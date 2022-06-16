Великі ігри за лаштунками Давоського форуму 

Кулуарні розмови на Давоському форумі бувають набагато інформативнішими за виступи зі сцени. Цей рік – не виняток, особливо з огляду на масштаби нинішніх геополітичних та економічних проблем.

Основні теми за лаштунками практично не відрізняються від офіційної дискусії. Відмінність лише у тональності.

Склалося враження, що на війну України з Росією ніхто не чекав. Усі думали, що Росія швидко захопить Україну, за це на неї накладуть санкції, вилучать із світового порядку денного, максимально послаблять її економіку.

Повномасштабна війна не входила в плани, і зараз спільнота чекає її якнайшвидшого закінчення, щоб вона не тиснула на економіки країн, не ламала ланцюжка та життєвий уклад. На яких умовах завершиться конфлікт, де пройдуть кордони України та наскільки загалом буде враховано інтереси нашої країни, мало кого хвилює.

Україна, напевно, вперше у своїй 30-річній історії стала суб'єктом, а не об'єктом – як за своєю суттю, так і в очах сил, які впливають на процеси у світі. Тому що країна поламала багато планів та сценаріїв – не тільки російських.

Володимир Зеленський говорить прямо те, що люди не хочуть чути. Наприклад, неприємну правду про нерішучу Європу.

Але ж чи тільки Україна за нинішніх обставин голосніше і чіткіше заявила про себе на світовій арені? Обставини виділили і інших "гравців". Наприклад, завдяки нам Британія повернулася як суб'єкт міжнародної політики. Британія показує, що вона впливає на світ.

Англосаксонський світ однозначно виграє, усуваючи ще не так давно сильну Росію з порядку денного безпрецедентними санкціями. Можливо, у цьому варіанті війна, яка швидко завершиться перемогою України, не всіх влаштує, оскільки головна мета – ослаблення Росії – ще не досягнута в повному обсязі, не до кінця перерозподілено ринки нафти та газу.

США в цьому контексті називають одним з головних бенефіціарів конфлікту, що розгорнувся.

Війна у Європі відволікає виборців у США від своїх внутрішніх проблем, інфляції, подорожчання вартості бензину тощо. Потрібно визнати: на якийсь час таки відволікла.

Ще один важливий фактор – неминуча модернізація технічного оснащення американської армії внаслідок лендлізу.

Списане нам застаріле озброєння має бути заміщене новим, інноваційним. Завантаження військово-промислового комплексу та перезавантаження суміжних галузей: завжди у США військово-промисловий комплекс був основою для інновацій. Тому що багато побутових спочатку розроблялися для оборонних цілей, а вже потім переходили до цивільного використання.

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У контексті воєнного конфлікту чимало уваги приділяли майбутньому відновленню України. Багато країн зацікавлені в тому, щоб їхні компанії долучилися до цього процесу. Саме ті країни, які виділяють або мають намір виділити фінансову допомогу на цей проєкт.

Вони розуміють, що українські партнери їм потрібні, але основну частину робіт хотіли б зробити самі. Здебільшого це пов’язано не тільки з логічним бажанням країн-донорів дати можливість заробити своїм компаніям, але й певною недовірою наших же союзників до нашої системи розподілу виділених коштів. Будемо відвертими, ці побоювання не безпідставні.

Часи змінюються, але посилити вплив на Україну, як за попередніх конфліктів, прагнуть приблизно ті ж зацікавлені гравці: Російська імперія, Польща, Туреччина. Тільки тепер світ став глобальним, і війна позиціонується як глобальна боротьба добра зі злом.

І до цієї боротьби ще не долучився Китай. Обговоренню його політики в рамках форуму приділили особливу увагу.

Поведінка китайської делегації збентежила всіх – від незвично невеликого її складу до демонстративного виходу із зали під час виступу Володимира Зеленського. Небезпечний дзвіночок.

Крім напруженої ситуації навколо Тайваню, небезпечний ще й тим, що Китай відкрито готовий нехтувати свободами та інтересами свого населення заради політичних планів. Це цілком конкретно вказує на позицію країни у нинішньому глобальному протистоянні філософій свободи та несвободи.

У всьому світі ковідні обмеження практично повністю знято, а багатомільйонний Шанхай майже три місяці стоїть на блоці.

Увесь цивілізований світ зазнав на собі наслідків масштабних локдаунів, і ті обмежуючі заходи, що мають місце зараз у Китаї, заганяють національну економіку в глухий кут. Обсяги промислового виробництва знижуються загалом на 2-3% на місяць, а обороти роздрібної торгівлі – більше, ніж на 10%. Це суттєво послаблює ринок праці, зростає безробіття.

Політика ковідних обмежень створює загрози глобальним економічним процесам та порушує нормальну логістику товарів у світовому масштабі. Тим не менш, очікується, що суворі обмеження в Китаї триватимуть щонайменше до осені, коли відбудеться з'їзд правлячої комуністичної партії. Сі Цзіньпін може забезпечити собі третій п'ятирічний термін президентства. Політика важливіша за економіку, благополуччя та законні права людей.

Джо Байден не був у Давосі – він долучився до зустрічі США, Японії, Австралії та Індії, в рамках якої обговорювали питання безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Зустріч проходила в Японії. У цей час над морями у північно-східній Азії відбувся спільний політ китайських та російських бомбардувальників. Демонстративний політ.

Червоною лінією у давоських неофіційних дискусіях пройшла тема поляризації світу. У країн не залишається інших варіантів, окрім як визначитися зі своєю чіткою позицією у цьому історичному процесі.

Максим Корецький, інвестор, підприємець, засновник Blackshield Group

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