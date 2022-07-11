Чого Москва навчила держави, які не мають ядерної зброї

Авторы: Андреас Умланд и Хуго фон Эссен

Одним из самых опасных и далеко идущих последствий возобновленной агрессии России против Украины является подрыв Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – возможно, самого важного многостороннего соглашения человечества.

С 2014 года действия Москвы ставят с ног на голову логику договора о предотвращении распространения атомного оружия.

Вторжение России в Украину – которая когда-то обладала ядерным оружием, но отказалась от него, присоединившись к ДНЯО в 1994 году, – создает впечатление, что цель договора – сделать слабые страны беззащитными, превратить их в добычу государств, обладающих ядерным оружием.

Президент России Владимир Путин заявил об этом, когда объявил о приведении ядерных сил своей страны в состояние боевой готовности и выступил со зловещими угрозами в адрес любого, кто посмеет встать на пути России.

В начале 1990-х годов новая независимая Украина в течение короткого времени обладала большим количеством ядерных боеголовок, чем Великобритания, Франция и Китай вместе взятые.

Украина унаследовала от Советского Союза около 1900 стратегических и 2500 тактических ядерных боеприпасов, размещенных на ее территории.

Впрочем, на фоне Чернобыльской катастрофы 1986-го и в духе геополитического оптимизма первых послевоенных лет Киев решил, что Украина станет полностью свободной от ядерного оружия. Да и в то время она и не могла использовать большую его часть, поскольку командные центры находились в Москве.

Однако тогда Украина обладала не только боеголовками, но и специализированными технологиями и инженерным опытом. Все это она могла бы использовать, чтобы стать государством, обладающим ядерным оружием, сохранив запас обогащенного урана или плутония или даже ядерных боеприпасов и боеголовок.

Тем не менее, под давлением Москвы и Вашингтона Киев передал весь свой ядерный арсенал России. Украина подписала и ратифицировала ДНЯО как неядерное государство.

В обмен на полную денуклеаризацию Вашингтон, Москва и Лондон согласились предоставить Киеву дополнительные гарантии безопасности.

На саммите Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (предшественника сегодняшней Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) в 1994 году четыре страны подписали Будапештский меморандум, названный так в честь города, где проходил саммит.

В этом документе три державы-гаранта режима нераспространения – США, Великобритания и Россия (как правопреемница Советского Союза) – заверили Украину в ее суверенитете, безопасности ее территории и свободе от экономического и политического давления.

Два других официальных государства, обладающих ядерным оружием в рамках ДНЯО, Китай и Франция, последовали этому примеру. Они предоставили Украине отдельные правительственные декларации, выражающие уважение к государству и границам Украины.

Аналогичные письменные обещания были даны Беларуси и Казахстану, двум другим постсоветским государствам, унаследовавшим части советского ядерного арсенала. Минск и Алматы также согласились передать свои боеголовки России.

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ДНЯО подписан 191 страной, что больше, чем любое другое соглашение по контролю над вооружениями. Он был заключен в 1968 году и вступил в силу в 1970 году.

Целью договора является предотвращение распространения ядерного оружия, содействие сотрудничеству в области мирного использования ядерной энергии и достижение полного ядерного разоружения.

Договор был продлен на неопределенный срок в 1995 году, не в последнюю очередь на фоне успешной денуклеаризации Украины, Беларуси и Казахстана.

ДНЯО является основой глобального режима ядерного нераспространения. Он содержит единственное обязательное положение о будущем разоружении государств, обладающих ядерным оружием.

В соглашении признается, что предотвращение распространения ядерного оружия не может быть достигнуто отдельными государствами, а требует приверженности и сотрудничества всего мирового сообщества.

ДНЯО также содержит обязательство государств, обладающих ядерным оружием, не передавать ядерное оружие другим государствам, а государств, не обладающих ядерным оружием – воздерживаться от производства или приобретения ядерного оружия.

Он включает обещание государств, обладающих ядерным оружием, содействовать развитию гражданского применения ядерных технологий всеми участниками договора.

В своей преамбуле ДНЯО напоминает, что страны должны воздерживаться, в соответствии с Уставом ООН, "от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства".

Результатом режима нераспространения до сих пор было то, что подавляющее большинство стран воздерживалось от приобретения атомного оружия.

За пределами ДНЯО только Индия, Израиль, Северная Корея и Пакистан создали свои собственные ядерные арсеналы. Однако их объём значительно меньше, чем у пяти официальных государств ДНЯО, обладающих ядерным оружием: Великобритании, Китая, Франции, России и США, которые также являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.

Спустя более чем полвека после подписания ДНЯО остается в основном нетронутым. Его 10-я обзорная конференция запланирована на конец 2022-го года после нескольких отсрочек из-за пандемии.

Когда в 2014 году Россия напала на Украину, захватив и аннексировав украинские территории, и продолжила вторжение, Кремль поставил логику режима нераспространения с ног на голову.

Таким образом гарантия безопасности Украины со стороны государств, обладающих ядерным оружием, стала очевидно бесполезна для Киева.

Теперь может показаться, что цель ДНЯО – предоставить его пяти официальным ядерным государствам (сильнейшим в мире военным державам) возможность расширить свои территории. Они могут сделать это за счет более мелких государств, верующих в верховенство международного права и подписавших ДНЯО как неядерные страны.

Поведение России в отношении Украины с 2014 года представляет собой угрозу целостности ДНЯО, глобальному порядку, основой которого он является, и безопасности 191 государства, подписавшего ДНЯО, включая саму Россию.

Своим очевидным нарушением ДНЯО Россия подорвала веру в обоснованность нераспространения, уменьшила желание отдельных государств участвовать в его достижении и увеличила потенциал и соблазн для других государств и негосударственных субъектов приобрести и применить ядерное оружие.

Нападения России на Украину и ее расчленение, таким образом, снижает безопасность всех стран мира.

Какие долгосрочные стимулы создаст нападение России на Украину?

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Россия смогла напасть на Украину, потому что первая является государством, обладающим ядерным оружием.

Украина не только не имеет этого оружия для сдерживания своего агрессивного соседа. ДНЯО и запрещает ей иметь ядерные боеголовки.

Если бы Украина была атомной державой, Путин и его генералы, несомненно, дважды подумали бы, прежде чем начать свое вторжение.

Средние державы, не защищенные такими крупными альянсами, как НАТО, могут извлечь три простых урока.

Во-первых, хорошо иметь ядерное оружие – либо для продвижения своих планов на территорию другой страны, либо для сдерживания такого нападения соседа.

Во-вторых, нехорошо отдавать свое оружие.

В-третьих, не имеет смысла полагаться на договоры, меморандумы, заверения и другие заявления – даже если они полностью ратифицированы, юридически обязательны и поддержаны правительствами самых могущественных стран мира.

Урок для многих стран может заключаться в том, чтобы следовать более мудрой политике, чем Киев, когда он отдал свои атомные боеголовки и материалы.

Шансы страны остаться суверенной и сохранить свою территорию в неприкосновенности будут выше, если она приобретет и сохранит ядерное оружие.

Создание такого вооружения сегодня, правда, нелегко. Но как только какая-нибудь новая технология облегчит разработку атомных боеголовок, многие страны захотят их получить – тем более, если у них есть хищный сосед, который уже обладает таким оружием или которого они подозревают в желании его заполучить.

Для территориально неудовлетворённых наций урок заключается в том, что они могут получить шанс отхватить кусок другой страны, у которой нет достаточного количества смертоносного оружия и которая доверяет международному праву.

Следуя путинскому сценарию, решительные угрозы применить ядерные боеголовки гарантируют, что никакие внешние силы не придут на прямую военную помощь неядерному соседу, подвергшемуся нападению.

Россия показала, что нападающий с ядерным оружием находится в полной безопасности.

Даже если речь не идет о полномасштабном вторжении, поведение России в Грузии и других странах снова и снова демонстрирует, что она может действовать безнаказанно.

Несколько поставок оружия и экономические санкции являются наихудшей возможной реакцией внешних держав. И даже эти санкции, как это было в случае с Грузией в 2008 году, обычно слабы и со временем их отменяют.

Что еще нужно знать, чтобы постараться получить атомную бомбу как можно скорее?

Андреас Умланд и Хуго фон Эссен – аналитики Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) при Шведском институте международных отношений (UI). Якоб Халлгрен, директор UI, сделал полезные замечания по предыдущей версии этого текста. Ответственность за все оставшиеся неточности лежит на авторах.

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