Шарія затримали в Іспанії. Коли його передадуть Україні? 

Вкотре переконуюся в тому, що війна не робить людину кращою, а лиш яскраво демонструє усю її сутність.

Дехто з рашистів вправно намагається перефарбуватися після 24 лютого, натомість російський пропагандист українського походження Анатолій Шарій вирішив залишатися ворогом України до кінця. Геть забувши, що на нашому боці служби по всьому світі, а після затримання Медведчука стало зрозуміло всім, що для СБУ недоторканих осіб не буде.

Пропоную спершу відновити хронологію "шаріївщини", а потім надати юридичного контексту тому, коли медведчуківські лави поповнить любитель макдональдса.

6 червня 2019 року Шарій, який раніше вів підривну діяльність проти України в ролі Youtube-пропагандиста, оголосив про створення політичної партії "ПАРТІЯ ШАРІЯ" шляхом перереєстрації партії "Об'єднана Україна" (створена 18.02.2015). Керівником партії стала Антоніна Бєлоглазова (яка раділа анексії Криму з місця подій), пізніше – Бондаренко Ольга Олексіївна (дружина затриманого). Але де-факто керівником цієї партії є сам Шарій.

Під час передвиборчої кампанії на місцевих виборах в Україні 2020 року "Партія Шарія" поширювала агітацію, на якій карта України зображена без окупованого Росією Криму.

16 лютого 2021 року СБУ оголосила підозру А. Шарію за двома статтями: "Державна зрада" та "Порушення рівноправності громадян, залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

Шарія кілька разів викликали до СБУ на допит, куди він відмовлявся приходити. 25 лютого 2021 року, коли на допит замість А. Шарія з'явився його адвокат Валентин Рибін, того було ознайомлено з матеріалами кримінального провадження, а також адвокату вручили клопотання щодо обрання запобіжного заходу Шарію, яке було скеровано до суду.

Одночасно, СБУ оголосила Шарія у державний розшук. 2 березня 2021 Печерський суд Києва дозволив затримати підозрюваного у державній зраді А. Шарія для доставки в суд з метою розгляду обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Врешті, 4 травня 2022 року Шарія в Іспанії затримали місцеві правоохоронні органи. Пізніше забрали паспорти та відпустили під підписку про невиїзд.

5 травня іспанський суд погодився звільнити Шарія доти, поки Україна не попросить про його екстрадицію в цій країні, про це повідомило іспанське видання El Pais.

Голова слідчого суду № 4 Національного суду Хосе Луїс Калама заборонив Шарію залишати Іспанію, вилучив його паспорт і змусив його двічі на місяць з'являтися в найближчий до його дому суд.

Тож, коли в історії з російським пропагандистом буде поставлено крапку та скільки йому "світить" провести за решіткою?

Згідно з частиною першою 111 статті Кримінального кодексу України (так-так, це саме "державна зрада"), Шарій буде покараний перебуванням за ґратами від 12 до 15 років з з конфіскацією майна. Також сюди докладається штраф у розмірі від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Інший варіант – обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Але перед тим, як засудити та ув’язнити Шарія, має відбутися процес екстрадиції – повернення пропагандиста до України.

Екстрадиція – процес аж ніяк не миттєвий та проходить в кілька етапів:

направлення офіційного запиту однієї держави до іншої про видачу особи, яка підлягає екстрадиції; перевірка обставин та прийняття за запитом держави кінцевого рішення іншою державою, на території якої розшукувана особа знаходиться; здійснення фактичної передачі такої особи іншій державі, її компетентним органам, які звернулися із запитом про видачу.

Наразі слідчим готується клопотання про видачу Шарія в Україну.

Клопотання підписують, засвідчують печаткою та перекладають мовою, передбаченою міжнародним договором України і все це – згідно з досудовим кримінального правопорушення, передбаченого статтею кримінального кодексу про державну зраду.

Таке клопотання повинно бути передане до СБУ через відповідну обласну прокуратуру у десятиденний строк з дня затримання особи на території іноземної держави. Тобто, Іспанії в нашому випадку. Далі у цей же строк керівник СБУ має безпосередньо передати Офісу Генпрокурора клопотання про екстрадицію.

Потім в роботу вступає саме Офіс Генпрокурора, який направляє запит до відповідного органу Іспанії про видачу Шарія до України. На це в нашої прокуратури є 5 днів.

Коли оригінали документів будуть на руках в суду Іспанії, останній має прийняти рішення про застосування так званого екстрадиційного арешту або іншого запобіжного заходу до розгляду питання про екстрадицію Шарія до України.

Як довго Іспанський суд це робитиме? На швидке рішення я би сподіватися не став. Адже європейські країни дуже ретельно перевіряють усі документи за цією процедурою.

Крім того, у самій процедурі екстрадиції є ще один нюанс. Ні Європейська конвенція про видачу правопорушників 1957 р., ні наш КПК не визначає терміни впродовж яких Шарія мають повернути Україні.

Терміни повернення напряму залежать від часу, необхідного для узгодження місця, часу і порядку передачі та організації передачі цієї особи в Україну.

Який з цього висновок? Не чекайте, що вже завтра ми будемо тішитися чудовими фото Шарія в наручниках, як це було з Медведчуком. Цього не буде й за тиждень і за місяць теж навряд.

На нас чекає довгий процес, а логічний фінал історії (а це тільки Шарій за решіткою) – усе ще виклик для наших судів та прокуратури. Адже подання, про яке я писав вище, можна готувати всі 5 днів, що передбачені регламентом. Хоча на таку справу усе мало би бути вже давно готове, а за оптимальних обставин на фіналізацію документів мали би піти лічені години. Без втрати якості. Як і має бути під час воєнного стану.

Але початок покладено і ув’язнення Шарія практично невідворотне. Щодо того скільки піде на це часу, на основі складності процесів та європейських судових традицій, можу припустити, що термін – 2-4 місяці.

Так, хочеться, щоби Шарія притягли до відповідальності вже тут і зараз. Повірте, що все буде.

Усі ті, хто грав на руку ворогу, заплатять за це високу ціну. Власними волею та майном. З нами працюють закордонні структури, а ми для цього все зробимо й поготів.

До перемоги.

Ярослав Юрчишин

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