Почему Украине стоит признать Тихановскую президентом Новой Беларуси

Александр Мережко: "Позиция Тихановской относительно России и Путина не является достаточно чёткой".

Светлана Тихановская: "Путин – агрессор, диктатор, который готов ради своих амбиций оккупировать чужие страны, бомбить детские сады, выжигать на телах людей надписи и стирать в пыль целые города".

Украина и Беларусь – страны, объединённые общей бедой. Имя ей – российский империализм, ныне персонифицированный в лице Путина. Победа Украины в войне против него неизбежна, но цена, которую платят украинцы за победу, растёт с каждым днём, и платят они в человеческих жизнях. Каждый день.

Казалось бы, сама природа зла, с которым нам всем пришлось столкнуться, делает Украину и Беларусь естественными союзниками: Украина оккупирована Россией частично, а Беларусь – полностью, пусть пока что не напрямую, а под гнетом двуличного прокуратора Лукашенко. Освободи одну – и вызволение другой приблизится сразу, огромным скачком.

Но не все так просто.

10 октября избранный президент Беларуси Светлана Тихановская прямо обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и всему украинскому народу: давайте установим официальные дипломатические и политические отношения, мы – белорусы и украинцы, – чтобы вести войну против агрессора вместе, согласованно и до конца. Такое объединение усилило бы беларусскую оппозицию, ослабило режим Лукашенко и в конечном счёте оказало бы поддержку ЗСУ на поле боя.

Читайте колонку Светланы Тихановской "Без свободной Украины не будет и свободной Беларуси и Европы"

Прямого ответа от украинской власти мы не услышали. Возможно, дипломатии требуется время. Наверняка. Но дискуссия в обществе уже началась.

Украинские политические деятели разделились на два лагеря: одни давно считают, что Тихановская дело говорит и надо делать ставку на неё, ведь она реально избрана своим народом; другие полагают, что Тихановская доверия не заслуживает.

На следующий же день после обращения Светланы Георгиевны, 11 октября, в эфире у Марка Фейгина выступил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он назвал Светлану Тихановскую "законно избранным президентом", заявил, что "белорусский народ взят в заложники" и признал, что "украинцы допустили ряд серьёзных ошибок в отношении Беларуси, которые ещё не поздно исправить".

Но уже 12 октября народный депутат от "Слуги Народа" Богдан Яременко обрушился на Светлану Тихановскую с критикой: "Во время президентской кампании и после нее Тихановская допустила столько ошибок, что позволило поставить под сомнение наличие у нее устойчивых политических взглядов и лидерских качеств. В ее окружении есть совершенно случайные лица, а также люди, в отношении которых может возникнуть беспокойство украинских и не только спецслужб".

Яременко похвалил стратегию украинских властей: "избегать контактов и внимательно наблюдать", при этом заявив, что "усилия группы Тихановской производят впечатление политического туризма". А сотрудничество, по мнению Яременко, нужно налаживать с представителями полка Кастуся Калиновского, которые как раз недавно избрали свой Сейм.

Украинский журналист Юрий Романенко высказался ещё более недвусмысленно: "Тихановская будет использоваться именно в формате realpolitik. Больше ее ничего не интересует. Ставить на нее как на лидера смешно. Лидером будет военный из Белоруссии, которого мы приведем к власти".

В то же время редактор украинского издания "Европейская правда" Юрий Панченко предостерегает политиков от такого подхода: "У Украины много замечаний к заявлениям Светланы Тихановской, и вообще она – случайно попавший в политику человек. В то время как полк имени Калиновского – это мужественные люди, которые помогают отстоять украинскую независимость и имеют уважение как в Украине, так и в Беларуси. Правда, стоит уточнить, что претензии к заявлениям Тихановской касаются периода, когда она делала первые шаги в политике, тогда как ее заявления последнего времени – только проукраинские".

Также Юрий Панченко отмечает, что Тихановская остаётся "безоговорочным лидером белорусской оппозиции, потому что ни один другой политик не имеет такого уровня легитимности, как она, ведь на выборах 2020 года она либо выиграла их, либо, по меньшей мере, прошла во второй тур", поэтому "следует воздерживаться от шагов, которые будут выглядеть как навязывание соседнему народу своих решений" – очевидно имея в виду создание альтернативного центра притяжения для белорусской оппозиции.

Далее Панченко высказывает логичное предложение украинским властям: чётко артикулировать, чего именно они ожидают от белорусской оппозиции; какие заявления или гарантии им нужны для начала переговорного процесса?

Нечто похожее на "список претензий" наконец высказал и ещё один депутат от "Слуги Народа", Александр Мережко (который тоже предлагает считать легитимной властью Беларуси не Тихановскую, а полк Калиновского).

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Мережко заявил, что Украина не признает Объединенный переходный кабинет Тихановской, потому что сомневается в её политической позиции: "Позиция Тихановской относительно России и Путина не является достаточно чёткой. Она словно боится называть вещи своими именами.

Например, чётко сказать, что Россия является державой-террористом, агрессором и врагом белорусского народа. Кроме того, в её окружении находятся несколько сомнительных людей. Она также делала заявления, связанные с Украиной, которые вызывали непонимание в Украине".

Ну что же! Давайте я попробую ответить на конкретные претензии депутатов. Что касается "сомнительных людей в окружении" – сделать это сложно, пока конкретные люди не названы. Поэтому пока разберёмся с тем, как Светлана Тихановская высказывается об Украине, России и Путине.

1 апреля 2021, почти за год до войны, Светлана Тихановская чётко и ясно заявила: " Крым – украинский ".

". Летом 2021 во время визита в США Светлана Тихановская почтила память жертв Голодомора в Украине: "Мы должны сделать все возможное, чтобы это не повторилось".

Твит Тихановской от 24 февраля 2022, в день начала полномасштабного вторжения: "Час назад Россия при участии режима Лукашенко начала безосновательную и бесстыдную военную агрессию против Украины. Режим превратил нашу страну в агрессора . Но беларусы не хотят войны. <Свободная> Беларусь решительно осуждает этот шаг и поддерживает Украину".

. Но беларусы не хотят войны. <Свободная> Беларусь решительно осуждает этот шаг и поддерживает Украину". А вот фрагмент расширенного заявления Светланы Тихановской в тот злосчастный день: "Это больше не внутренний политический кризис. Это война , в которой Беларусь оказалась участницей, хотя мы все были против. <…> Дорогие украинцы, от имени нашей страны я выражаю вам солидарность и поддержку, а от имени белорусов хочу сказать: нам стыдно за то, какую роль территория нашей страны играет в этой войне. И мы готовы делать все, что понадобится, чтобы остановить агрессоров и эту катастрофу . Живе Беларусь. И Слава Україні".

, в которой Беларусь оказалась участницей, хотя мы все были против. <…> Дорогие украинцы, от имени нашей страны я выражаю вам солидарность и поддержку, а от имени белорусов хочу сказать: нам стыдно за то, какую роль территория нашей страны играет в этой войне. И . Живе Беларусь. И Слава Україні". 25 февраля 2022 Светлана Тихановская обратилась к женщинам России и Беларуси: "В Украине женщины сейчас прячут своих детей в подвалах от ваших мужей и сыновей, и вздрагивают от снарядов, которые запущены вашими мужьями и сыновьями. Разве мы можем смотреть в глаза нашим военнообязанным мужьям, братьям, сыновьям – не находя ни одной причины оправдать то, на что их толкают? И главный вопрос: разве мы сделали достаточно, чтобы это остановить?"

1 марта 2022 Светлана Тихановская объявила Манифест Антивоенного движения: "Противостояние войне в Украине и борьба за демократию – это теперь две цели одного большого движения. Я объявляю антивоенную мобилизацию. Все ваши действия должны привести к двум результатам: беларусов перестают воспринимать как агрессоров и беларусские военные отказываются участвовать в войне или сразу переходят на сторону украинцев . <Нужно> делать всё, чтобы мешать режиму воевать, формировать беларусский корпус из добровольцев, которые готовы защищать украинские города, быть медиками или логистами на стороне Украины ".

. <Нужно> делать всё, чтобы мешать режиму воевать, ". 3 марта 2022 Светлана Тихановская обратилась к народу и президенту Украины, запуская Антивоенное Движение: " Белорусы не просто против войны – мы на стороне Украины в обороне от попытки оккупации Кремлём. Белорусы понимают, что это не спецоперация, что это Владимир Путин принял решение бомбить мирное население. И белорусы против этого".

И белорусы против этого". Твит Тихановской от 4 марта 2022: "Народ Беларуси – это союзники украинцев. Мы сопротивляемся действиям режима Лукашенко и не хотим становиться соучастниками гуманитарной катастрофы, разворачивающейся в Украине. Сейчас критически важно выступить объединённо в поддержку народа Украины против атаки Кремля и действовать решительно ".

". 8 марта 2022 Светлана Тихановская сделала заявление в связи с Международным женским днём: "Сегодня у меня нет праздничного настроения. Как нет его и у сотен женщин в белорусских тюрьмах. Как нет его у матерей, которые в разных городах Украины поют деткам колыбельные в бомбоубежищах. Как нет его у тех женщин, которые пошли на фронт помогать мужчинам".

11 марта 2022 в интервью BBC: "Судьба Беларуси сильно связана с судьбой Украины. От исхода войны зависит то, насколько долго мой муж будет продолжать сидеть в тюрьме. Насколько долго тысячи невинных людей будут продолжать сидеть в тюрьме. Наша задача сейчас – помочь украинскому народу. И мы верим, что, делая это, мы будем на стороне света ".

". 16 марта 2022 Светлана Тихановская обратилась к беларусам: "Останавливайте всё, что режим использует для помощи Кремлю в войне. Если вы готовы – присоединяйтесь к добровольческим корпусам беларусов на стороне Украины. Помогайте вывозить украинских беженцев. Занимайтесь гуманитарной помощью. <Военным>: вы давали присягу защищать страну. Сегодня защитить страну – это сложить оружие и не воевать против Украины ".

". 22 марта 2022, обращение Светланы Тихановской в связи с угрозой присоединения войск Беларуси к вторжению: " Александр Лукашенко уже совершил государственную измену, предоставив территории Беларуси для российской агрессии против Украины. Эта агрессия противоречит национальным интересам Беларуси и является преступлением. А также прямо противоречит конституции Республики Беларусь. Он и все должностные лица, содействующие агрессии, неминуемо предстанут перед судом и понесут наказание за государственную измену, а в случае вторжения в Украину – и за военные преступления. Все, кто отдаст приказ о вторжении войск Беларуси в Украину, независимо от должности и воинского звания, предстанут перед трибуналом. Все, кто выполнит этот заведомо преступный приказ, будут отвечать перед законом. Военнослужащие и любые должностные лица, отказавшиеся выполнять преступные приказы, освобождаются от ответственности за неисполнение таких приказов. Военнослужащие, должностные лица и граждане Беларуси, любыми доступными способами предотвратившие исполнение преступных приказов, освобождаются от ответственности. Военнослужащие, покинувшие поле боя или сдавшиеся в плен Украине, освобождаются от ответственности".

А также прямо противоречит конституции Республики Беларусь. Он и все должностные лица, содействующие агрессии, неминуемо предстанут перед судом и понесут наказание за государственную измену, а в случае вторжения в Украину – и за военные преступления. Все, кто отдаст приказ о вторжении войск Беларуси в Украину, независимо от должности и воинского звания, предстанут перед трибуналом. Все, кто выполнит этот заведомо преступный приказ, будут отвечать перед законом. Военнослужащие и любые должностные лица, отказавшиеся выполнять преступные приказы, освобождаются от ответственности за неисполнение таких приказов. Военнослужащие, должностные лица и граждане Беларуси, любыми доступными способами предотвратившие исполнение преступных приказов, освобождаются от ответственности. Военнослужащие, покинувшие поле боя или сдавшиеся в плен Украине, освобождаются от ответственности". Также 22 марта 2022 Светлана Тихановская выступает в Литве на форуме Калиновского: " Русский тиран вновь пытается убить целый народ, украинцев – народ, выбравший свободу и суверенитет. Мы, беларусы, как никто понимаем: судьбы Украины и Беларуси теперь взаимосвязаны. Если Украина падёт, для Беларуси не будет иного будущего, кроме рабства внутри Российской империи. Для нас важно, чтобы украинцы и весь мир знали: мы на стороне Украины , несмотря на то, что наша страна находится под оккупацией".

– народ, выбравший свободу и суверенитет. Мы, беларусы, как никто понимаем: судьбы Украины и Беларуси теперь взаимосвязаны. Если Украина падёт, для Беларуси не будет иного будущего, кроме рабства внутри Российской империи. , несмотря на то, что наша страна находится под оккупацией". 25 марта 2022 Светлана Тихановская передала гуманитарную помощь в беларусский координационный хаб "ПОБАЧ" в Варшаве и снова заявила: " Беларусские военные не хотят воевать против братских украинцев, и если их отправят в Украину, они должны сдаваться и переходить на украинскую сторону ".

". 9 апреля 2022 Светлана Тихановская в интервью Алесе Бацман: " Путин – агрессор, диктатор, который готов ради своих амбиций оккупировать чужие страны, бомбить детские сады, выжигать на телах людей надписи и стирать в пыль целые города. Возможно, он хотел войти в учебники великим завоевателем, но он останется там как убийца, и я очень надеюсь, что на странице с его фотографией будут фотографии Бучи, Мариуполя, Бородянки – как результатов его правления. Сейчас для нас задача №1 – это помочь Украине победить и добиться вывода российских войск из нашей страны тоже. То, что армия Беларуси не вошла на территорию Украины – это заслуга Антивоенного движения и беларусского общества, которое делает всё, чтобы этого не произошло. Это точно не заслуга Лукашенко, который всячески пытался нас в эту войну втянуть".

Возможно, он хотел войти в учебники великим завоевателем, но он останется там как убийца, и я очень надеюсь, что на странице с его фотографией будут фотографии Бучи, Мариуполя, Бородянки – как результатов его правления. Сейчас для нас и добиться вывода российских войск из нашей страны тоже. То, что армия Беларуси не вошла на территорию Украины – это заслуга Антивоенного движения и беларусского общества, которое делает всё, чтобы этого не произошло. Это точно не заслуга Лукашенко, который всячески пытался нас в эту войну втянуть". 24 мая 2022 Светлана Тихановская выступила в Сейме Литовской Республики: " Лукашенко и Путин втянули Беларусь в преступную войну . Они надеялись на блицкриг, взять Киев за 3-4 дня. Но им это не удалось благодаря мужеству украинского народа. И я горжусь, что беларусы тоже имеют отношение к событиям, воспрепятствовавшим планам российской армии. Победа Украины необходима всем нашим народам , включая беларусов. Вместе с тем будущая безопасность Украины, Литвы и всего континента окажется под угрозой, если не будет вольной и свободной Беларуси".

. Они надеялись на блицкриг, взять Киев за 3-4 дня. Но им это не удалось благодаря мужеству украинского народа. И я горжусь, что беларусы тоже имеют отношение к событиям, воспрепятствовавшим планам российской армии. , включая беларусов. Вместе с тем будущая безопасность Украины, Литвы и всего континента окажется под угрозой, если не будет вольной и свободной Беларуси". 21 сентября 2022, заявление в связи с мобилизацией в РФ: "Я призываю беларусские войска и всех, кто может попасть под мобилизацию в случае её объявления: не выполняйте преступных приказов. Если вас уже отправили на войну – складывайте оружие, беларусское общество вас поддержит . Ни один беларус не должен умирать за амбиции Путина и ошибки Лукашенко".

. Ни один беларус не должен умирать за амбиции Путина и ошибки Лукашенко". 21 октября 2022 Светлана Тихановская записывает обращение к беларусам в связи со скрытой мобилизацией: "Я обращаюсь к военным Беларуси. Если вы перейдете государственную границу Украины, вы станете военными преступниками. Саботируйте преступные приказы, складывайте оружие, обращайтесь в проект "Хочу жить". Я обращаюсь ко всем, кого может коснуться мобилизация: избегайте призыва".

Уверяю вас, друзья, это далеко не полный список. Светлана Тихановская последовательно и непреклонно отстаивает сторону Украины в войне, безоговорочно признаёт правоту Украины и преступный характер путинско-российской и лукашенковско-беларусской агрессии. Она делала это много раз и делать не перестанет.

Какие слова ещё не были сказаны? Какие в точности формулировки должны прозвучать, чтобы Украина обратилась лицом к своему, возможно, самому благодарному союзнику – Новой Беларуси, искренне и яростно ненавидящей Путина, Лукашенко и всю связанную с ними бесчеловечную мерзость.

Полагаю, есть высокая вероятность того, что, если украинские официальные лица наконец-то выйдут на контакт со Светланой Тихановской и сообщат, какие именно вопросы вызывают их опасение, то все недоразумения будут разрешены в кратчайшие сроки.

Сейм полка Кастуся Калиновского, как и сам полк – люди безусловно достойные и уважаемые как украинцами, так и беларусами, настоящие герои, гордость моей страны. При этом, если украинская власть сделает ставку на избранную президентку Светлану Тихановскую, это никак не подорвёт авторитет полка, не помешает ему бороться за свободу Украины и не поставит под вопрос дальнейшее политическое будущее его Сейма.

Потому что Светлана Тихановская – не диктатор; более того, свою предвыборную кампанию она строила на том, чтобы сразу после занятия поста президента в Минске провести новые выборы. Но для этого сначала нужно победить Россию и избавиться от Лукашенко. Ставка Украины на Тихановскую поможет приблизиться к этим целям, потому что объединит беларусскую оппозицию и даст новый толчок к усилению борьбы в самой оккупированной стране.

Если же Украина продолжит сторониться Светланы Тихановской, это приведёт лишь к еще большему расколу и фрустрации, а главное – не принесёт никому, кроме Путина и Лукашенко, никакой пользы.

Да, признание Тихановской – это символ. Но не в нынешние ли героические времена символы важны как никогда? Пока Путин возится с мёртворожденными квази-государствами "Новороссии", мы вместе имеем возможность создать настоящее, честное и сильное государство – Новую Беларусь!

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Полноценное признание Украиной легитимности Новой Беларуси и её президентки Светланы Тихановской запустит механизм такого признания по всей Европе и по всему миру. Это будет серьёзный и сильный шаг навстречу милосердию и примирению, взаимопомощи и культурной реинтеграции.

Украина и украинцы прошли свой путь преодоления прошлого, уже почти до конца – осталось сделать последний шаг, закрепить победу. Беларусь лишь недавно вступила на этот путь, и нам как никогда нужны ваша поддержка и ваш опыт.

Путинский фашисты нанесли Украине жестокий, подлый удар. Но она выдержала, бьёт в ответ и крепко стоит на ногах. Беларусь просит вас – тех, у кого получилось: помочь выпрямиться и встать в полный рост и нам! И тогда мы тоже сможем биться рядом с вами в полную силу.

Нет смысла искать хорошее там, где нас нет, есть смысл учиться находить хорошее там, где мы есть.

Виталий Шкляров

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