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Іванна Климпуш-Цинцадзе
голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС

Мир на умовах кремля страшніший за війну

Понеділок, 04 квітня 2022, 18:32

У "статті" московського пропагандистського рупора "РИА Новости" ми, насправді, не почули нічого нового.

Це те саме, про що говорив путін 24 лютого і багато разів до цього. Але це так само те, до чого роками під різним соусом агітувала п’ята колона всередині України.

Мета всіх цих ворогів України – її цілковите знищення.

Тепер росіяни говорять про це відкрито. Їхні пріоритетні цілі – патріоти, які були рушійною силою Революції на граніті, Помаранчевої революції та Революції Гідності; історики, які доносили правду про Голодомор та інші звірства СРСР; учителі та викладачі ЗВО, які формували в головах молодих українців національну самосвідомість; прихильники європейської та євроатлантичної інтеграції; носії української мови та всі люди, які не хочуть ставати росіянами чи малоросами.

Україна повинна дуже уважно поставитися до цієї програми знищення українства і негайно почати протидіяти їй не лише на воєнному фронті. Це сигнал нам усім для:

  • дерусифікації інформаційного простору, освіти, науки тощо;
  • очищення нашої топоніміки від російських назв;
  • посилення роботи в напрямку відновлення національної пам’яті та поширення правди про єство росії у світі;
  • максимального пришвидшення європейської та євроатлантичної інтеграції та багато іншого.

Ми маємо виконати ці путінські хотілки з точністю до навпаки і в жодному разі не йти на компроміси в цих питаннях на жодних перемовинах.

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Росія хотіла добитися деукраїнізації  руками Кучми й Януковича, інвестувала в ОПЗЖ, Медведчука та його інформаційну обслугу. путін напав не через НАТО, а через те, що руками цих мерзотників нас підкорити не вдалося.

Усі причетні до цього плану етноциду мають бути покарані, включно з агентами РПЦ у рясах, які проклинають гетьмана Мазепу у побудованих ним храмах.

Українці повинні рятуватися і зміцнюватися, аби це була остання спроба москви деукраїнізувати нас. Перед війною разом з багатьма депутатами з різних фракцій ми створили міжфракційне об’єднання "За деколонізацію". Колеги, час діяти.

Іванна Климпуш-Цинцадзе

голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: війнаРосіяУкраїна
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