Рекламні мільйони на Prozorro: хто витрачає найбільше

Проєкт DOZORRO Transparency International Ukraine дослідив, як на Prozorro купували послуги реклами протягом першого року повномасштабної війни.

Реклама за бюджетні гроші – тема хитка. З одного боку, такі послуги важливі для розвитку комунікацій влади до громадян, тим паче в часи настільки напруженої боротьби проти дезінформації та ІПСО.

З іншого – у чиновників завжди є спокуса скотитися в самопіар. Тож ми вирішили дослідити, хто і як купував рекламу протягом першого року повномасштабного вторгнення росії.

Ми дослідили дані про закупівлі на Prozorro, які:

оголосили із 24 лютого 2022-го до 24 лютого 2023-го;

провели за закупівельним кодом CPV 79340000-9 – Рекламні та маркетингові послуги;

стосувалися саме реклами, а не інших послуг, які потрапили у вибірку після перших двох фільтрів – для цього дочистили дані вручну.

Зауважимо, що деякі замовники могли використовувати інший код CPV для таких послуг – приміром, прописувати рекламу як розміщення інформації у місцевих газетах. Але визначити всі такі випадки, щоб додати їх до загальної аналітики, дуже важко.

До слова, закупівлі періодичних видань ми дослідили в окремому матеріалі.

Ще одне важливе зауваження – цей аналіз враховує тільки ту інформацію, яка доступна публічно. Торік частину закупівель замовники не публікували, і звітувати про них можна вже після закінчення воєнного стану.

Загальні тенденції

За перший рік повномасштабної війни публічні замовники на Prozorro придбали реклами на 262 млн грн. Найчастіше вони купували:

послуги з висвітлення результатів своєї діяльності;

розробку та розміщення інформаційних матеріалів у соціальних мережах (Facebook, Instagram, Tik-Tok), на об'єктах зовнішньої реклами (білбордах), радіо та телебаченні;

проведення рекламних кампаній.

Майже 82% загальної суми припадає на дві області: Київську (108,5 млн грн) та Дніпропетровську (104,1 млн грн). Але Київщина має такий показник через "ПриватБанк" та "Укрпошту", які зареєстровані в столиці.

Серед регіонів-лідерів також Одеська область – 5,2 млн грн, Львівська – 4,9 млн грн, і Черкаська – 4,4 млн грн.

Дніпропетровщина – центр рекламних замовлень за бюджетні гроші

У цій області бюджетники придбали найбільше реклами. Переважно такі замовлення робили в Дніпрі та Кривому Розі.

Підтримка молодих підприємців у Дніпрі

У нашій вибірці найбільшим замовником реклами стало КП "Організаційно-аналітична служба" Дніпровської міської ради. Воно підписало контрактів на 53,5 млн грн:

половина – 26,8 млн грн – припадає на угоди, які уклали в січні 2023 року;

решта – 26,7 млн грн – це сума угод 2022-го.

Що цікаво, більшість договорів на рекламу комунальне підприємство підписало з новоствореними ФОПами, які брали участь лише в його закупівлях.

Так, найбільше замовлень отримала ФОП Свиридова М. Д. – на 15,3 млн грн за рік. Марина Свиридова розпочала свою підприємницьку діяльність у вересні 2021 року, а вже в жовтні – уклала свій перший тендерний контракт. Під час повномасштабної війни Марина Свиридова підписала два договори на висвітлення діяльності Дніпровської міської ради в інтернеті:

у серпні – на 7,4 млн грн за 1050 публікацій на місцевих та всеукраїнських інтернет-ресурсах (obozrevatel.com, centr.tv, rbc.ua, nashemisto.dp.ua, 56.ua, dnepr.express, dnpr.com.ua, gorod.dp.ua та інших);

у грудні – на 7,9 млн грн за 1100 таких публікацій.

Тож наразі загальна сума контрактів, які ФОП підписала з КП "Організаційно-аналітична служба" Дніпровської міськради, сягнула 21,3 млн грн. Більше ні з якими замовниками підприємиця через Prozorro не працює.

Другим підрядником за сумою рекламних замовлень від цього КП після 24 лютого 2022-го став ФОП Копач В. Б. – 14,3 млн грн. Вадим Копач зареєструвався як ФОП у квітні 2021 року, а в травні – вже переміг у першій публічній закупівлі, в якій взяв участь. За останній рік він отримав три контракти:

у квітні – на 4,7 млн грн за розміщення інформації про діяльність міськради;

у серпні – на 2,6 млн грн за аналогічні послуги;

у грудні – на 7 млн грн за висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на радіо в 2023 році. Інформацію розміщатимуть в ефірах радіостанцій "ХІТ FM", "Радіо Relax", "Радіо Мелодія", "Kiss FM", "Радіо РОКС", радіо "БАЙРАКТАР".

ФОП Копач В. Б. також брав участь лише в закупівлях, які оголошувало КП "Організаційно-аналітична служба" у Дніпрі. Сума контрактів, укладених із цим замовником, – 18,8 млн грн.

Третю сходинку рекламних підрядників "Організаційно-аналітичної служби" посів ФОП Храпко О. І. Його кар’єрний шлях так само почався в 2021 році: у квітні – реєстрація, у травні – перший тендерний контракт. Наприкінці 2022-го він уклав договір на 6,7 млн грн за інформування про діяльність Дніпровської міської ради в друкованих виданнях у 2023 році. Ідеться про 200 публікацій в "Днепр Вечерний", "Наше Місто", "ЗОРЯ", "ВІСТІ ПРИДНІПРОВ’Я". Загальна сума контрактів ФОПа з його єдиним замовником – 18,2 млн грн.

Ще одним успішним початківцем на закупівлях реклами у Дніпрі стала ФОП Шуліка А. О. Протягом минулого року з нею уклали контрактів на 7,7 млн грн:

5,3 млн грн підуть на висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на регіональних телеканалах ("11 Телеканал", "Відкритий");

1,5 млн грн вже витратили на висвітлення діяльності місцевої влади на радіо та в пресі;

і ще 900 тис. грн – на рекламу на регіональних телеканалах.

Традиційно, ФОП зареєструвалася в 2021 році, а саме у березні, і вже у травні успішно взяла участь у закупівлі КП "Організаційно-аналітична служба". Так само традиційно, у закупівлях інших замовників підприємиця участі не брала. Поточна сума її контрактів із КП "Організаційно-аналітична служба" – 18 млн грн.

Брати участь у закупівлях лише одного замовника, так само як і перемагати в Prozorro одразу після початку підприємницької діяльності, законом не заборонено. Водночас погодьтеся, у випадку міськради Дніпра ця історія виглядає вкрай підозріло.

До речі, така практика була в них і раніше. У 2018-му договори від "Організаційно-аналітичної служби" почала отримувати ФОП Колосова Л. В. – наступного ж місяця після реєстрації. А до того, в 2017-му, поліція розслідувала кримінальне провадження про фіктивність тендерних угод комунального підприємства.

За останній рік у дніпровського КП "Організаційно-аналітична служба" були ще два підрядники з трохи довшою історією – ТОВ "Атма-Ньюс" (існує з 2007-го) і ФОП Олейников О. О. (існує з 2017-го). На них припадають угоди на 9,5 млн грн, більшість із яких уклали у квітні-травні 2022 року. Але навіть ці два підрядники на Prozorro здебільшого працюють саме з "Організаційно-аналітичною службою".

ТОВ "Атма-Ньюс" належить Кудіновій Олені Владиславівні. Дніпровське ЗМІ "Лица" називає її родичкою Геннадія Корбана.

Ще більше дніпровської реклами

Другим великим замовником таких послуг у Дніпрі став Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міськради. За перший рік повномасштабної війни він уклав договорів на 15,2 млн грн.

Найбільше коштів припадає на ФОП Тарасенко О. М. – 7,9 млн грн. Так, у 2023-му їйпланують заплатити 4,8 млн грн за просування інформації щодо діяльності міської ради та підпорядковані їй підприємства у Facebook. У вартість послуг зокрема входить таргетована рекламна кампанія, налаштування ремаркетингу, забезпечення технічної підтримки у режимі 24/7, розробка креативних рекламних продуктів. Тарасенко надавала аналогічні послуги в 2022-му. Тоді з нею уклали 2 угоди: одну в травні на 1,8 млн грн, іншу – в серпні на 1,3 млн грн.

За висвітлення діяльності місцевої влади у соціальних мережах заплатять також ФОП Сергєєвій О. М. – 7 млн грн. Тільки тут договори стосуються не лише Facebook, а й Telegram. У 4,8 млн грн вартості послуг у 2023-му входить розміщення інформаційних повідомлень та роз’яснень, розширення аудиторії підписників, забезпечення медіа супроводу, копірайтинг та рерайтинг текстів. ФОП Сергєєва теж надавала аналогічні послуги протягом 2022 року за 2,2 млн грн.

І найменше грошей за рекламу від департаменту припадає на ФОПа Грищенка А. Г. – 146 тис. грн, і ФОПа Вершиніна С. Г. – 110 тис. грн.

Реклама в Кривому Розі

Протягом першого року повномасштабної війни КП "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради уклав договорів на рекламу на 17,4 млн грн.

У 2022 році в місті витратили:

800 тис. грн на "послуги з висвітлення щодо безпеки й захисту мешканців, виконання соціально-гуманітарних програм, роботи об’єктів критичної інфраструктури та іншої важливої інформації в умовах особливого правового режиму (воєнного стану)" через на радіо та телебаченні;

322 тис. грн на аналогічні послуги інтернеті та друкованих періодичних виданнях.

На 2023 рік на Prozorro видно більше планів. КП "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" хоче витратити 11,3 млн грн на те, щоб інформувати населення про роботу місцевої влади в умовах воєнного стану, зокрема про виконання соціально-гуманітарних програм, на радіо та телебаченні. Ідеться про 2 000 хвилин на радіостанціях "Радіо П`ятниця", "NRJ", "Перець FМ", "Стильное", "Город-FМ", "РАДІО КРИВБАС" та 5 250 хвилин на двох телеканалах: "Перший Міський" та "Громадське телебачення Дніпра "ОТВ". Договір уклали з ТОВ "АРТСТАЙЛ ГРУП".

Ще 4,95 млн грн спрямують на інформування населення про діяльність міськради в пресі та інтернеті. Зокрема йдеться про розміщення інформаційних матеріалів на таких інтернет-ресурсах: "Кривбас Он-Лайн", "Пульс", "Перший Міський", "Інформатор" "0564.ua" – та у друкованих виданнях "Пульс", "Моя Газета Домашня" в Кривому Розі, "Вечер" "ВЕК. Вестник Кривбасса". Підряд отримало ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "КРИВБАС ОН-ЛАЙН". Фірма утворена в 2009-му та належить Ярославу Гивелю, який є депутатом Дніпровської міськради.

Не Дніпропетровщиною єдиною

До найбільших замовників реклами протягом останнього року потрапили і дві великі державні компанії: АТ КБ "ПРИВАТБАНК" – 40,1 млн грн (не підпадає під загальні правила закупівель) та АТ "УКРПОШТА" – 23,9 млн грн. Це закупівлі не коштом бюджету, а за гроші від підприємницької діяльності.

"ПриватБанк" переважно замовляв розміщення інформаційних та рекламних матеріалів у ЗМІ, радіо та телебаченні, послуги внутрішніх PR-кампаній, створення репутаційно-комунікаційної стратегії, SEO-оптимізацію тощо.

В "Укрпошті" найбільше витрат припадає на рекламу в інтернеті – 13,2 млн грн. Спершу в серпні замовник уклав договір на 18 млн грн, однак зрештою обсяги зменшили до 2,5 млн грн. Інший контракт на 10,7 млн грн підписали наприкінці грудня 2022-го. Ще майже 6 млн грн передбачено на маркетингове дослідження "Таємний покупець", яке будуть проводити до 2025 року.

ДП "Центр захисту інформаційного простору України" (ДП "ЦЗІП") протягом першого року повномасштабного вторгнення уклав рекламних контрактів на 16,8 млн грн. 9,6 млн грн у 2022-му витратили на створення та поширення інформаційних аудіовізуальних продуктів в етері телеканалів "СТБ", "Новий канал", "2+2", "ТЕТ", "ПЛЮСПЛЮС", "М1", "БІГУДІ", "ОЦЕ", "М2". Договір уклали з ТОВ "МЕДІА СКОУП ГЛОБАЛ".

3,7 млн грн ДП "ЦЗІП" витратило на моніторинг інформації у вітчизняних ЗМІ, ще 1,4 млн грн передбачили на ці послуги в 2023 році. Усі три контракти уклали з ТОВ "МЕДІАТЕКА".

А ще хоч і не така дорога, але дуже незвична закупівля була на Житомирщині. Там в Оліївській громаді вирішили придбати календарі зі світлинами своїх депутатів. Місцеві мешканці ідею не оцінили – розголосу історії надав ветеран АТО та волонтер Олександр Шевцов. Він же подав заяву до поліції. Зрештою договір розірвали, офіційна підстава – "неможливість виконання Виконавцем вимоги Замовника". Постачальник також має повернути замовнику всі кошти. За даними Суспільного, на початку лютого 2023 року по цій історії відкрили кримінальне провадження та проводили перевірку.

Ярослав Пилипенко

Цю публікацію підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її вміст є виключною відповідальністю Transparency International Ukraine і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

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