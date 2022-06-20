Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Суд заборонив ОПЗЖ

Понеділок, 20 червня 2022, 12:49

Восьмий апеляційний адміністративний суд 20 червня задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя".

Джерело: аналітик Руху "Чесно" Олексій Роговик з приміщення суду, "Українські новини"

Деталі: Розгляд справи по ОПЗЖ сукупно тривав 5-6 годин – найдовше з-поміж усіх інших справ по забороні партій. Перша частина засідання почалася ще у минулий четвер, але тоді розглянути справу та прийняти рішення не встигли та оголосили перерву до понеділка. 

Реклама:

Також, це перша партія, яка захищається й бере участь у розгляді справи.

Оскільки суд не допустив журналістів до зали засідань, аргументи сторін процесу не відомі й стануть доступними лише після оприлюднення повного рішення суду. 

Формально всі засідання по забороні партій є відкритим, втім на більшість із них журналістів не допускають без пояснення причин або ж посилаються на карантинні обмеження.

ВІДЕО ДНЯ

За рішенням суду щодо партії ОПЗЖ майно цієї політсили передано на користь держави.

Це рішення можна оскаржити протягом 20 днів у Верховному Суді.

В ОПЗЖ назвали рішення суду незаконним та юридично необґрунтованим, а також пов'язали його з "політично мотивованим переслідуванням партії".

Лідерами партії "Опозиційна платформа – За життя" вказані нардепи Вадим Рабінович, Юрій Бойко та Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді.

Лідерами партії "Опозиційна платформа – За життя" є нардепи Вадим Рабінович, Юрій Бойко та Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді. 

ОПЗЖ – вже 11 партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку. Разом з тим, це єдина парламентська партія зі справді значним представництвом у місцевих радах.

Окрім "Опозиційної платформи – За життя" суд уже заборонив діяльність партій "Опозиційний блок", "НАШІ", "Блок Володимира Сальдо", "Держава", "Соціалістичної партії України", партій "Соціалісти", "Справедливість та розвиток", "Лівої опозиції" та "Партії Шарія".

На розгляді суду також перебуває заборона "Прогресивної соцпартії України" та "Робітничої партії України" (марксистсько-ленінської).

Передісторія: 

  • У березні 2022 року Рада нацбезпеки та оборони України призупинила діяльність партій, які мають зв’язки з Росією: "Опозиційної платформи – За життя", "Партії Шарія", "Наші", "Опозиційного блоку", "Лівої опозиції", "Союзу лівих сил", "Держави", "Прогресивної соціалістичної партії України", "Соціалістичної партії України", партії "Соціалісти" та "Блоку Володимира Сальдо".
  • 14 квітня фракція проросійської "Опозиційної платформи – За життя" припинила роботу в парламенті.
  • 3 травня Верховна Рада офіційно заборонила діяльність проросійських партій в Україні.
  • 12 травня фракція "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді офіційно перестала існувати.

Теми: ОПЗЖпартіїсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
ОПЗЖ
День відновлення незалежності: що зобов'язана зробити Верховна Рада
Ексдепутат ОПЗЖ замовив вбивство свого колеги: смерть імітували, він затриманий – ДБР
Рештки імперії. Хто з політиків забере собі електорат ОПЗЖ
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: