На пути к компенсациям: как попасть в реестр пострадавших от войны и получить деньги

17 февраля Правительство Нидерландов официально дало согласие на предложение Украины по созданию Реестра ущерба, причиненного Украине российской агрессией. Реестр будет работать в Гааге – центре международного правосудия.

Детальный механизм подачи заявок пока находится в разработке, но уже сейчас нужно собирать доказательства и фиксировать ущерб, в том числе в украинских базах данных.

Разбираемся, как оценить потери из-за войны (включая упущенную выгоду для бизнеса), и кто сможет претендовать на компенсации.

Категории исков

Международный реестр будет принимать заявки как от физических, так и от юридических лиц. Пока определены следующие категории заявок:

От граждан, которые вынужденно покинули места проживания. Заявления, связанные с военными преступлениями. Заявления про серьезные телесные повреждения, смерть ближайших членов семьи. Индивидуальные заявки на компенсацию потерь личного имущества, акций, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества до какой-то определенной суммы, к примеру до $100 тыс. Индивидуальные заявки на сумму выше $100 тыс. Заявки компаний, корпораций, а также госпредприятий. Заявки от Правительства Украины и международных организаций.

При этом важно понимать, что не все иски предполагают материальную компенсацию. Так, люди, покинувшие места проживания из-за войны смогут претендовать на выплаты только в случае повреждения или разрушения их имущества, или же вреда здоровью.

Но сам факт переезда не является условием получения выплат – для этого предусмотрены программы поддержки в принимающих странах, а для внутренне-перемещенных лиц – в Украине.

Национальное правовое поле

В Украине первым официальным документом, регулирующим вопросы компенсаций, стало Постановление Кабмина Об утверждении Порядка определения вреда и ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации.

Постановление вышло менее чем через месяц после начала полномасштабного вторжения и с того момента несколько раз уточнялось и дорабатывалось. Так, одно из последних дополнений касается сельского хозяйства, а именно, уничтожения или повреждения сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, сферы животноводства. Таким образом, постепенно включаются разные области экономики, которым нанесен ущерб.

Не менее важный документ – Методика определения вреда и объема ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии рф. Документ был опубликован в середине декабря 2022 года и в нем детально описаны процедуры, формулы оценки ущерба для предприятия и организаций всех форм собственности.

Наконец вступил в действие Закон "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации".

Он касается в первую очередь физических лиц, которые смогут претендовать на возмещение ущерба как индивидуально, так и коллективно. Согласно положениям Закона денежная компенсация будет предоставляться за:

поврежденные объекты недвижимого имущества (в том числе за поврежденное общее имущество многоквартирного дома); уничтоженные объекты недвижимого имущества – частные жилые дома, садовые и дачные дома.

Что касается движимого имущества, например, автомобилей, то специального законодательства в этой сфере пока нет. Но это не означает, что получить компенсации невозможно.

Просто фиксация ущерба и предъявление претензий осуществляется в рамках стандартных процедур: фото и видеофиксация (можно также использовать публикации в СМИ), письменное заявление с показаниями свидетелей, заявление в полицию, а далее – экспертная оценка и иск в суд. Впрочем, стоит следить за новостями – в случае принятия изменений в законодательство порядок действий может измениться.

Как подготовить документы

Основная задача пострадавших – как можно тщательнее зафиксировать все доказательства. В первую очередь подготовить пакет документов, подтверждающих право собственности на дом, квартиру, автомобиль или другое имущество. Важно обратиться в полицию, провести фото и видеосъемку, зафиксировать показания свидетелей.

Речь может идти не только о повреждениях жилья в результате обстрела, а и об ограблении войсками оккупантов. Также если в результате боевых действий произошел пожар, то зафиксировать данные ГСЧС.

На данный момент также доступна процедура фиксации ущерба с помощью "Дии". Еще с весны 2022 года все граждане Украины, чья недвижимость (дом, квартира, жилое помещение) пострадали из-за войны, могут оформить заявку на компенсацию.

Если вы уже успели сделать ремонт в разрушенном помещении, то сохраняйте чеки и обновите фото и видеодокументацию, чтобы можно было визуально определить изменения. Это поможет определить сумму компенсации в дальнейшем.

Куда еще сообщать

Помимо сбора данных в "Дии" есть еще несколько площадок, занимающихся анализом такой информации, хотя у них несколько отличаются задачи.

"Скажи правду" – межправительственная платформа для эффективного сбора и обработки информации о нарушении прав человека российской федерацией.

Среди указанных пунктов есть категории: преступления против личности и преступления против имущества. Собранные факты будут использованы для защиты и представительства Украины в Европейском суде по правам человека и Международном суде ООН. Подавать информацию на портал могут как физические, так и юридические лица.

Информацию о военных преступлениях также собирает Офис Генерального прокурора Украины. Подать информацию можно на сайте или через специальное мобильное приложение. Здесь в первую очередь можно подать данные о преступлениях против личности. Однако также собираются сведения о повреждении или уничтожении культурных объектов.

Еще один проект инициирован KSE Institute (аналитическим центром при Киевской школе экономики) совместно с Офисом Президента Украины, Министерством экономики, Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, Министерством инфраструктуры Украины. Его основная задача – оценить общие суммы ущерба, чтобы понимать размеры необходимых репараций и программ восстановления.

Когда начнутся компенсации

Конечно, главный вопрос пострадавших – когда начнутся выплаты. Людям может показаться, что процессы по возмещению ущерба идут недостаточно быстро. Однако с точки зрения международного права и схожих прецедентов ранее Украина двигается просто со сверхскоростью, ведь в предыдущих войнах схожие процессы запускались лишь после окончания боевых действий.

Запуск Международного реестра ущерба – первый и принципиальный фактический шаг в работе компенсационного механизма. Далее будет создан специальный Фонд для аккумулирования конфискованных активов рф (речь идет о сумме более 300 млрд долларов замороженных активов Центробанка рф за рубежом) и Комиссия, которая займется рассмотрением исков и непосредственно выплатой компенсаций.

Сейчас украинская сторона прикладывает все усилия и в части поиска юридических оснований, и в части обеспечения многостороннего международного сотрудничества для получения согласия стран-партнеров. Цель – заключить международное соглашение о создании компенсационной комиссии, конфисковать замороженные активы рф и наполнить ними Фонд.

Ирина Мудра

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