Тепер офіційно: російський крейсер "Москва" затонув

Крейсер "Москва" у 2012 році. Фото: Wikimedia Commons

Російський крейсер "Москва" затонув після тривалої пожежі на борту, поки його буксирували в Севастополь.

Джерело: російське державне медіа "РИА Новости" з посиланням на міністерство оборони РФ.

Деталі: У російському міноборони наполягають, що корпус корабля зазнав сильних пошкоджень внаслідок детонації боєприпасів на борту.

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Як твердять російські військовики, "через штормові умови під час буксирування до порту Севастополя" флагман Чорноморського флоту Росії затонув.

Росіяни не визнали, що 13 квітня крейсер зазнав руйнації внаслідок удару українськими ракетами.

Довідково: Ракетний крейсер "Москва" був флагманом Чорноморського флоту Росії, з якого здійснювалася управління з'єднаннями військових кораблів, розвідка, протиповітряна та протиповітряна оборона, а також ракетні обстріли по Україні.

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Корабель ввели в експлуатацію в грудні 1982 року. На цьому кораблі радянський президент Михайло Горбачов їздив на перемовини з президентом США Джорджом Бушем-старшим на Мальту в 1989 році. Також судно залучали до бойових дій Росії проти Грузії 2008 року, а також для підсилення російського військового контингенту в Сирії.

За даними українського політичного керівництва, славнозвісний вислів українських прикордонників "Русский военный корабль, иди нах*й" був адресований саме крейсеру "Москва".

Його втрата суттєво послабить протиповітряний та протиракетний захист угруповань суден ЧФ РФ поблизу українського узбережжя, оскільки основна частина протиповітряних систем для захисту кораблів у складі ЧФ РФ знаходилася на ньому. Окрім втрати центру управління та командування, втрата "Москви" завдасть серйозного удару по іміджу Військово-морського флоту РФ.

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