Тепер офіційно: російський крейсер "Москва" затонув
Російський крейсер "Москва" затонув після тривалої пожежі на борту, поки його буксирували в Севастополь.
Джерело: російське державне медіа "РИА Новости" з посиланням на міністерство оборони РФ.
Деталі: У російському міноборони наполягають, що корпус корабля зазнав сильних пошкоджень внаслідок детонації боєприпасів на борту.
Як твердять російські військовики, "через штормові умови під час буксирування до порту Севастополя" флагман Чорноморського флоту Росії затонув.
Росіяни не визнали, що 13 квітня крейсер зазнав руйнації внаслідок удару українськими ракетами.
Довідково: Ракетний крейсер "Москва" був флагманом Чорноморського флоту Росії, з якого здійснювалася управління з'єднаннями військових кораблів, розвідка, протиповітряна та протиповітряна оборона, а також ракетні обстріли по Україні.
Корабель ввели в експлуатацію в грудні 1982 року. На цьому кораблі радянський президент Михайло Горбачов їздив на перемовини з президентом США Джорджом Бушем-старшим на Мальту в 1989 році. Також судно залучали до бойових дій Росії проти Грузії 2008 року, а також для підсилення російського військового контингенту в Сирії.
За даними українського політичного керівництва, славнозвісний вислів українських прикордонників "Русский военный корабль, иди нах*й" був адресований саме крейсеру "Москва".
Його втрата суттєво послабить протиповітряний та протиракетний захист угруповань суден ЧФ РФ поблизу українського узбережжя, оскільки основна частина протиповітряних систем для захисту кораблів у складі ЧФ РФ знаходилася на ньому. Окрім втрати центру управління та командування, втрата "Москви" завдасть серйозного удару по іміджу Військово-морського флоту РФ.
Передісторія:
- Ввечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" вразили ракетний крейсер "Москва" Чорноморського флоту РФ. Після цього крейсер з 16-ма крилатими ракетами було виведено з ладу.
- Зранку 14 квітня в російському мінобороні визнали, що на палубі флагмана ЧФ РФ сталася пожежа, але скинули все на випадкову детонацію боєприпасів. Про інцидент командування доповіло особисто російському президенту Володимиру Путіну.
- Українське військове командування повідомило вдень 14 квітня, що внаслідок влучання українських ракет крейсер "Москва" почав тонути.
- Пентагон упродовж 14 квітня обережно коментував причину загоряння, але підтвердив, що "Москва" виведена з ладу та прямувала на ремонт у військово-морський порт Севастополя.
- Видання Forbes оцінили втрату "Москви" в 750 мільйонів доларів для російського військового бюджету.