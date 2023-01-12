UKRAINE NOW: Візія майбутнього. 10 ключевых выводов спецпроекта НАПК

Спецпроект НАПК "UKRAINE NOW. Візія майбутнього"

Спецпроект "UKRAINE NOW. Візія майбутнього" стартовал в апреле этого года, когда только лишь состоялся "жест доброй воли": российские войска вынуждены были покинуть Ирпень и Бучу, и весь мир увидел подлинное лицо "освободительной операции" путина.

Почему мы начали говорить о будущем именно в это время?

Из-за четкого осознания того, что Украина должна выстоять. И понимания, что такой жизни, которая была до 24 февраля, уже не будет никогда. Нужно измениться, чтобы выжить и развиваться.

Цена, которую мы платим за свое достоинство и свободу, существование нашего государства, настолько огромна, что мы просто не имеем права ошибиться, упустить этот уникальный шанс.

Изменения, происходившие в Украине последние 10 месяцев, были настолько молниеносны и глобальны, что необходимо было их переосмыслить, отрефлексировать.

Поэтому мы начали серию интервью с представителями гражданского общества и публичного сектора, мыслителями, философами, чтобы понять, что происходит со страной и с нами. И каким должно стать наше будущее государство.

Команда НАПК уверена: что до победы Украины каждый должен работать не "как всегда", а больше, с пониманием того, что можно дополнительно сделать для этой победы.

Именно поэтому мы в НАПК с 24.02.2022 начали активную волонтерскую работу, а также работу по идентификации коллаборантов, имущества стран агрессоров, причастных к войне лиц для наложения санкций, создания законодательной базы для конфискации имущества подсанкционных лиц и компаний.

Главными задачами НАПК являются предотвращение и борьба с коррупцией, а также создание добропорядочного общества с нулевой толерантностью к коррупции. Но на первый план вышла работа, которая требовалась именно в тот момент.

К тому же тогда, в начале широкомасштабного вторжения, казалось, что коррупцию мы почти победили – настолько каждое нарушение выглядело отвратительным и недопустимым, почти как государственная измена.

Сейчас мы снова видим коррупционные скандалы, задержания, судебные дела, а значит, профильная работа антикоррупционной инфраструктуры снова выходит на передний план. Однако работа по развитию добропорядочности продолжается и будет продолжаться еще долго, ведь для культурных изменений и преобразований нужно время, чтобы они стали неотвратимыми.

Корпус видео и текстов, созданный в рамках проекта "UKRAINE NOW. Візія майбутнього", является важной составляющей этой работы. Они являются не только слепком времени, фиксацией событий и перемен, которые, как отметил один из героев наших интервью Антон Дробович, будут добавлены в архив нашей национальной памяти – вместе с многочисленными видео с бомбардировок, упорных боев, ужасных преступлений оккупантов и слез радости жителей территорий, освобожденных ВСУ.

Ключевые тезисы и инсайты этих разговоров мы проработали в отдельном документе, который лег в основу дискуссий с одним из самых известных бизнес-клубов Украины – СЕО Club. Это стало очень важным примером для обсуждения и внедрения Антикоррупционной стратегии, утвержденной парламентом. Обсуждение стратегии с разными группами стейкхолдеров в формате диалога продолжится и в дальнейшем.

Кроме того, спецпроект "UKRAINE NOW. Візія майбутнього" заложил основу для широкого диалога на базе лучших университетов Украины. Мы приняли участие в организации первых совместных конференций Киево-Могилянской академии и Украинского Католического Университета, что стало началом целого цикла совместных мероприятий.

Некоторые планы спецпроекта осуществить не удалось, но они будут реализованы в рамках других инициатив НАПК. Дискуссии по вопросам культуры и образования, обсуждение в формате онлайн-дебатов, создание дискуссионной платформы для полиси-диалога – все это в будущем станет основой для активностей НАПК, наших друзей и партнеров.

Оценивая результаты проекта, а это более 30 интервью (видео и текстовые версии), оффлайн и онлайн-мероприятия, дискуссии и конференции, я хотел бы сформулировать 10 ключевых выводов:

Эта война длится столетиями, и сегодня мы наблюдаем ее апогей

Как говорит блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний, проявлениями этой войны была практически вся российская политика с приходом к власти путина и в целом история последних трех столетий отношений с Москвой, включая духовное порабощение нашего народа из-за незаконной аннексии Киевской митрополии Московским патриархатом еще в XVII веке.

То есть, мы говорим, что эта война длится не 10 месяцев, не последние 8 лет, а уже несколько веков.

Полномасштабное нападение – апогей этой агрессии.

"Мы боремся ради того, чтобы выжить и иметь общее будущее в общем доме – Украине. Мы боремся с тем злом, которое ворвалось в наш общий дом, – подчеркивает митрополит. – От нас зависит наше будущее. От нас зависит, будет ли у нас свое украинское государство".

2. Для того, чтобы изменения закрепились, их надо осознавать

Иначе все те ужасные события, которые происходили в последние 10 месяцев, могут остаться только воспоминаниями.

Нам нужно учиться на ошибках прошлого, чтобы не допускать их в будущем.

Среди этих ошибок – толерантность к российской культуре, церкви, бизнесу (теперь мы это исправляем через санкции). А также толерантность к коррупции, которая была продолжением византийской культуры управления, авторитарной советской культуры, и которая должна быть заменена на западную, построенную на культуре диалога, инклюзивности, верховенстве права.

3. Широкое видение будущего государства не может быть разработано и "спущено сверху"

Оно должно быть проговорено.

Это непросто, ведь дискуссия предполагает разные мнения, разные подходы и определенный уровень несогласованности. Но мы можем начать с таких вещей, в которых мы едины. А именно, с того, что не должно повториться ("никогда вновь"). Никогда вновь коррупция, никогда вновь русская культура, никогда вновь слабая оборона.

4. Диалог – это не просто формальная встреча "для галочки", это не одноразовое мероприятие

Это процесс, который должен продолжаться постоянно, на многих устойчивых платформах и в разных комбинациях.

Культура диалога означает объединение усилий, инклюзивность, реальное влияние на решения. "Красные линии" должны быть, например, никакого заигрывания с россией. Но в пределах этих "красных линий" важно культивировать разнообразие мнений.

5. Коррупция – это дегенеративная организация общественных отношений, которая рано или поздно приводит к разрушению государства

Фактически это – государственная измена. Нулевая толерантность к коррупции обязана стать основой образования, государственных политик и решений.

Во время войны коррупция, к сожалению, не исчезла, а приобрела новые формы, многое делается под прикрытием войны и под лозунгом "сейчас не время".

Бороться и предупреждать коррупцию сейчас еще более важно, ради наших защитников, отдающих за нас жизнь на фронте. Борьба с коррупцией – это наш внутренний фронт. У нас сейчас есть уникальный шанс построить новое государство, в котором точно не должно быть места коррупции.

Сейчас весь мир верит в нас и восхищается нашими воинами и нашим народом; от доверия наших партнеров зависит их поддержка Украины в этой войне, а их требования очень просты – прозрачность и эффективность использования этой помощи. Мощные, автономные, эффективные антикоррупционные органы – залог нашего успешного членства в ЕС, НАТО и ОЭСР.

Изменение отношения украинцев к коррупции уже заметно. На фоне войны они стали более нетерпимыми к коррупционным практикам и более склонны к добропорядочному поведению. Согласно данным исследования, если до войны только 40% украинцев считали, что коррупцию ни при каких условиях нельзя оправдать, то сейчас этот показатель составляет 64%. Если до войны только 44% граждан готовы были сообщать о коррупции, сегодня – 84%.

Актуальным является изменение отношения власти к вопросу коррупции. И основной инструмент здесь – Государственная антикоррупционная программа, которую мы разрабатывали несколько месяцев и которая 10 декабря передана на рассмотрение правительства и должна быть по закону утверждена до 10 января.

Она рассчитана на три года, и если все 140 органов власти выполнят взятые на себя обязательства (а они обязаны), то через три года мы как страна будем в Топ-20 наиболее прозрачных, добропорядочных стран, где само понятие коррупции должно стать редким случаем, "черной меткой".

6. Культура – это и ценность, и оружие

В условиях войны и защиты самого существования государства культура, безусловно, превращается в оружие, считает исполнительный директор Украинского института Соломия Боршош. Но в то же время развитие собственной культуры является основой независимого и мощного государства.

Культура и политика – это очень близкие вещи, ведь в них отражаются одни и те же общественные идеи, отметила генеральный директор Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" Олеся Островская-Люта.

Она уверена, что после нашей победы мы просто вынуждены будем взрослеть и начинать думать гораздо серьезнее о своем интеллектуальном и культурном сообществе.

"Ибо это сообщество кристаллизует идеи, которые потом используют. И если у нас нет своего такого сообщества, то обязательно будем обращаться к чужому. А чужое не всегда понимает положение Украины, чтобы вырабатывать идеи, которые мы можем воплощать. То есть, это просто жизненная необходимость для нас", – добавляет Олеся.

7. Общество должно быть активным

Это не только общественные организации, это и бизнес-клубы, это университеты, это церкви, культурные и образовательные центры и т.д. Глубокая сопричастность к государству, которая возникла с момента широкомасштабного вторжения, должна остаться признаком всех сознательных граждан Украины. Каждый должен делать свой вклад в его развитие.

Бизнес тоже должен стать более ответственным. Долгое время представители бизнеса просто играли по сложившимся в обществе правилам, принимая коррупционные проявления и фактически цементируя негативные практики.

В Украине будущего бизнес может и должен стать одним из ключевых источников общественных преобразований, активным участником общественной жизни и носителем культуры добропорядочности.

8. Добропорядочность должна стать основой обновленного украинского общества

Неотвратимость наказания за коррупцию очень важна, но в долгосрочной перспективе именно культура нулевой толерантности к коррупции и социальное одобрение добропорядочного поведения должны стать основой общества.

Коррупционные практики должны стать неприемлемыми и вызывать общественное осуждение.

Человек, который совершает коррупционные действия, должен навсегда потерять репутацию, а институт репутации – стать основой для принятия кадровых решений.

В новом цифровом мире информацию не скрыть, а потому каждый, кто стремится к долгосрочному успеху, вынужден будет выбирать добропорядочные стратегии поведения.

Основатель Киево-Могилянской бизнес-школы, экс-министр экономического развития и торговли Павел Шеремета в интервью для спецпроекта определил это следующим образом:

"Общей целью должна быть нулевая толерантность к коррупции. Коррупция в обновленной, мирной, победившей Украине – недопустимое, дикое явление, которое не только влечет за собой статью Уголовного кодекса, но и делает человека изгоем".

9. Образование должно стать основой для обновления общества

Для этого украинские университеты должны стать визионерскими, считает Александр Саврук, декан Киево-Могилянской бизнес-школы.

Университеты должны создавать возможности для развития людей, которые в свою очередь проявляли бы свои способности в предпринимательских, научных и других ситуациях.

"Нужно находить общества, в которых можно развиваться, и не позволять выживать обществам, имитирующим свою деятельность, даже если они называются школой или университетом", – подчеркивает декан КМБШ.

10. Чтобы не упустить этот уникальный исторический шанс, нам нужно объединить усилия

Атомизированное и пассивное общество, в котором "наша хата с краю", не способно на глобальные трансформациии. Общество, раздираемое внутренними распрями и конфликтами, не способно создать и удержать успешную страну.

Опираясь на исторический опыт, собственную культуру и опыт борьбы за независимость, мы должны с не меньшим рвением реализовать совместное видение будущего успешного европейского государства.

Вот как сказал об этом в интервью НАПК американский политолог и писатель, директор магистратуры международной политики Форда Дорси в Стэнфорде Фрэнсис Фукуяма:

"Я считаю, что для остального мира было крайне вдохновдяюще наблюдать за тем, как украинцы объединились, чтобы защитить собственный суверенитет и собственную свободу. У многих украинцев появилось осознание, что если они будут воровать у государства, то не выживут, а их семьи не переживут войну. Надеюсь, что этот общий опыт укрепит украинскую национальную идентичность и изменит природу украинских институций после окончания войны".

Это лишь несколько ключевых выводов из многочисленных интервью, проведенных в рамках спецпроекта. Огромный массив данных мы собрали на веб-странице проекта, а также в отдельном плейлисте на YouTube-канале НАПК.

Мы призываем всех использовать наработанные материалы для собственных дискуссий и обсуждений (знаю, что наши интервью и перечень вопросов уже используются разными сообществами для проведения собственных обсуждений – и это очень круто).

В разных форматах мы и дальше будем встречаться с участниками проекта. Надеюсь, продолжит свою работу общая платформа УКУ и НАУКМА, к созданию которой мы приобщились.

Верю в то, что именно университеты, а также бизнес-сообщества могут стать новыми центрами общественной дискуссии, которую мы начали. Наш опыт доказывает, что такой диалог может быть очень интересным и, несомненно, важным.

Еще один интересный продукт этого проекта – набор книг, которые рекомендовали наши гости. Мы создали отдельную страницу с этим перечнем – смотрите и читайте. И попробуйте задать вопросы, которые мы задаем нашим гостям, самим себе. Ведь правильных ответов нет, и ваше мнение так же важно для Украины будущего.

На этом НАПК завершает спецпроект "UKRAINE NOW. Візія майбутнього". Но он получит свое продолжение в профильной деятельности НАПК. У нас есть немало вызовов сегодня: это и своевременное утверждение и выполнение Государственной антикоррупционной программы. Это и возобновление электронного декларирования и проверок деклараций, и возврат проверок финансирования политических партий и т.д.

Мы также продолжаем проверки на наличие конфликта интересов топ-чиновников. И активно работаем с наложением санкций – до августа НАПК работало в этом направлении отдельно как аналитический орган, взяв эту важную для государства задачу на себя, а с августа наконец-то заработала международная рабочая группа по реализации санкционной политики, в которую мы также входим. Подробно о санкционной работе в интервью НАПК рассказал Майкл Макфол.

Каждый герой спецпроекта "UKRAINE NOW. Візія майбутнього" делает свой вклад в создание совместного видения будущего Украины – добропорядочной, независимой, успешной. Пришло время каждому из нас делать свой собственный вклад.

Проект "UKRAINE NOW. Візія майбутнього" реалізується НАЗК за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) – провідна антикорупційна програма в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії. Мета проєкту – окреслити бачення розвитку України після перемоги у війні з росією. В інтерв'ю з відомими українськими діячами, мислителями та лідерами думок ми шукаємо відповіді на питання про те, як змінюється держава сьогодні та якою вона має стати завтра.