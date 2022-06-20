Суд заборонив ОПЗЖ

Восьмий апеляційний адміністративний суд 20 червня задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя".

Джерело: аналітик Руху "Чесно" Олексій Роговик з приміщення суду, "Українські новини"

Деталі: Розгляд справи по ОПЗЖ сукупно тривав 5-6 годин – найдовше з-поміж усіх інших справ по забороні партій. Перша частина засідання почалася ще у минулий четвер, але тоді розглянути справу та прийняти рішення не встигли та оголосили перерву до понеділка.

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Також, це перша партія, яка захищається й бере участь у розгляді справи.

Оскільки суд не допустив журналістів до зали засідань, аргументи сторін процесу не відомі й стануть доступними лише після оприлюднення повного рішення суду.

Формально всі засідання по забороні партій є відкритим, втім на більшість із них журналістів не допускають без пояснення причин або ж посилаються на карантинні обмеження.

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За рішенням суду щодо партії ОПЗЖ майно цієї політсили передано на користь держави.

Це рішення можна оскаржити протягом 20 днів у Верховному Суді.

В ОПЗЖ назвали рішення суду незаконним та юридично необґрунтованим, а також пов'язали його з "політично мотивованим переслідуванням партії".

Лідерами партії "Опозиційна платформа – За життя" вказані нардепи Вадим Рабінович, Юрій Бойко та Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді.

Лідерами партії "Опозиційна платформа – За життя" є нардепи Вадим Рабінович, Юрій Бойко та Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді.

ОПЗЖ – вже 11 партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку. Разом з тим, це єдина парламентська партія зі справді значним представництвом у місцевих радах.

Окрім "Опозиційної платформи – За життя" суд уже заборонив діяльність партій "Опозиційний блок", "НАШІ", "Блок Володимира Сальдо", "Держава", "Соціалістичної партії України", партій "Соціалісти", "Справедливість та розвиток", "Лівої опозиції" та "Партії Шарія".

На розгляді суду також перебуває заборона "Прогресивної соцпартії України" та "Робітничої партії України" (марксистсько-ленінської).

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