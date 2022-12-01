Персональні спортивні санкції: що це і як працюватиме

Після російського вторгнення в Україну на росіян та білорусів зійшов шквал спортивних санкцій:

у них забрали усі міжнародні змагання, які мали відбуватися на їхній території;

їх не допустили на паралімпійські ігри;

Міжнародний олімпійський комітет рекомендував блокувати участь російських та білоруських спортсменів у спортивних заходах;

понад сто міжнародних спортивних федерацій виконали цю рекомендацію.

Російське лобі досі намагається відіграти назад. Воно використовує гроші, корупцію та окремих лояльних собі функціонерів, зокрема співвітчизників.

Але наразі їхні старання марні.

Попри попередні неоднозначні заяви, президент МОК Томас Бах підтримав продовження спортивних санкцій.

За своїм масштабом ці заходи впливу безпрецедентні. Але безпрецедентною з часів Другої світової війни є й агресія в центрі Європи, яку розпочала росія.

На жаль, для російських та білоруських спортсменів ще є можливості проникнути на світові спортивні арени. Наприклад, шляхом індивідуальних виступів за клуби або на певних турнірах.

Також трапляються випадки їх повернення на рівні збірних, зокрема в боксі.

Щоб закрити ці шпаринки, парламентський Комітет з питань молоді та спорту пропонує новий механізм персональних спортивних санкцій.

Парламент у центрі санкційної політики

Проти російських пропагандистів, зірок шоубізнесу, діячів культури санкції вже напрацьовують.

Профільні міністерства готують свої подання та передають списки осіб до урядової Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики. А та готує свої пропозиції Кабінету міністрів.

Теоретично в цих списках повинні бути й спортсмени-путіністи або співчуваючі. На практиці Мінмолодьспорту не впоралося зі своєю місією та не сформувало відповідний перелік прізвищ. За весь час роботи Міжвідомчої групи внесено подання про накладення санкцій лише щодо трьох осіб.

Якщо ми цього не робимо, то як можемо вимагати санкцій від інших держав?

Тож Комітет взяв справу до своїх рук і запропонував альтернативний механізм, у центрі якого буде Верховна Рада.

Як це працюватиме?

На базі Комітету створена робоча група з протидії агресії РФ у сфері спорту.

Там працюватимуть народні депутати, а також, за згодою, представники Мінмолодьспорту, МЗС, Мінкульту, Офісу президента, НОКу, Спортивного комітету України, Національного паралімпійського комітету України.

Залучатимуть представників громадських об'єднань, спортивної спільноти та медіа.

Закликаємо усіх небайдужих громадян подавати свої пропозиції до списку підсанкційних осіб.

Головний критерій – це факт того, що особа підтримує війну в Україні та висловлює солідарність із путінським режимом.

Для оприлюднення та систематизації даних працюватиме спеціальна платформа на базі одного з провідних спортивних ЗМІ.

Робоча група буде розглядати факти та складатиме списки осіб, щодо яких слід застосувати персональні санкції.

Комітет, своєю чергою, пропонує парламенту ухвалити постанову зі зверненням до РНБО щодо їх застосування.

Йдеться про заморожування активів, заборону перераховувати кошти, а також про заборону на в'їзд цим людям тощо.

Українські списки підсанкційних осіб стануть базою для впровадження аналогічних європейських санкцій. Тобто спортсмен-путініст навіть теоретично не зможе в'їхати до котроїсь з країн ЄС для участі в спортивному змаганні.

Так ми зробимо ізоляцію російського та білоруського спорту тотальною.

Перший проєкт Постанови, яка містить список у 56 осіб, вже схвалено Комітетом та зареєстровано у Раді.

Слово за народними депутатами. Впевнена, що рішення буде консолідовано позитивним.

Хто потрапить під санкції?

Серед цих 56-ти осіб – люди, які публічно підтримували путіна та російську агресію, після 24 лютого брали участь у масових заходах за участі кремлівського диктатора, їздили до так званих "ЛНР", "ДНР", у Крим та на інші тимчасово окуповані території. Тобто були частиною системи пропаганди війни. На їхніх руках кров наших жінок, дітей та військових.

Наприклад, шахіст Сергій Карякін висловив цілковиту підтримку путіну в його так званій "спецоперації" та закликав до "денацифікації" України.

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Микита Нагорний 9 травня брав участь у параді на Червоній площі, він же очолює воєнізований рух "юнармія" – путінський "гітлер'югенд".

Інший гімнаст, Іван Куляк, вийшов на змагання з літерою "Z" на спортивній формі, чим грубо порушив олімпійські принципи та солідаризувався з війною.

Я вже не кажу про таких одіозних осіб, як Аліна Кабаєва, Олександр Повєткін, Микола Валуєв, які вже багато років є більше пропагандистами, ніж спортсменами.

На жаль, у цьому першому списку присутній і українець – колишній капітан Національної збірної України з футболу Анатолій Тимощук. Він продовжує спокійнісінько працювати у ФК "Зеніт" та ігнорувати війну тоді, коли тисячі його співгромадян гинуть на фронті та в тилу.

Такі зрадники вже нічим не відрізняються від рашистів і заслуговують на відповідне до себе ставлення.

Цей перший список 56-ти – пілотний. Неодмінно будуть інші, і дуже скоро.

Російський та білоруський спорт настільки зрісся з диктаторськими режимами, що втратив олімпійські орієнтири і став обслугою на побігеньках у путіна та лукашенка. Тому лише жорстка тотальна ізоляція з часом зможе його виправити.

Україна буде наполягати на спортивних санкціях доти, доки останній російський солдат не піде з нашого Донецька, Луганська, Криму, Маріуполя, Бердянська та інших міст і сіл, які сьогодні перебувають під окупацією.

Поки не буде виплачена остання копійка за зруйновані та понівечені спорткомплекси, стадіони, басейни, спортзали.

Поки російські та білоруські спортсмени не відчують свою моральну провину за цю страшну війну, до якої вони безпосередньо причетні.

Ольга Саладуха