UKRAINE NOW: Візія майбутнього. 10 ключових висновків спецпроєкту НАЗК

Спецпроєкт НАЗК "UKRAINE NOW. Візія майбутнього"

Спецпроєкт НАЗК "UKRAINE NOW. Візія майбутнього" розпочався у квітні цього року, коли тільки-но відбувся "жест доброї волі", коли російські війська змушені були залишати Ірпінь та Бучу, і весь світ побачив справжнє обличчя "визвольної операції" путіна.

Чому ми почали говорити про майбутнє саме в цей час? Через чітке усвідомлення того, що Україна має вистояти. І розуміння, що такого життя, яке було до 24 лютого, вже не буде ніколи. Потрібно змінитись, щоб вижити й розвиватись.

Ціна, яку ми платимо за власну гідність та свободу, існування нашої незалежної держави, настільки величезна, що ми просто не маємо права схибити, проґавити цей унікальний шанс.

Зміни, які відбувались у країні останні 10 місяців, були настільки блискавичним і глобальними, що необхідно було їх переосмислити, відрефлексувати.

Тому ми розпочали серію інтерв'ю з представниками громадянського суспільства і публічного сектора, мислителями, філософами, щоб зрозуміти, що відбувається з країною і з нами. І якою має стати наша майбутня держава.

Команда НАЗК впевнена, що до перемоги України кожен має працювати не "як завжди", а більше, з розумінням того, що можна додатково зробити для цієї перемоги.

Саме тому ми в НАЗК з 24.02.2022 розпочали активну волонтерську роботу, а також роботу з ідентифікації колаборантів, майна країн агресорів, причетних до війни осіб для накладення на них санкцій, створення законодавчої бази для конфіскації майна підсанкційних осіб та компаній.

Головними завданнями НАЗК є запобігання та боротьба з корупцією, а також створення доброчесного суспільства з нульовою толерантністю до корупції. Але на перший план вийшла робота, яка була потрібна саме в той момент.

До того ж тоді, на початку широкомасштабного вторгнення, здавалося, що корупцію ми майже перемогли – настільки будь-яке порушення виглядало огидним і неприпустимим, майже як державна зрада.

Зараз ми знову бачимо корупційні скандали, затримання, судові справи, а отже, профільна робота антикорупційної інфраструктури знову виходить на передній план.

Проте робота з розбудови доброчесності триває і триватиме ще довго, адже для культурних змін та перетворень потрібен час, щоб вони стали невідворотними.

Створений корпус відео та текстів "UKRAINE NOW. Візія майбутнього" є важливою складовою цієї роботи. Вони є не тільки зліпком часу, фіксацією подій і змін, які, як казав один із героїв наших інтерв'ю Антон Дробович, буде додано до архіву нашої національної пам'яті – разом з численними відео бомбардувань, запеклих боїв, жахливих злочинів окупантів і сліз радості жителів територій, які звільняли ЗСУ.

Ключові тези та інсайти цих розмов ми опрацювали в окремому документі, який ліг в основу дискусій з одним із найвідоміших бізнес-клубів України – СЕО Club. Це стало дуже важливим прикладом для обговорення та впровадження Антикорупційної стратегії, затвердженої парламентом. Обговорення стратегії з різними групами стейкхолдерів у форматі діалогу триває й надалі.

Крім того, спецпроєкт "UKRAINE NOW. Візія майбутнього" заклав підвалини для широкого діалогу на базі найкращих університетів України. Ми долучились до організації перших спільних конференцій Києво-Могилянської академії та Українського Католицького Університету, що стало початком цілого циклу спільних заходів.

Деякі плани спецпроєкту здійснити не вдалось, але вони будуть реалізовані в рамках інших ініціатив НАЗК. Дискусії з питань культури та освіти, обговорення у форматі онлайн-дебатів, створення дискусійної платформи для полісі-діалогу – все це в майбутньому стане основою для активностей НАЗК і наших друзів і партнерів.

Оцінюючи результати проєкту – а це понад 30 інтерв'ю (відео і текстові версії), офлайн та онлайн-заходи, дискусії та конференції, – я б хотів сформулювати 10 ключових висновків:

1. Ця вийна триває століттями, і сьогодні ми бачимо її апогей

Як каже блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній, проявами цієї війни була практично вся російська політика з приходом до влади путіна та загалом історія останніх трьох століть відносин із Москвою, включно з духовним поневоленням нашого народу через незаконну анексію Київської митрополії Московським патріархатом ще у XVII столітті.

Тобто ми говоримо, що ця війна триває не 10 місяців, не останні 8 років, а вже декілька століть.

Повномасштабний напад – апогей цієї агресії.

"Ми боремося задля того, щоб вижити й мати спільне майбутнє в єдиній домівці – Україні. Ми боремося з тим злом, яке увірвалося в наш спільний дім, – підкреслює митрополит. – Від нас залежить наше майбутнє. Від нас залежить, чи будемо мати свою українську державу".

2. Для того, щоб зміни закріпились, їх треба усвідомлювати

Інакше всі ті жахливі події, що відбувались останні 10 місяців, можуть залишитись лише спогадами.

Нам треба вчитись на помилках минулого, щоб не припускатись їх у майбутньому.

Серед цих помилок – толерування російської культури, церкви, бізнесу (тепер ми це виправляємо через санкції). А також толерування корупції, яка була продовженням візантійської культури управління, авторитарної радянської культури, і яка має бути замінена на західну, побудовану на культурі діалогу, інклюзивності, верховенстві права.

3. Широка візія майбутнього держави не може бути розроблена і "спущена зверху"

Вона має бути проговорена.

Це непросто, адже дискусія передбачає різні думки, різні підходи й певний рівень неузгодженості. Але ми можемо розпочати з таких речей, в яких ми єдині, а саме з того, що не має повторитись ("ніколи знов"). Ніколи знову корупція, ніколи знову російська культура, ніколи знову слабка оборона.

4. Діалог – це не просто формальна зустріч "для галочки", це не одноразовий захід

Це процес, який має тривати постійно, на багатьох сталих платформах та в різних комбінаціях.

Культура діалогу означає об'єднання зусиль, інклюзивність, реальний вплив на рішення. "Червоні лінії" мають бути, наприклад, жодного загравання з росією. Але в межах цих "червоних ліній" важливо культивувати розмаїття думок.

5. Корупція – це дегенеративна організація суспільних відносин, яка рано чи пізно призводить до руйнування держави

Фактично це державна зрада. Нульова толерантність до корупції має стати основою освіти, державних політик і рішень.

Під час війни корупція, на жаль, не зникла, а набула нових форм, багато чого робиться під прикриттям війни і під гаслом "не на часі".

Боротися і попереджати корупцію зараз навіть ще більше важливо, задля наших захисників, які віддають за нас життя на фронті. Боротьба з корупцією – це наш внутрішній фронт. Ми зараз маємо унікальний шанс побудувати нову державу, в якій точно не має бути місця корупції.

Зараз весь світ вірить у нас і захоплюється нашими воїнами і нашим народом; від довіри наших партнерів залежить їхня підтримка України в цій війні, а їхні вимоги – дуже прості: прозорість та ефективність використання цієї допомоги. Потужні, автономні, ефективні антикорупційні органи – запорука нашого успішного членства в ЄС, НАТО і ОЕСР.

Зміна ставлення українців до корупції вже помітна. На тлі війни вони стали більш нетерпимими до корупційних практик і більше схильні до доброчесної поведінки. Згідно з даними дослідження, якщо до війни лише 40% українців вважали, що корупцію за жодних умов не можна виправдати, то зараз цей показник складає 64%. Якщо до війни лише 44% громадян готові були повідомляти про корупцію, то сьогодні – 84%.

На часі – зміна ставлення влади до питання корупції. І основний інструмент тут – Державна антикорупційна програма, яку ми розробляли кілька місяців, яка 10 грудня передана на розгляд уряду і має бути, за законом, затверджена до 10 січня.

Вона розрахована на три роки. І якщо всі 140 органів влади виконають взяті на себе зобов'язання (а вони повинні), то за три роки ми як країна будемо в Топ-20 найбільш прозорих, доброчесних країн, де саме поняття корупції має стати рідкісним випадком, "чорною міткою".

6. Культура – це і цінність, і зброя

В умовах війни і захисту самого існування держави культура, безумовно, перетворюється на зброю, вважає виконавча директорка Українського інституту Соломія Боршош. Але водночас розбудова власної культури є основою незалежної і потужної держави.

Культура й політика – це дуже близькі речі, адже в них відбиваються ті самі суспільні ідеї, зазначила генеральна директорка Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" Олеся Островська-Люта.

Вона впевнена, що після нашої перемоги ми просто змушені будем дорослішати й починати думати набагато серйозніше про свою інтелектуальну та культурну спільноту.

"Бо ця спільнота кристалізує ідеї, які потім використовують. І якщо ми не маємо своєї такої спільноти, то обов'язково будемо звертатися до чужої. А чужа не завжди розуміє становище України, щоб виробляти ідеї, які ми можемо втілювати. Тобто це просто життєва необхідність для нас", – додає Олеся.

7. Суспільство має бути активним

Це не тільки громадські організації, це і бізнес-клуби, це університети, це церкви, культурні та освітні осередки тощо. Увласнення держави, яке відбулося з моменту широкомасштабного вторгнення, має залишитись ознакою всіх свідомих громадян України. Кожен має робити свій внесок в її розбудову.

Бізнес теж має стати більш відповідальним. Тривалий час представники бізнесу просто грали за правилами, які склалися в суспільстві, толеруючи корупційні прояви і фактично цементуючи негативні практики.

В Україні майбутнього бізнес може і має стати одним із ключових джерел суспільних перетворень, активним учасником суспільного життя і носієм культури доброчесності.

8. Доброчесність має стати основою оновленого українського суспільства

Невідворотність покарання за корупцію вкрай важлива, але в довгостроковій перспективі саме культура нульової толерантності до корупції та соціальне схвалення доброчесної поведінки має стати основою суспільства.

Корупційні практики мають стати неприйнятними та викликати суспільний осуд.

Людина, яка вчиняє корупційні дії, має назавжди втрачати репутацію, а інститут репутації – стати основою для прийняття кадрових рішень.

У новому цифровому світі інформацію не сховати, а тому кожен, хто бажає довготермінового успіху, змушений буде обирати доброчесні стратегії поведінки.

Засновник Києво-Могилянської бізнес-школи, ексміністр економічного розвитку та торгівлі Павло Шеремета в інтерв'ю для спецпроєкту визначив це таким чином:

"Загальною ціллю повинна бути нульова толерантність до корупції. Корупція в оновленій, мирній, переможній Україні – неприпустиме, дике явище, яке не тільки тягне за собою статтю Кримінального кодексу, а й людина стає ізгоєм".

9. Освіта має стати основою для оновлення суспільства

Для цього українські університети мають стати візійними, вважає Олександр Саврук, декан Києво-Могилянської бізнес-школи.

Університети мають створювати можливості для розвитку людей, які, своєю чергою, проявляли б свої здібності в підприємницьких, наукових та інших ситуаціях.

"Треба знаходити середовища, у яких можна розвиватися, й не дозволяти виживати середовищам, які імітують свою діяльність, навіть якщо вони називаються школою чи університетом", – підкреслює декан КМБШ.

10. Щоб не проґавити цей унікальний історичний шанс, нам треба об'єднати зусилля

Атомізоване та пасивне суспільство, в якому "наша хата с краю", не спроможне до глобальних трансформацій. Суспільство, яке роздирають внутрішні чвари і конфлікти, не спроможне створити і втримати успішну країну.

Спираючись на історичний досвід, власну культуру і досвід боротьби за незалежність, ми маємо з не меншим завзяттям реалізувати спільну візію майбутньої успішної європейської держави.

Ось як сказав про це в інтерв'ю НАЗК американський політолог і письменник, директор магістратури міжнародної політики Форда Дорсі в Стенфорді Френсіс Фукуяма:

"Я вважаю, що для решти світу було вкрай надихаюче спостерігати за тим, як українці об'єдналися, щоб захистити власний суверенітет і власну свободу. У багатьох українців з'явилося усвідомлення, що, якщо вони будуть красти у держави, то не виживуть, а їхні родини не переживуть війну. Сподіваюся, що цей спільний досвід зміцнить українську національну ідентичність і змінить природу українських інституцій після закінчення війни".

Це лише декілька ключових висновків із численних інтерв'ю, проведених у рамках спецпроєкту. Величезний масив даних ми зібрали на вебсторінці проєкту, а також в окремому плейлисті на YouTube-каналі НАЗК.

Ми закликаємо всіх використовувати напрацьовані матеріали для власних дискусій та обговорень (знаю, що наші інтерв'ю і перелік питань вже використовуються різними спільнотами для проведення власних обговорень – і це дуже круто).

У різних форматах ми й надалі будемо зустрічатись з учасниками проєкту. Сподіваюсь, продовжить свою роботу спільна платформа УКУ та НАУКМА, до створення якої також ми долучилися.

Вірю в те, що саме університети, а також бізнес-спільноти можуть стати новими осередками суспільної дискусії, яку ми розпочали. Наш досвід доводить, що такий діалог може бути вкрай цікавим і, безперечно, важливим.

Ще один цікавий продукт цього проєкту – набір книжок, які рекомендували наші гості. Ми створили окрему сторінку з цим переліком, тож дивіться і читайте. Спробуйте поставити питання, які ми ставимо нашим гостям, самим собі. Адже правильних відповідей немає, і ваша думка так само важлива для України майбутнього.

На цьому НАЗК завершує спецпроєкт "UKRAINE NOW. Візія майбутнього". Але він отримає своє продовження в профільній діяльності НАЗК. Ми маємо чимало викликів сьогодні: це і своєчасне затвердження та виконання Державної антикорупційної програми. Це і поновлення електронного декларування та перевірок декларацій, і повернення перевірок фінансування політичних партій тощо.

Ми також продовжуємо перевірки на наявність конфлікту інтересів топпосадовців. І активно працюємо з накладенням санкцій – до серпня НАЗК працювало в цьому напрямку окремо як аналітичний орган, взявши це важливе для держави завдання на себе. А з серпня нарешті запрацювала міжнародна робоча група з питань реалізації санкційної політики, в яку ми також входимо. Детально про санкційну роботу в інтерв'ю НАЗК розповів Майкл Макфол.

Кожен герой спецпроєкту "UKRAINE NOW. Візія майбутнього" робить свій внесок у створення спільної візії майбутнього України – доброчесної, незалежної, успішної. Настав час кожному з нас робити свій власний.





Проєкт "UKRAINE NOW. Візія майбутнього" реалізується НАЗК за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) – провідна антикорупційна програма в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії. Мета проєкту – окреслити бачення розвитку України після перемоги у війні з росією. В інтерв'ю з відомими українськими діячами, мислителями та лідерами думок ми шукаємо відповіді на питання про те, як змінюється держава сьогодні та якою вона має стати завтра.