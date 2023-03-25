На шляху до компенсацій: як потрапити у реєстр постраждалих від війни та отримати гроші

17 лютого Уряд Нідерландів офіційно дав згоду на пропозицію України щодо створення Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією. Реєстр працюватиме у Гаазі – центрі міжнародного правосуддя.

Детальний механізм подання заявок поки що знаходиться у розробці, але вже зараз потрібно збирати докази та фіксувати збитки, зокрема в українських базах даних.

Розбираємось, як оцінити втрати через війну (включаючи втрачену вигоду для бізнесу), і хто зможе претендувати на компенсації.

Категорії позовів

Міжнародний реєстр прийматиме заявки як від фізичних, так і від юридичних осіб. Наразі визначено такі категорії заявок:

Від громадян, які вимушено залишили місця проживання. Заяви, що пов'язані з воєнними злочинами. Заяви про серйозні тілесні ушкодження, загибель найближчих членів сім'ї. Індивідуальні заявки на компенсацію втрат особистого майна, акцій, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна до певної суми, наприклад до $100 тис. Індивідуальні заявки на суму понад $100 тис. Заявки підприємств, корпорацій, і навіть держпідприємств. Заявки від Уряду України та міжнародних організацій.

При цьому важливо розуміти, що не всі позови передбачають матеріальну компенсацію. Так, люди, які залишили місця проживання через війну, зможуть претендувати на виплати тільки у разі пошкодження або руйнування їхнього майна, або шкоди здоров'ю.

Але сам факт переїзду не є умовою отримання виплат – для цього передбачено програми підтримки в країнах, що приймають, а для внутрішньо переміщених осіб – в Україні.

Національне правове поле

В Україні першим офіційним документом, який регулює питання компенсацій, стала Постанова Кабміну Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії російської федерації.

Постанова вийшла менш як через місяць після початку повномасштабного вторгнення і з того моменту кілька разів уточнювалася та доопрацьовувалася. Так, одне з останніх доповнень стосується сільського господарства, а саме знищення або пошкодження сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, сфери тваринництва. Таким чином, поступово включаються різні галузі економіки, яким завдано збитків.

Не менш важливий документ – Методика визначення шкоди та обсягу шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії росії. Документ був опублікований у середині грудня 2022 року та в ньому детально описані процедури, формули оцінки збитків для підприємства та організацій усіх форм власності.

Нарешті набрав чинності Закон "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації".

Він стосується насамперед фізичних осіб, які матимуть змогу претендувати на відшкодування збитків як індивідуально, так і колективно. Відповідно до положень Закону грошова компенсація надаватиметься за:

1) пошкоджені об'єкти нерухомого майна (зокрема за пошкоджене спільне майно багатоквартирного будинку);

2) знищені об'єкти нерухомого майна – приватні житлові будинки, садові та дачні будинки.

Щодо рухомого майна, наприклад, автомобілів, то спеціального законодавства у цій сфері поки що немає. Але це не означає, що отримати компенсацію неможливо. Просто фіксація збитків та пред'явлення претензій здійснюється в рамках стандартних процедур: фото- та відеофіксація (можна також використовувати публікації у ЗМІ), письмова заява зі свідченнями свідків, заява до поліції, а далі експертна оцінка та позов до суду.

Втім, варто стежити за новинами – у разі ухвалення змін до законодавства, порядок дій може змінитися.

Як підготувати документи

Основне завдання постраждалих – якнайретельніше зафіксувати всі докази. Насамперед підготувати пакет документів, що підтверджує право власності на будинок, квартиру, автомобіль чи інше майно. Важливо звернутися до поліції, провести фото та відео зйомку, зафіксувати свідчення свідків.

Йдеться не лише про пошкодження житла внаслідок обстрілу, а й про пограбування військами окупантів. Також, якщо в результаті бойових дій сталася пожежа, то зафіксувати дані ДСНС.

На сьогодні також доступна процедура фіксації збитків за допомогою "Дії". Ще з весни 2022 року усі громадяни України, чия нерухомість (будинок, квартира, житлове приміщення) постраждали через війну, можуть оформити заявку на компенсацію.

Якщо ви вже встигли зробити ремонт у зруйнованому приміщенні, зберігайте чеки та оновіть фото та відео документацію, щоб можна було візуально визначити зміни. Це допоможе визначити суму компенсації надалі.

Куди ще повідомити

Крім збору даних у "Дії", є ще кілька платформ, які займаються аналізом такої інформації.

"Скажи правду" – міжурядова платформа для ефективного збору та обробки інформації про порушення прав людини російською федерацією. Серед зазначених пунктів є категорії: злочини проти особи та злочини проти майна.

Зібрані факти будуть використані для захисту та представництва України у Європейському суді з прав людини та Міжнародному суді ООН. Подавати інформацію на портал можуть як фізичні, так і юридичні особи.

Інформацію про військові злочини також збирає Офіс Генерального прокурора України.

Подати інформацію можна на сайті або через спеціальний мобільний додаток. Тут насамперед можна подати дані про злочини проти особи. Однак також збираються відомості про пошкодження чи знищення культурних об'єктів.

Ще один проєкт ініційовано KSE Institute (аналітичним центром при Київській школі економіки) спільно з Офісом Президента України, Міністерством економіки, Міністерством з реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерством інфраструктури України. Його основне завдання – оцінити загальні суми збитків, щоб розуміти розміри необхідних репарацій та програм відновлення.

Коли почнуться компенсації

Звісно, головне питання постраждалих – коли будуть виплати. Людям може здаватися, що процеси відшкодування збитків йдуть недостатньо швидко. Проте з погляду міжнародного права та схожих прецедентів раніше Україна рухається просто з надшвидкістю, адже у попередніх війнах подібні процеси запускалися лише після закінчення бойових дій.

Запуск Міжнародного реєстру збитків – перший і принциповий фактичний крок у роботі компенсаційного механізму.

Далі буде створено спеціальний Фонд для акумулювання конфіскованих активів росії (йдеться про суму понад 300 млрд доларів заморожених активів Центробанку росії за кордоном) та Комісію, яка буде займатися розглядом позовів і безпосередньо виплатою компенсацій.

Зараз українська сторона докладає всіх зусиль і щодо пошуку юридичних підстав, і щодо забезпечення багатостороннього міжнародного співробітництва для отримання згоди країн-партнерів. Мета – укласти міжнародну угоду про створення компенсаційної комісії, конфіскувати заморожені активи росії та наповнити ними Фонд.

Ірина Мудра

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.