Скільки коштують телемарафони "Єдині новини" та "FreeДом" і програми на "Дом"

Частина українських телеканалів 24 лютого відразу почали працювати в режимі спільного марафону, щоб оперативно інформувати глядачів про ситуацію з російським вторгненням.

25 лютого в режимі "Єдиних новин" вже працювали "1+1", "СТБ/ICTV", "Інтер" і "Рада". 26 лютого до них долучилися "Україна"/"Україна 24" і Суспільне.

Сьогодні спільний марафон транслюється на загальнонаціональних приватних, державних та суспільних телеканалах. Його створюють медіагрупи "1+1", "Інтер", StarLightMedia, "Ми – Україна", парламентський телеканал "Рада" та Суспільне.

18 березня стартував спільний російськомовний марафон "FreeДом", організований силами медіагруп "StarLightMedia", "Інтер", "1+1" і "Україна" на базі мультимедійної платформи іномовлення UATV.

Завдання марафону "FreeДом" – дати можливість дізнатися правду про україно-російську війну "російськомовним глядачам з усього світу".

На початковому етапі "Єдиних новин" комерційні медіагрупи виробляли свої частини марафону власним коштом, але при нагоді прохали про компенсації від держави. У середині 2022 року держава почала їх надавати, закуповуючи відповідні послуги через Prozorro.

Звісно, коли рекламний ринок відновлюється повільно, державні гроші можуть стати життєво важливим джерелом доходу для комерційних телеканалів. Однак йдеться про дуже суттєві витрати – майже 400 мільйонів гривень за 2022 рік.

На 2023 рік на виробництво телеконтенту заклали в бюджет майже 2 мільярди гривень.

Проєкт DOZORRO Transparency International Ukraine порахував, скільки витратили на різні частини марафонів у 2022 році та що вже закупили на 2023. А також – скільки коштує виробництво деяких програм для державного каналу "Дом".

Єдині новини

ТОВ "Кінокіт": понад 172 млн грн – 2022 рік, 120 млн грн – 2023

За день до початку широкомасштабного вторгнення парламентський телеканал "Рада" уклав 5 контрактів з ТОВ "Кінокіт" на 180 млн грн на виробництво різних телевізійних програм.

Фірма перемогла в мистецькому конкурсі, тому договори уклали за переговорною процедурою. "Кінокіт" повинен був розробити:

Але, оскільки формат "Єдиних новин" не сприяв створенню різнопланових програм, суму за контрактами з ТОВ "Кінокіт" зменшили до 39,6 млн грн.

Водночас, згідно з даними Spending, ТОВ "Кінокіт" отримало від "Ради" загалом 147 млн грн. 107,7 млн з них – за договором, який ми не змогли знайти в Prozorro. Імовірно, його не опублікували. Замовники мали таку можливість у перші місяці повномасштабної війни. Однак в актах, за якими здійснювали проплати, вказано, що це кошти за створення телепередач "Єдині новини#UAразом".

Також "Кінокіт" отримав від державного підприємства (ДП) "Центр захисту інформаційного простору України" підряд на комплекс послуг із розроблення та виготовлення відеоінформаційної продукції на тему "День захисників і захисниць України" вартістю 5 млн грн.

Окрім цього, у листопаді той самий замовник придбав у нього виробництво аудіовізуальних продуктів на 19,5 млн грн. Імовірно йдеться саме про контент для "Єдиного марафону".

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Загалом від різних замовників у 2022 році "Кінокіт" отримав 172,6 млн грн.

На початку 2023 року "Рада" уклала з ТОВ "Кінокіт" договір вже конкретно на виробництво програм для телемарафону вартістю 120 млн грн. Послуги включають розробку програм під робочими назвами "Новини", "Спеціальні репортажі", "Репортажі мережі корпунктів", "Лайв", "Виїзні студії", "Розмовні студії" та "Документальні проєкти". Компанія знову перемогла на мистецькому конкурсі.

Столичне ТОВ "Кінокіт" засноване в 2017 році. За даними сервісу YouControl, кінцевим бенефіціаром є жителька Одеси Юлія Дроздова. Директором фірми є Володимир Оселедчик, якому у 2020 році належала частка статутного капіталу фірми.

За даними "Bihus.info", Володимир Оселедчик також є лектором Української кіношколи, заснованої дружиною заступника керівника ОП Кирила Тимошенка – Альоною Тимошенко, в цій же школі навчалася згадана вище Юлія Дроздова.

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Державне підприємство "Центр захисту інформаційного простору України" фінансувало витрати на марафон у 2022 не лише ТОВ "КІНОКІТ". У листопаді-грудні кошти з бюджету також отримали:

Загалом від різних державних замовників за місяць компанія отримала майже 19 млн грн.

ТОВ "Ми-Україна" – 7 млн грн (оплачено);

ТОВ "Телеодин" – 5,7 млн грн (за новорічний концерт).

Новорічний концерт "Єдині. У Новий Рік разом!" тривалістю 2 години коштував бюджету 5,7 млн грн. Договір уклали з ТОВ "Телеодин". Підрядник мав забезпечити розробку сценарію, кастинг артистів, їхній супровід під час зйомок, зйомку та монтаж самого концерту.

ТОВ "Телеодин" створений у 2010 році. 100% акцій фірми належать ТОВ "Телерадіокомпанія "Український молодіжно-музичний канал М1"".

За даними сервісу YouControl, кінцевими бенефіціарами останньої фірми є, зокрема, Микола Баграєв, Віктор Пінчук та Олена Пінчук.

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FreeДом

У березні розпочав мовлення марафон "FreeДом" – щоденний телевізійний інформаційний проєкт, який виходить російською в ефірі телеканалу українського іномовлення UA, що належить ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" (ДП "МПІУ"). 24 серпня телеканал UA перейменували у "FreeДом".

До виробництва контенту, окрім редакцій ДП "МПІУ", залучені також медіагрупи "1+1", Starlight Media та "Інтер Медіа Груп" (до липня 2022 року й медіагрупа "Україна").

ДП "МПІУ" уклало контракти на створення контенту для "FREEДОМ" у липні, а потім ще у листопаді з:

ТОВ "Новинна група Україна" – 48,5 млн грн

Договір припинили у липні, оскільки інвестиційна компанія SCM Ріната Ахметова вирішила вийти з медійного бізнесу.

Загалом ТОВ "СЛМ Новини" отримало від державних замовників 73,6 млн грн.

ПАТ "Телеканал "Інтер"" – 33 млн грн (оплачено).

Загалом ПАТ "Телеканал "Інтер"" отримало від державних замовників 49,7 млн грн.

Телеканал "Дом"

Окрім каналу "Freeдом", в управлінні Мультимедійної платформи іномовлення є ще "Дом".

Поки на першому транслюють російськомовний марафон, другий показує більш розважальний контент: різні шоу, фільми та серіали. Для виробництва програм для нього торік провели закупівель на понад 30 млн грн.

Ранок Вдома: 13,4 млн грн – 2022 рік, 32 млн грн – 2023

Телевізійний проєкт під робочою назвою "Ранок Вдома" ("Утро Дома") виготовляє ТОВ "Оверкат студіо". Із фірмою у 2022 році уклали 5 контрактів на 13,4 млн грн. Перші два – ще до початку російського вторгнення, решту – у жовтні та грудні минулого року.

У січні 2023 року з ТОВ "Оверкат студіо" уклали новий договір на виробництво 120 випусків "Ранок Вдома" загальною вартістю 32 млн грн.

Київське "Оверкат студіо" було створено в жовтні 2021 році Миколою Бородаєм. А в грудні 2021 року засновником і директором став Микола Толстих із Києва, що є продюсером шоу "Ранок Вдома".

Ток-шоу "Тихий вечір": 7,4 млн грн – 2022 рік (оплачено), 32,8 млн грн – 2023

Ток-шоу з робочою назвою "Тихий вечір" українською мовою виробляє ТОВ "Сан філмс", з яким минулого року було укладено 2 договори на 7,4 млн грн.

Один контракт на виробництво 6 випусків "Тихого вечора" підписали в листопаді, тоді сума договору склала 6,5 млн грн (1 млн грн за 1 випуск). Ще один випуск за 888 тис. грн придбали у грудні. Обидва договори оплачені.

20 січня з ТОВ "Сан філмс" уклали договір на виробництво 37 випусків ток-шоу "Тихий вечір" у 2023 році. Сума контракту склала 32,8 млн грн (880 тисяч гривень за випуск).

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Продюсер програми – Андрій Боутьонок. Шоу виходить під назвою "Тихий вечір з Оленою Кравець", бо її веде колишня учасниця "Кварталу 95" Олена Кравець.

ТОВ "Сан Філмс" було зареєстроване в Києві у жовтні 2021 року. Засновником і директором є Сергій Сторожев із Маріуполя. Він відомий як режисер, зокрема фільмів "Присвячення Єві" (2023), "Мій милий дім" (2020) і серіалу "Колір помсти" (2021).

"День вдома" – 6,2 млн грн (оплачено)

Інформаційно-розважальне, комедійно-аналітичне денне шоу "Вдома на хвилі" (ефірна назва "День вдома") замовили в ТОВ "З Продакшн". 18 випусків цього шоу обійшлися в 6,2 млн грн, договір уклали в липні.

Раніше, ще в лютому 2022 року, ДП "МПІУ уклало два договори з ТОВ "З Продакшн" на виробництво 43 серій шоу "Вдома на хвилі" загальною вартістю 14,8 млн грн. Однак через російську агресію договори розірвали. Продюсером шоу є Юлія Юхмич.

Київське ТОВ "З Продакшн" засноване у 2017 році та належить директорці Тетяні Алтуховій. Попереднім власником був Владислав Матяш, який очолював канал "112 Україна" (нині під санкціями РНБОУ за фінансування тероризму), а ще раніше працював у "1+1 Медіа".

"Топ-шоу" – 3,5 млн грн (оплачено)

ТОВ "Вавейв Філмс" виготовляло для Дому політичну передачу "Перевага" (ефірна назва – "Топ-шоу"). Договори уклали ще до 24 лютого 2022 року. За одним з них підприємство створило 10 серій за 2,2 млн грн, за іншим – 6 серій за 1,3 млн грн.

Також фірма працювала над проєктами:

Столична "Вававейв Філмс" належить киянці Катерині Чігір, а керує фірмою Юрій Калиновський, який раніше був її власником. Загалом за 2022 рік компанія отримала з бюджету 6 млн грн.

Ярослав Пилипенко, аналітик проєкту DOZORRO Transparency International Ukraine

Цю публікацію підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її вміст є виключною відповідальністю Transparency International Ukraine і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

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