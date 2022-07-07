Кого з ОПЗЖ мають перевірити спецслужби та правоохоронці

Партія ОПЗЖ, як і ще 14 проросійських партій, заборонена в судовому порядку. У Реєстрі держZрадників Руху ЧЕСНО є чимало депутатів місцевих рад саме від ОПЗЖ, які раніше були в Опоблоці, Партії регіонів або Компартії.

До прикладу, депутат ОПЗЖ Одеської міськради Богдан Гіганов (в минулому кандидувався від Опоблоку) пропонував президенту Володимиру Зеленському стати перед окупантами на коліна.

Тут варто зазначити, що ситуація в Одеській міській та обласній радах взагалі вимагає окремої уваги правоохоронців. Бо, наприклад, в облраді депутатська більшість ніяк не може відправити у відставку заступника голови облради та депутата від ОПЗЖ Вадима Шкаровського (в минулому кандидувався від Опоблоку), який неодноразово заперечував факт агресії рашистів.

На місцевих виборах 2020 року від ОПЗЖ балотувалися понад 17 тисяч кандидатів, з них десь 3,5 тис. стали депутатами. Це найвищий результат з-поміж проросійських партій на тих виборах.

Звісно, депутатів треба перевіряти насамперед. Але список кандидатів теж вимагає уваги та якісної перевірки.

У правоохоронців і спецслужб часові й людські ресурси обмежені, тому треба розуміти, хто саме має потрапити в їхнє поле зору передусім. Тим паче зрозуміло, що у список кандидатів 2020 року могли потрапити випадкові люди, які закривали гендерну квоту або створювали потрібну кількість кандидатів в округах.

Саме тому Рух ЧЕСНО, який має унікальну базу даних "Політхаб", перевірив увесь шлейф кандидатів від ОПЗЖ на останніх місцевих виборах – щоб зрозуміти, хто раніше балотувався від інших партій.

Ця вибірка має суттєво спростити правоохоронцям і спецслужбам перевірку, тому ми даємо посилання на всі прізвища політиків, які фігурують у політичному шлейфі ОПЗЖ (дані можуть бути неповними у випадку, якщо більш детальної інформації про політика не було на офіційних сайтах).

Це публічні дані, взяті з офіційних джерел. Можливо, наш список стане в пригоді місцевим активістам та журналістам, оскільки наразі сайт ЦВК закрив доступ до інформації про вибори з міркувань безпеки.

Проаналізована інформація свідчить про те, що кандидати від ОПЗЖ у 2020 році раніше могли представляти інші відомі проросійські сили – Опоблок, Партію регіонів, Компартію. Тобто перехід в "Опозиційну платформу" був, по суті, політичним перевзуванням для того, щоб переобратися знову. І саме таких "перевзутих" треба перевіряти насамперед.

Аналогічну вибірку наші аналітики зробили і стосовно кандидатів у народні депутати від цієї партії.

Всі розуміють, що нині серед державних зрадників Віктор Медведчук, Вадим Рабінович, Олександр Качний. Але не треба забувати і про тих, хто балотувався від цієї партії та не потрапив до парламенту – тут теж політичний шлейф чималий. І так само Рух ЧЕСНО ділиться із правоохоронцями посиланням, де є всі прізвища, які мають такий політичний шлейф.

Ми переконані, що пріоритетом для перевірки мають бути ті політики, які балотувалися раніше від уже заборонених партій.

І саме тому Рух ЧЕСНО планує зі свого боку перевірити і політичний шлейф інших визнаних проросійських партій — зокрема Партії Шарія, Опоблоку, "Наших".

Ірина Федорів

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.