Вони не розуміють української, але вони розуміють мову санкцій

В той час, як Збройні Сили України та Територіальна оборона успішно протидіють військам окупантів, органи влади об'єдналися для того, щоб розширити перелік підсанкційних осіб з-поміж прибічників путіна.

Як оцінити вартість життя дитини? Як оцінити вартість горя і розпачу українських біженців? Це просто неможливо, і це вимагає лише одного – повного розгрому російських військ та їхньої капітуляції в Україні.

Але крім цього є і конкретні матеріальні втрати. Скільки коштує війна? За обережними підрахунками, Україні вона вже коштувала понад 100 мільярдів доларів збитків. Це ті кошти, які співучасники путіна мають повернути Україні. І ми маємо рішення, як це зробити.

Разом із МЗС та Генеральною прокуратурою ми створили розширений список підсанкційних осіб. Наразі наші закордонні партнери наклали персональні санкції на обмежене коло найбільших співучасників московського тирана. Але кількість співучасників набагато ширша, і вони щосили намагаються уникнути покарання, приховуючи свої закордонні активи. Ми маємо на меті не дати їм цього зробити і змусити їх заплатити за свої злочини сповна.

Суди країн, які вже почали розслідувати кримінальні справи щодо російських воєнних злочинів – Естонії, Литви, Німеччини, Польщі, Словаччини, Швеції – визначать для них юридичну відповідальність. Але до того ми маємо змусити їх заплатити тим, що є для них найціннішим – грошима та майном. Адже для клептократичного режиму путіна на перший план завжди виносилось саме матеріальне збагачення верхівки.

Вся робота російських еліт була побудована на виснаженні ресурсів держави та конвертації їх у маєтки, яхти, квартири та банківські рахунки за межами росії.

Сотні мільярдів доларів активів росіян знаходяться за межами їхньої країни, адже ніхто із них не хоче жити на території, де править тиранія, де панує бідність і розруха. Власне, отримання надприбутків через розпил бюджетних коштів та державних ресурсів і було тією компенсацію, яку російські еліти отримували за активну або ж мовчазну підтримку злочинного режиму.

Як показали тижні активної інформаційної роботи, російські еліти залишаються глухими до всіх тих жахів, які чинить окупант на українській землі. Не треба намагатись їх розчулити. Вони не розуміють української.

Власне, вони не розуміють людської мови взагалі – мови співчуття, мови гуманності, мови фактів та аргументів. Вони розуміють тільки мову грубої сили та мову жорстких санкцій.

Вони мають втратити це все. Це справедлива вимога України як держави, яка зазнала підступного військового вторгнення, яка щодня потерпає від злочинних дій окупантів.

Стосовно окремих осіб з найближчого оточення путіна вже накладені персональні санкції. Але цього замало, адже чисельність "групи підтримки" злочинного режиму набагато більша.

Це не тільки найближче оточення тирана, це і уряд, і Держдума рф у повному складі, які визнали незалежність терористів ОРДЛО та дали "зелене світло" вторгненню. Це і численна кількість суспільних та культурних діячів, які виступили з підтримкою дії російської влади.

Всі вони мають відповісти перед народом України. Насамперед найдорожчим для них – грошима та свободою пересування. Тому санкційні списки мають бути значно розширені. Наскільки? Щонайменше до 6000 осіб.

Ми об'єднали зусилля із МЗС та Генеральною прокуратурою, щоб скласти вичерпний та детальний список осіб, які мають отримати персональні санкції. В цьому питанні всі державні органи, а також фахівці з України та за її межами демонструють повну солідарність.

Наразі ми склали розширений список із більш ніж 600 осіб, але невдовзі він має бути збільшений на порядок. Список вже викладений у публічний доступ на спеціальному порталі "Війна і санкції": sanctions.nazk.gov.ua.

Головне завдання цього сайту – розповсюдити дані списку та довести його до відома усіх керівників цивілізованих держав.

Кожен учасник списку має отримати персональний пакет санкцій та заплатити максимальну ціну за підтримку злочинного режиму путіна.

Ба більше, санкції треба розширити на все коло людей, які отримують зиск завдяки путінському режиму. За останніми підрахунками, це близько 20 тисяч осіб, персональні активи кожної з яких перевищує $10 млн.

Активи путіністів та провладних олігархів мають бути заморожені, конфісковані та передані на користь України. Ці кошти допоможуть нам відбудувати країну після нашої перемоги та знищити загрозу з боку північного сусіда – злочинного режиму путінської росії.

Проте боротьба з підсанкційними особами не завершується в Україні. Вона завершується зміною правил існування світових еліт. Адже саме сучасна світова система інвестування й адміністрування капіталу робить можливим легалізацію активів представників авторитарних режимів.

Ця система дозволяє швидко виводити й ховати статки у цивілізованих країнах, залучаючи місцевих адміністраторів і навіть партнерів. Це не тільки легалізує капітали співучасників режиму, а ще й, завдяки глибокій інтеграції та локальному партнерству, гальмує роботу з пошуком таких активів та накладенням санкцій на них – адже ж виникло забагато спільних "шкурних" інтересів.

Ми говоримо про необхідність зміни цього порядку. Ми говоримо про зміну правил для світових еліт, не тільки українських. Вважаю, що Україна виборола своє право стати ініціатором і драйвером цього проєкту.

Але починати ми маємо з себе. Ми в НАЗК ідемо до цієї мети покроково. Зараз наше головне завдання – це розширені санкційні списки. Наступний крок – це завершення деолігархізації в Україні, знищення всіх ключових схем виведення та приховування капіталу.

Але ми маємо тримати в фокусі нашу кінцеву мету: для корупціонерів та олігархів, які наживаються за рахунок контролю над державою, не має бути доступних шляхів легалізації – ані в Україні, ані за кордоном. Це, якщо хочете, має стати нашою новою візією.

Беремось до роботи.



Олександр Новіков

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