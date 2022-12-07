Київщина намагається вкрасти в Києва понад 3 тисячі гектарів Біличанського лісу – справу розглядає ОАСК 

У середу 7 грудня об 11:30 в Окружному адміністративному суді міста Києва слухатиметься справа за позовом Київської міської ради до Бучанської райради.

Третьою стороною виступають облрада Київщини та Коцюбинська селищна рада.

Остання незаконно роздала столичні ділянки в приватну власність. Це сталося понад 14 років тому.

Справу слухає суддя Ігор Качур.

Рік тому Бучанська райрада, а за нею й облрада ухвалили схему Київщини, згідно з якою територія столичного національного парку "Голосіївський" увійшла до складу області без жодних погоджень із Києвом та відповідного рішення Верховної Ради.

Після цього в терміновому порядку провів засідання профільний підкомітет ВР, який очолює Віталій Безгін ("Слуга народу").

Народні депутати рекомендували Коцюбинській раді, Бучанській райраді та облраді переглянути свої рішення.

Очільник партійного осередку "Слуги народу" Андрій Мотовиловець наголосив на тому, що представники його партії в облраді підтримають нове рішення, оскільки попереднє рішення, яким Київщина забрала частину Києва, є ганебним.

"Ми проголосували (облрада – Автор), я вважаю, ганебне рішення. Забирання парку, величезної території Києва, зелених насаджень... Територія, за яку ми (облрада – Автор) проголосували – це територія Нацпарку "Голосіївський". Обслуговування цього парку відбувається Києвом. Я не вважаю, що громада Коцюбинського повинна займатися і витрачати кошти на обслуговування цього парку", – наголосив рік тому перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець.

І справді, Коцюбинська рада не витрачає кошти на обслуговування лісу. Більше того, громада є найбільш дотаційною на Київщині й, як переконував Мінсоцполітики голова громади Сергій Даніш ("Слуга народу"), коштів не було навіть на якісне облаштування бомбосховищ.

Але слова Мотовиловця так і залишилися словами. В облраді під час голосування у фракції "Слуга народу" вибухнули "консерви" нардепа Олександра Дубінського, фігуранта Реєстру держзрадників Руху ЧЕСНО.

Саме Дубінський вів парламентську та місцеві кампанії "Слуги народу" на Київщині в 2019 та 2020 роках і мав вплив на формування списків.

Тому депутати облради від "Слуги народу" не дали обіцяних голосів. Отже, керівництво партії на них не має впливу.

Рух ЧЕСНО аналізував низку маркерних голосувань облради, Бучанської райради й Ірпінської міськради. А також звертався до партій, зокрема і до партії "Слуга народу", щоб вони відкликали таких недоброчесних депутатів. Але упродовж року жодної реакції немає.

Маркерні голосування стосували, зокрема, рішень, які спрямовані на знищення невідновлювальних ресурсів регіону: заплав та лісів. Саме вони стали природніми щитами для захисту столиці від окупантів і допомагали ЗСУ формувати лінію оборони.

Таким чином протягом року низка партій покриває дерибанників у своїх лавах у радах різних рівнів. І вже понад рік справи слухаються у судах.

Виходить, що ми як платники податків оплачуємо судовий супровід з боку облради, райради та Коцюбинської селищної ради для того, щоб дерибанники могли забудовувати Біличанський ліс. Так, минулого року з бюджету селища адвокат дерибанників Денис Крайнік отримав щонайменше 145 тисяч гривень.

Це означає, що у держави навіть у часи війни нема низки дієвих інструментів при тому, що партії вибороли собі право імперативного мандату. Вони можуть без будь-яких проблем відкликати недоброчесних депутатів із місцевих рад.

Якщо відкликань не відбувається, то це може свідчити або про те, що дерибан зелених зон і заплав річок підтримується та покривається керівництвом партії, або що люди, які поставлені на керівні посади в партії, не можуть відповідати за якість кадрового будівництва й формування ціннісної команди. Тоді це про неякісний менеджмент.

Як перша проблема, так і друга є серйозною загрозою для невідновлювальних ресурсів області. А останні є важливими для формування ліній оборони Києва та населених пунктів Київщини.

Київрада має забезпечити гідне представництво на судових засіданнях і битися за збереження Біличанського лісу. Облрада, як і райрада, мають невідкладно засісти і змінити свої рішення, як це рекомендував підкомітет. Партії, які бачать, що їхні депутати є недоброчесними, мають їх відкликати.

На фронті йде боротьба не за шмат землі, а за те, щоб народ, суверен, міг на своїй території керувати. І це правління має бути якісним.

Якщо тилові інструменти не діють, значить, їх треба змінювати. Або змінювати людей, які не можуть ні користуватися інструментами, ні їх якісно змінити.

Ірина Федорів, Рух ЧЕСНО