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Максим Корецкий
инвестор, предприниматель, основатель Blackshield Group 

Большие игры Давосского закулисья 

Четверг, 16 июня 2022, 19:00

Кулуарные разговоры на Давосском форуме бывают намного информативнее выступлений со сцены. Этот год – не исключение, особенно с учетом масштабов нынешних геополитических и экономических проблем.

Основные темы закулисья практически не отличаются от официальной дискуссии. Отличие только в тональности.  

Складывалось впечатление, что войны Украины с Россией никто не ждал. Все думали, что Россия быстро захватит Украину, за это на нее наложат санкции, исключат из мировой повестки дня, максимально ослабят ее экономику.

Полномасштабная война не входила в планы, и сейчас сообщество ждет ее скорейшего окончания, чтобы она не давила на экономики стран, не ломала цепочки и жизненные устои. На каких условиях завершится конфликт, где пройдут границы Украины и насколько в целом будут учтены интересы нашей страны, мало кого волнует. 

Украина, наверное, впервые в своей 30-летней истории стала субъектом, а не объектом – как по своей сути, так и в восприятии сил, влияющих на процессы в мире. Потому что страна поломала многие планы и сценарии – не только российские.  Владимир Зеленский говорит в глаза то, что люди не хотят слышать. К примеру, неприятную правду про нерешительную Европу. 

Но только ли Украина в силу обстоятельств громче и четче заявила о себе на мировой арене? Обстоятельства выделили и других "игроков". К примеру, благодаря нам Великобритания вернулась как субъект международной политики.  Британия показывает, что она влияет на мир. 

Англосаксонский мир однозначно выигрывает, устраняя еще в недавнем прошлом сильную Россию из повестки дня беспрецедентными санкциями. 

Возможно, в данном варианте война, которая быстро завершится победой Украины, не всех устроит, поскольку главная цель – ослабление России – еще не достигнута в полном объеме, не до конца перераспределены рынки нефти и газа. США в этом контексте называют одним из главных бенефициаров развернувшегося конфликта.

Война в Европе отвлекает избирателей в США от их внутренних проблем, инфляции, подорожания стоимости бензина и т.д. Нужно признать: на какое-то время таки отвлекла.  

Еще один важный фактор – неминуемая модернизация технического оснащения американской армии вследствие лэндлиза. На место списанного нам устаревшего вооружения должно быть произведено новое, инновационное.

Загрузка военно-промышленного комплекса и перезагрузка смежных отраслей: всегда в США военно-промышленный комплекс был основой для инноваций. Потому что многие вещи, которые мы используем в быту, были разработаны сначала для оборонных целей, а уже потом переходили в бытовое использование. 

В контексте военного конфликта много разговор касалось будущего восстановления Украины.

Многие страны заинтересованы в том, чтобы их компании поучаствовали в этом процессе. Само-собой, именно те страны, которые выделяют или намерены выделить финансовую помощь на этот мега проект. 

Они понимают, что украинские партнеры им нужны, но основную часть работ хотели бы сделать сами.

Во-многом это объясняется не только обычным желанием стран-доноров дать возможность заработать своим компаниям в сложившихся обстоятельствах, но и невысоким доверием наших же союзников к нашей системе распределения выделенных средств. Будем откровенны, эти опасения не безосновательны. 

Времена меняются, но усилить влияние на Украину, как во времена прежних конфликтов, стремятся примерно те же заинтересованные игроки: Российская империя, Польша, Турция. Только теперь мир стал глобален, и война позиционируется, как глобальная борьба добра со злом. 

И в эту борьбу еще не зашел Китай. Обсуждению его политики в рамках Давосского форума уделили особое внимание. Поведение китайской делегации смутило всех – от непривычно небольшого ее состава до демонстративного выхода из зала во время выступления Владимира Зеленского.

Опасный звоночек. Помимо напряженной ситуации вокруг Тайваня, опасный еще и тем, что Китай открыто готов попирать свободы и интересы своего населения в угоду политическим планам. Это вполне конкретно указывает на позицию страны в нынешнем глобальном противостоянии философий свободы и несвободы. 

Во всем мире ковидные ограничения практически полностью сняты, а многомилионный Шанхай почти три месяца стоит на блоке. Ковидные ограничения Китая играют злую шутку с национальной экономикой.

Весь цивилизованный мир испытал на себе последствия масштабных локдаунов, и те ограничивающие меры, которые имеют место сейчас в Китае, загоняют национальную экономику в угол. Объемы промышленного производства снижаются в среднем на 2-3% в месяц, а обороты розничной торговли – на более 10%. Кроме всего прочего, это существенно ослабляет рынок труда и увеличивает безработицу.

Многие аналитики сходятся во мнении, что политика нулевой терпимости к ковиду создает угрозы глобальным экономическим процессам и нарушения нормальной логистики товаров в мировом масштабе. Несмотря на это, ожидается, что суровые ограничения в Китае продлятся, минимум, до осени, когда состоится съезд  правящей коммунистической партии.

Си Цзиньпин может обеспечить себе третий пятилетний срок президентства. Политика важнее, чем экономика, благополучие и законные права людей.

Джо Байден не прилетал в Давос – он был в Японии на встрече США, Японии, Австралии и Индии, где обсуждали вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. В это время над морями в северо-восточной Азии состоялся совместный полет китайских и российских бомбардировщиков. Демонстративный полет.  

Красной линией в давосских неофициальных дискуссиях прошла тема поляризации мира. У стран не остается других вариантов, кроме как занять свою четкую позицию в этом процессе, выбрать сторону. 

Максим Корецкий, инвестор, предприниматель, основатель Blackshield Group 

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: международная общественностьвойнаУкраинаКитайСША
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