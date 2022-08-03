Етична рада, війна та судова реформа – чому важливо не зупинятися

Автори: Лев Кишакевич – Голова Етичної ради Сер Ентоні Хупер – Заступник Голови Етичної ради

Першого грудня минулого року Етична рада провела своє перше засідання. Ще тоді кожен із нас – шести членів Ради – усвідомлював обсяг відповідальності та викликів, які нас чекають попереду. Втім, ніхто не міг й уявити, що наприкінці лютого до всього додасться головний виклик для всієї країни – війна з російським агресором.

Усвідомлення важливості реформування судової системи для європейського шляху України, єдність та професійність всередині команди дозволили нам продовжити роботу і отримати перші важливі результати.

Попри щоденні загрози, спричинені воєнними діями, Етична рада не припинила свою діяльність і здійснила одноразове оцінювання відповідності чинних членів Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності, а також провела оцінювання кандидатів до складу ВРП від Верховної Ради України та з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Це є важливим кроком у реформуванні головного органу суддівського врядування країни.

Як працює Етична рада?

Аби осягнути проміжний результат, важливо розуміти, що з моменту створення на Етичну раду Законом покладено два основних завдання:

проведення одноразового оцінювання відповідності критерію професійної етики та доброчесності чинних членів Вищої ради правосуддя;

проведення оцінювання кандидатів на посаду члена ВРП та надання відповідних рекомендацій суб'єктам призначення.

За кожним із цих напрямків стоїть багато важливої роботи, більша частина якої непомітна суспільству. Аналіз великого обсягу інформації, формулювання запитів та запитань, досконале дотримання всіх визначених законом норм та процедур – все це вимагає від кожного члена Етичної ради та всієї команди Секретаріату неабиякої концентрації та уважності до найменших деталей.

Ми збирали, перевіряли та аналізували данні про кандидатів та чинних членів ВРП, отримані від усіх суб’єктів та джерел, визначених Регламентом роботи Етичної ради, і продовжуємо це робити зараз. Це і конфіденційні персональні дані, отримані від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, і інформація від громадських організацій, активно залучених до проведення судової реформи.

Війна, безумовно, внесла свої корективи в нашу роботу. Ще 23 лютого ми проводили очні співбесіди з кандидатами на посаду члена ВРП в приміщенні Верховного Суду з онлайн трансляцією на офіційних акаунтах Етичної ради в соцмережах. Проте, із початком повномасштабного вторгнення росії, Етична рада прийняла рішення проводити співбесіди в режимі відеоконференцій – відповідні зміни були внесені у Регламент.

Крім цього, Етична рада вирішила не транслювати співбесіди наживо. Причина цьому єдина – дія режиму воєнного стану в Україні. Етична рада дотримується у своїй роботі принципів відкритості та прозорості.

Ця прозорість починається саме зі співбесід з кандидатами – з їх можливості бути максимально відвертими і не боятись повідомляти будь-яку інформацію, відповідаючи на запитання членів Етичної ради.

Нашим завданням було зробити так, аби оприлюднена інформація не могла бути використана ворогом та не ставила під загрозу безпеку членів ВРП, кандидатів у члени ВРП, їх родини. Усі без винятку записи проведених Етичною радою співбесід будуть опубліковані після нормалізації безпекової ситуації в країні.

Ще одним важливим аспектом "внутрішньої кухні" Етичної ради є взаємодія та координація, власне, між тими, хто приймає рішення - усіма шістьма членами Етичної ради. Нам вдалося відразу зруйнувати всі скептичні сумніви щодо можливості ефективної співпраці українських та міжнародних членів Ради, які виникли задовго до початку нашої роботи. Увесь склад Етичної ради працює сьогодні як єдиний механізм. У дискусіях та обговореннях нам завжди вдається знайти консолідовану позицію. Це стало можливим насамперед завдяки надзвичайно високому рівню професіоналізму та досвідченості кожного члена ЕР.

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Що з чинним складом ВРП?

Від початку роботи Етичної ради чинний склад Вищої ради правосуддя вже очистився на 70%. У лютому цього року дванадцять чинних на той час членів ВРП достроково склали свої повноваження, фактично уникнувши оцінювання Етичною радою їхньої діяльності.

Тож Етична рада повинна була здійснити перевірку чотирьох чинних членів ВРП. Ця робота наразі вже завершена – після ретельного аналізу даних з відкритих джерел, інших матеріалів та проведеної співбесіди,

Етична рада визнала таким, що не відповідає критерію професійної етики та доброчесності Віктора Грищука, з підстав невідповідності показникам чесності, неупередженості, дотримання етичних норм та демонстрації бездоганної поведінки в професійній діяльності. Троє інших чинних членів ВРП – Оксана Блажівська, Віталій Саліхов та Інна Плахтій за оцінкою Етичної ради відповідають критерію професійної етики та доброчесності.

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Що з кандидатами на посаду члена ВРП?

Ще наприкінці січня ЕР опрацювала 38 пакетів документів кандидатів на посаду члена ВРП. До співбесід допустили 34-х кандидатів: двоє припинили участь у конкурсі за власним бажанням, ще двом було відмовлено у допуску.

Усі кандидати претендували на посаду члена Вищої ради правосуддя від різних інституцій – Верховної Ради України, з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ та з’їзду суддів України. Співбесіди з усіма ними Етична рада наразі завершила і внесла свої рекомендації щодо призначення на три вакантні посади у Вищій раді правосуддя.

Більшість кандидатів при ретельному вивченні їх професійного та життєвого шляху не проходять випробування на відповідність високій планці доброчесності, якій має відповідати член ВРП.

Так, з 12-ти осіб від Верховної Ради України Етична рада визнала доброчесними лише чотирьох: Романа Маселка, Миколу Мороза, Олену Заічко та В’ячеслава Талька.

Інші 8 кандидатів не відповідали критерію професійної етики та доброчесності з різних причин: невідповідність рівня життя задекларованим та законним доходам, невідповідність показнику дотримання професійних етичних норм, недостатня сумлінність та інше. Детальніше з аргументацією Етичної ради можна ознайомитися у повних текстах відповідних рішень.

Щодо кандидатів від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів на наукових установ, маємо результат 50 на 50. Серед 8-ми кандидатів на посаду члена ВРП, 4-х визнано доброчесними: Миколу Хавронюка, Сергія Меленка, Олексія Гороха та Дмитра Лук’янова.

Інші чотири кандидати за результатами проведеної Етичною радою оцінки визнані такими, що не відповідають критерію професійної етики та доброчесності для обрання на посаду члена ВРП.

Також Етична рада завершила співбесіди з 12-ма кандидатами від з’їзду суддів України, які подались на конкурс на посаду члена ВРП у минулому році. Рішення щодо них будуть ухвалені згодом.

Варто звернути увагу й на те, що при оцінюванні усіх кандидатів на посаду члена ВРП ми керуємося принципом "обґрунтованого сумніву". Іншими словами: негативні рішення Етичної ради не означають, що кандидат визнається загалом недоброчесним. Рада лише має обґрунтовані сумніви щодо відповідності того чи іншого кандидата критеріям професійної етики та доброчесності саме у контексті зайняття ними посади члена Вищої ради правосуддя.

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Що далі?

Головним завданням Етичної ради на сьогодні є перевірка 46-ти нових кандидатів на посаду члена ВРП від з’їзду суддів України.

Наша робота – зовсім не про цікаву картинку чи миттєвий результат. Це про професіоналізм та глибоку аналітику, про системну роботу, в якій багато рутини і не завжди є місце надмірній публічності. Лише так досягається результат, якого від нас так очікує суспільство.

Етична рада вже показала свою спроможність приймати виважені рішення без жодного впливу чи популізму. Запевняємо, ми доведемо розпочате до кінця.

Лев Кишакевич – Голова Етичної ради

Сер Ентоні Хупер – Заступник Голови Етичної ради

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