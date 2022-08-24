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Євгенія Близнюк
соціолог, засновниця та директорка компаній Gradus Research та Corestone Group

Україна – нація впертих оптимістів

Середа, 24 серпня 2022, 11:00

Рік тому, до 30-річчя Незалежності України, дослідницька компанія Gradus Research проводила дослідження і, проаналізувавши результати, ми тоді назвали українців "нацією стомлених оптимістів".

Минув рік, половину з якого триває повномасштабна війна росії проти України. Війна змінила українське суспільство докорінно, проявивши його "антикрихкість". Багато в чому "фірмовий" рецепт української антикрихкості базується на тому, що попри шок і стрес, українці не перестають бути оптимістами.

Тож станом на 31-у річницю Незалежності можемо констатувати, що українці перетворилися з "нації втомлених" на "націю впертих оптимістів".

У що вірять громадяни зараз, на яке майбутнє для України сподіваються і як не здаються попри наростаючу втому від війни?

Єдність та віра в перемогу

Ми бачимо, що сила спротиву українців здивувала не лише весь світ, а й самих українців. Таке єднання і налаштованість на перемогу широко читаються в усіх наших дослідженнях.

Показник впевненості у перемозі залишається стабільно високим (коливається від 81% до 90%) протягом усього періоду замірів, починаючи з 1 березня 2022 року.

 

Нагадаю, що минулого року більшість громадян вважали Україну "країною без перемог": третина респондентів тоді констатувала, що в України немає досягнень за період Незалежності, а ще третина не могли відповісти на це запитання.

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Держава та армія – в топі довіри

Рівень довіри до інституцій є фантастично високим. Насамперед до Збройних Сил України (63%), а також до Президента України (46%) як уособлення влади для більшості респондентів. Також і до волонтерських організацій (32%), які традиційно виконують ті функції, що провисають з боку держави, і роблять це ефективно. І в цьому унікальність України — у таких мережевих горизонтальних зв’язках, дієвих та напрацьованих.

Тоді як у 2021 році лише 4% українців вважали значним досягненням сильну армію. 

 

Респонденти продовжують вірити у краще майбутнє України. У те, що Україна зможе побудувати сильну економіку (61%), держава все відбудує після війни чи компенсує витрати на відбудову (61%), а Україна невдовзі стане членом Євросоюзу (60%). Усі ці твердження з травня 2022 року демонструють сталі результати.

 

Довіра до своїх

Ми почали більше довіряти один одному під час війни. 63% українців довіряють людям загалом, тоді як у жовтні 2021 року їх кількість становила 45%.

Вдвічі більше українців почали довіряти жителям свого населеного пункту (кількість таких зросла з 35% до 62%). Сусідам та людям, що живуть поруч, довіряють дві третини громадян (67%). А про довіру знайомим заявляють аж 80% опитаних.

 

Інтереси колективу вищі за власні інтереси

У 2021 році для українців на першому плані були власні інтереси, а не суспільна злагода.

Зараз же можемо констатувати, що зростає рівень альтруїзму та залученість українців до допомоги іншим. Про свою участь у благодійницькій чи волонтерській діяльності повідомили загалом 64% опитаних, у 2020 році таких було 47%.

Більше людей почали ставити інтереси групи, колективу вище за свої власні інтереси – у серпні 2020 таку позицію обирали 39% українців, а зараз – 44%.

 

Замість підсумку

Війна змусила українців згуртуватись проти зовнішнього ворога та проявити свідому волю мати краще майбутнє (або ж майбутнє взагалі).

Попри всі складнощі та тяжкі втрати, бойові дії, що тривають на лінії фронту довжиною у 1300 км, ми не втрачаємо прагнення до свободи та віру в подальше життя України.

Більшість респондентів впевнено чекають не тільки на перемогу, але і на подальшу відбудову країни, емігранти воліють за першої можливості повертатися додому, бізнес – відбудовуватись. 

Євгенія Близнюк

Опитування були проведені дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18-60 років  за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Точні дати та обсяги вибірок проведення досліджень вказані на слайдах.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: соціологіяукраїнці
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