна 22. Моя Україна сьогодні

Середа, 20 квітня 2022, 08:00

Моя Україна сьогодні це ранкова розмова в чисто прибраному до Великодня селі:

– Слава Ісусу Христу!

– Навіки Слава Богу!

– Чули, Тетяно Володимирівно, який подарунок наші хлопці зробили всій Україні?

– Дай Боже щастя! "Москва" на дні! 

– Нарешті – справдилось пророцтво.

– Щоб ці нелюді назавжди забули дорогу до нас. Щоб запам'ятали, що не вольно нікому вбивати українців.

Це дві дівчинки, кожна зростом з півтора АКМ, зі зброєю, з написами на бронниках МАМКА і ГИРЯ і уривок типової дівочої розмови:

– Дальність прямого пострілу ПКМ?  650 метрів по ростовій фігурі.

– Патрон? 7.62 на 54 ер.

Це два улюблених слова одного з інструкторів на полігоні:

– Запитання?

– Бі-і-ігом!

Це ще один наполегливий інструктор з ССО:

Якщо ви правша – всі маніпуляції зі зброєю тільки лівою рукою, права завжди на пістолетній рукоятці, вказівний палець уздовж зброї.

Це коли, як тобі здається, ти дуже влучно та швидко стріляєш, а твій інструктор обводячи маркером пробоїни в мішені каже коротко: "Тут все добре".

Це коли ти можеш тільки почути, тільки побачити і тільки в смартфоні свою кохану дружину в річницю весілля.

Це коли кохана дружина допомагає знаходити житло і школи в Варшаві нашим біженцям, а потім відкладає підручники і віддає перевагу вивченню ТТХ і порівнянню Javelin з NLAW.

Це коли замовники з бізнесу цифрового друку наполегливо лобіюють поставки нових категорій озброєння для ЗСУ і просять надати порівняльний аналіз декількох перспективних зразків.

Це коли поліграфісти власним коштом і дуже якісно друкують брошури та інші матеріали для Збройних Сил, а провідні українські дизайнери і маркетологи створюють фантастично якісний контент для ССО і ЗСУ.

Це коли іноземні колеги щодня пишуть слова підтримки, цікавляться і захоплюються Україною.

Це коли країни Європи конкурують між собою за можливість прийняти українських біженців.

Це коли ти дякуєш керівникові громади за смачний обід і у відповідь чуєш: "Це ми вдячні вам, я вперше з початку війни спокійно спала, тому що знаю – ЗСУ поруч".

Це коли ти вивчаєш і налаштовуєш надсучасну електроніку і декілька разів перечитуєш в захопленні ТТХ обладнання – too good to be true (з англ. "надто добре, щоб бути правдою).

Це волонтери, які продовжують допомагати армії в усіх потребах і фактично нема такого, що б вони не могли дістати. Якщо щось складне, то це просто займе трішки довше часу. Чув,що наші вже хочуть замовити їм Путіна – "нравітса не нравітса, Гаага ждіот красавіца".

Це коли твоя молодша донька розказує тобі в Signal про новий LEGO і цікавинки в вивченні наступної іноземної мови, а ти на екрані смартфона помічаєш, що замість випавших молочних в неї вже ростуть і сяють новенькі корінні зуби.

Це коли твоя старша донька, після 10 годин стоячі в потязі Укрзалізниці з осадженого Києва до Львова – дай Бог здоров’я нашим залізничникам – надсилає тобі посилання в YouTube на пісню гурту "Один в каное" "У мене немає дому", а ти вимикаєш пісню, не дослухав, тому що знаєш що плакатимеш, якщо дослухаєш.

Реклама:

Це коли ти щодня бачиш в новинах зруйновані вщент міста і села, Житомирську трасу, перетворену на пекло, розстріляні цивільні автівки, спалені дома і братські могили.

Це холодна лють і бажання помститися коли читаєш, чуєш і бачиш свідоцтва воєнних злочинів москалів, коли дізнаєшся про вбитих, зґвалтованих і закатованих українців  – чоловіків, жінок і дітей.

Це розуміння для чого окупанти примусово депортували на територію Росії понад 500 тисяч українців – московіти знов не здатні розвивати свою країну самі, їм бракує розумних, працьовитих, талановитих і здорових людей. Московська Росія – це сучасний рашистський улус стародавньої Орди; агресор, що намагається захопити вільних людей і перетворити їх на рабів-манкуртів, або знищити всіх до ноги.

Це розуміння того, що Росія приречена. І що вона не зміниться найближчим часом, тож маємо перемогти зараз і бути в формі завжди.

Це вдячність операторам ССО за САУ, БТР-и, танки, системи ППО, контейнери з новітньою електронікою, відбиті у ворога нашими спецпризначенцями і Спротивом, за знищенні конвої з пальним та боєприпасами.

Це вдячність ППО України за збиті ракети окупантів. За літаки і гелікоптери окрема подяка, але збиті ракети – це безпосередньо збережені життя.

Це щасливі очі колеги що служив з 2013-го по 2018-й в 95-й Житомирській бригаді, коли його брати з ДШВ помножують на нуль новітній Ка-52 москалів нашим ПТРК "Стугна".

Це захоплення бійцями Спротиву ССО, що кожної ночі тихо і холоднокровно знищують окупантів – як в Мелітополі, де менш ніж за місяць вони ліквідували 70 військовослужбовців РФ.

Це коли ти ще раз  згадуєш – Москва на дні, ми можемо. Найпотужніший московський корабель, флагман, що обстрілював Україну своїми ракетами ще з лютого, знищено нашими українськими проти корабельними ракетами.

Це коли  ти радієш кожній новині про підтримку України, про поставку нової зброї ЗСУ, і вдячний всім, хто підтримує нас в війні з уламком імперії Зла та Брехні.

Це щоденні запити в месенджерах від партнерів і замовників: "Як ти? Чим допомогти?".

Це коли "Червону Калину" співає вся Україна і пів-Європи, і додатково, як бонус, ти чуєш Андрія Хливнюка ще з Pink Floyd і на рінгтонах.

Це коли ти з побратимами кожного ранку співаєш гімн України і вшановуєш всіх українців, що загинули в війні. Коли ти гордий бути українцем.

Це коли ти знаєш, що на нас ще чекають запеклі бої з Ордою, і все одно залізно впевнений – Україна переможе. Московія піде за своїм кораблем, підводний флагман вже вказує їм точний напрямок.

"Коли я впадаю у відчай, я згадую, що протягом всієї історії завжди перемагав шлях правди і любові. Були тирани і вбивці і деякий час вони можуть здаватися непереможними, але врешті-решт вони завжди падають. Думайте про це завжди". – Махатма Ганді.

Все буде Україна. Перемоги нам всім.

Дмитро Толстолужський

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: Українавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Дмитро Толстолужський
З-за кордону до Збройних Сил. Думки про перспективу розвитку подій в Україні і навколо
23 березня 2022, 17:30
Примари радянських планів захоплення Європи як підґрунтя плану збройної агресії Росії проти України
8 лютого 2022, 15:00
Усі колонки автора
Колонки

Як громадськість виборює реформу Нацполу на рівні Єврокомісії та INL 

Мартина Богуславець
виконавча директорка ГО "Інститут законодавчих ідей"

Коли в ТРЦ повернуться покупці та міжнародні бренди

Вікторія Зеленська
директор напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі торговельних центрів "Епіцентр К"

Ризики законодавчих змін: не "закривайте рота" військовим

Лев Баглик
командир евакуаційного підрозділу 14 ОМБр

Війна має знову стати справою всього суспільства 

Єгор Фірсов
головний сержант підрозділу ударних дронів

Хто поверне депортованих дітей?

Олена Кондратюк
віцеспікерка Верховної Ради України

У чому українська сила людяності

Борис Ґудзяк
президент УКУ, митрополит Української греко-католицької церкви, митрополит Філадельфійський