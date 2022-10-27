Платформа "Рамштайн" та новий план для України: основні меседжі з конференції в Берліні

25 жовтня у Берліні зібралися лідери G7, топ-посадовці ЄС та України, керівники міжнародних фінансових організацій, щоб більш чітко та відповідно до запитів спланувати і прискорити відбудову України.

Захід пропонує для України новий план Маршалла XXІ століття, акцентуючи, що відбудова руйнувань стане викликом для багатьох поколінь але водночас і "стрибком України" у Європу. Йдеться про десятиліття відбудови, не до рівня довоєнного стану, а повної модернізації країни в контексті Green Deal, одночасного втілення реформ, сучасних рішень та європейських стандартів.

Результатом нового плану Маршалла очікується вступ України до ЄС.

Ще на першій конференції в Лугано ЄС заявив про необхідність створення координаційної платформи для донорів. У відповідь на це в Берліні Банкова запропонувала більшу конкретику – координаційну платформу у "форматі Рамштайн" як аналог ефективного "оборонного Рамштайшу".

Новий план, а також нова координаційна платформа – основні меседжі другої масштабної конференції, де в центрі уваги – України.

Як змінилося ставлення ЄС до України: від "вони" до "ми"

Важливо, що риторика заходу тепер змінюється із "Україні потрібно" на "нам потрібно". Лідери ЄС постійно наголошують: Україна ніколи не буде сама, підтримка буде до повного відновлення.

Зокрема, у цьому впевнений канцлер Німеччини Олаф Шольц:

"Україна ніколи не буде сама. Це історичний момент. Ми будемо постачати все настільки довго, наскільки це потрібно. Коли війна закінчиться, ми й надалі будемо стояти пліч-о-пліч з Україною… Допомогти Україні – це зобов’язання, яке ЄС взяв на себе, надавши статус кандидата в ЄС. Дуже важливо, щоб Україна також активно брала участь і перебирала на себе велику відповідальність у цьому процесі трансформації. Через спільну платформу потрібно скоординувати процес відновлення. Вона має стати центральним інструментом для співробітництва і координації міжнародної підтримки".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн:

"Зусилля з відновлення ми повинні розглядати у рамках шляху України до ЄС. Росія намагається паралізувати Україну. Але ми цього не допустимо. Я працюю тісно з представниками Європейської комісії для того, щоб ЄС підтримував щомісячно Україну сумую в 1,5 млрд євро до завершення війни і приблизно 18 млрд євро на рік. Кожен євро, долар, фунт, єна, що витрачаються на Україну - це інвестиція в демократію, європейські цінності. Нам потрібне ноу-хау, експертиза Європейського банку, МВФ. Будуть нові закони, нові інституції, боротьба з корупцією та нові стандарти. Треба дати відповідальність людям на місцях, щоб виникла довіра до відновлення. Людський капітал в Україні потрібен в інтересах прогресу. Громади сьогодні є економічними центрами. Новий план Маршалла має врахувати Green Deal, щоб зробити стрибок у новий світ".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький:

"Європа сильніша за Росію. Але ми були "паперовим тигром". Співробітництво з росією було, дійсно, дешевим. Але Росія себе повела як дилер наркотиків, який знає, що перша доза безкоштовна а за наступну будуть готові платити будь-яку ціну (про енергоносії, - авт). Росія зробила помилку, коли напала на Україну. Він міг би виграти європу, якби свого часу зробив залежною Європу від себе. Відповідь України дозволила прокинутися від геополітичного сну багатьом країнам. Перемога росії все менш вірогідна - не лише через військові успіхи та санкції, а й через те, що багато представників західного світу показали,що вони рішуче стоять за україну. Тому підтримка України - це гарантія нашої власної безпеки і забезпечення миру в найближчі десятиліття. Ми маємо працювати, щоб Україна могла стати членом ЄС".

Позиція Банкової та Уряду: Україні потрібна підтримка вже

Комплімент щодо вміння вести комунікації з міжнародними партнерами так, щоб Україну чули, зробила Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очікувано, і цього разу промова Зеленського була емоційною, без градусу вимог, але з конкретними потребами. Президент нагадав, що Україна є гарантом безпеки – оборонної та продовольчої, а згодом може стати й безпековою подушкою, заміщуючи "брудні російські енергоресурси". Зеленський запропонував ЄС "фінансовий Рамштайн" та проанонсував старт роботи Фонду відновлення вже з листопада.

Президент України Володимир Зеленський:

"Ми вийшли на той рівень відносин, на який Україна давно заслуговує. Вже зараз ми можемо ухвалити рішення про спільний "фінансовий Рамштайн" для підтримки нашої стабільності за аналогією з "оборонним Рамштайном", який уже функціонує. Нам потрібна фінансова координаційна платформа, яка об’єднає й скерує всі зусилля, що спрямовані на відбудову нашої країни після бойових дій. Ми розробили прозорий план першочергових кроків у відбудові – це те, що необхідно Україні буквально для виживання. Не завтра, не наступного року. Не на конференції у Британії... Саме зараз! Вага нашого Fast Recovery Plan – 17 мільярдів доларів для критичної відбудови, негайної. Це лікарні, школи, життєво важлива транспортна й енергетична інфраструктура. Ми поки не отримали жодного цента на реалізацію Fast Recovery! Я прошу вас наблизити необхідні рішення".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль:

"У нас вже є перші домовленості з ЄС та МВФ щодо платформи координації. Її слід до кінця цього року створити на базі формату Рамштайн. Там йшлося про воєнне координування, але подібне треба нам і для фінансових запитань. Я дуже оптимістичний, що рішення буде. Платформа під головуванням ЄС, США і України. У рамках платформи нам потрібні регулярні зустрічі міністрів фінансів G7, міжнародних партнерів, представників міжнародних фінансових організацій, включаючи Світовий Банк, МВФ, ЄБРР. Метою таких зустрічей буде координація допомоги Україні, визначення пріоритетів, пошук джерел фінансування".

Прозорі конкурси: меседж міжнародних партнерів

Створення українських інституцій, як Фонд відновлення, ініційований Президентом України, залишається під пильним наглядом міжнародних фінансових партнерів. Вони наголошують, що будуть наполягати на прозорості розподілу коштів та конкурсах. Разом із тим підкреслюють: Україні потрібні не кредити, а більше грантів, аби у війну держава не опинилася в борговій прірві.

Директорка МВФ Крісталіна Георгієва:

Швидкість відновлення залежить від того, як швидко росія завершить війну. Необхідне структуроване фінансування.

Гроші Фонду відновлення мають розподілятись на конкурентній основі, ми будемо за це виступати.

Президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо:

Успіх плану Маршалла ще й у тому, що старі заборгованості були скасовані.

Ми просимо донорів розподіляти ризиків у відбудові.

Підтримка України – інвестиція в майбутнє.

Висновки конференції: до кінця року в Україні має запрацювати Фонд відновлення, а також на міжнародному рівні – координаційна платформа відбудови – у форматі Рамштайн чи баченні європейців.

Влада України заявляє про "виконання домашнього завдання" – збір пропозицій від громадськості до Плану відновлення, виконання зобов'язань на тлі війни та готовність до впровадження реформ.

Міжнародні партнери відповідають на військові успіхи України та масові атаки зброєю і фінансовою підтримкою на поточні соціальні витрати. Однак обсяги підтримки на відбудову залежатимуть від успішності впровадження прозорості, партнерства та інклюзивності, задекларованих у Лугано.

Мартина Богуславець

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