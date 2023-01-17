Як Захід "зливає" Україну в російських Telegram-каналах

Частка українців, для яких основним джерелом новин є соціальні мережі, щороку зростає. Згідно з результатами дослідження Internews, яке було проведено в листопаді 2022-го, соцмережі, як джерела новин використовували 74% наших співгромадян, а серед внутрішньо переміщений осіб ‒ 78%.

Домінує – Telegram. Новинний контент у цьому месенджері споживали 60% українців. Лідерство Telegram підтвердило й липневе опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Користувачі надають перевагу Telegram-каналам через зручність у користуванні та оперативність.

Тому увага російських пропагандистів до цієї платформи є прогнозованою. Вони створили мережу каналів, що мімікрують під українські, використовується для просування вигідних Кремлю наративів.

Ще у 2021 році СБУ офіційно повідомила суспільству, що Telegram-канали "Легитимный", "Резидент", "Сплетница" та споріднені з ними ресурси працюють на спецслужби РФ з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні. Попри це українська аудиторія цих ресурсів залишається величезною.

Ключові канали мережі було запущено під час та незабаром після президентської кампанії-2019. Після повномасштабного вторгнення мережу було суттєво розширено.

У дослідженні Детектор Медіа згадуються 88 каналів, що були створені в період від 24 лютого до початку березня 2022 року. Частина з них відверто не приховує пропагандистську сутність чи є "офіційними" каналами окупаційних адміністрацій. Але значна кількість мімікрує під місцеві "новинні" канали, розбавляючи повідомлення про повітряні тривоги та інші події просуванням кремлівських наративів.

Центр стратегічних комунікацій та стратегічної безпеки проаналізував, як у грудні минулого року про західну підтримку писали псевдоукраїнські Telegram-канали.

Що Telegram-канали пишуть про західну підтримку України

З огляду на важливість для України військової, економічної та дипломатичної підтримки з боку країн НАТО і ЄС, зусилля російської пропаганди спрямовані на дискредитацію цієї підтримки, а також на деморалізацію українців. З цією метою просуваються такі меседжі:

Захід "втомився" від України (в цьому українців переконують ще з 2014 року);

рівень підтримки України серед політичних еліт і суспільств США та країн ЄС невпинно знижується, тому вже скоро вона буде суттєво скорочена або взагалі припинена;

Захід не довіряє Україні і має підозру в розкраданні своєї допомоги;

Захід підтримує Україну лише тому, що зацікавлений у послабленні Росії;

Захід не зацікавлений в перемозі України, тому обмежує обсяг допомоги;

чим більше Захід підтримуватиме Україну, тим довше триватиме війна і тим більшими будуть жертви;

втративши західну підтримку, Україна буде змушена піти на поступки Росії;

Захід тиснутиме на Україну та схилятиме до поступок Кремлю.

Завданнями цих меседжів є:

дискредитація західних партнерів України, яких зображують цинічними та безпринципними "імперіаліcтичними хижаками";

підрив довіри до українського військово-політичного керівництва, якому нібито не довіряють партнери і підозрюють у зловживаннях;

дискредитація української армії, боєздатність якої нібито тримається лише на західній зброї.

Ключова мета пропагандистів ‒ деморалізація українців, вкорінення впевненості в "непереможності" Росії та необхідності перемир'я будь-якою ціною.

Вибіркове цитування, анонімна "аналітика" та вигадані "інсайди": як просуваються кремлівські меседжі

Псевдоукраїнські Telegram-канали уникають прямої пропаганди, старанно приховуючи її за цитуванням джерел: від авторитетних, до відверто маргінальних, з вигаданими "інсайтами" та анонімною "аналітикою" сумнівної якості.

Як і традиційні російські ЗМІ, Telegram-канали активно цитують заяви західних "друзів Кремля": політиків та політичних коментаторів. Їхні голоси, на які в Росії звертають більше уваги, ніж на батьківщині, мають на меті створити ілюзію наявності потужної підтримки дій Кремля в США та ЄС.

Одним з таких коментаторів є колишній депутат Європарламенту Флоріан Філіппо. Він "викриває" "українських нацистів", критикує ЄС за підтримку України, звинувачує Київ і особисто подружжя Зеленських у надмірному апетиті до європейських коштів.

Twitter-акаунт Філіппо є стабільним джерелом інфоприводів для російських пропагандистів.

Протягом лише грудня його пости в Telegram-каналах було процитовано аж 590 разів. У тому числі 10 з них позиціонували себе як українські.

Для порівняння: у французьких та інших європейських медіа у грудні не було жодної згадки про цього політика.

Грудневий твіт американського радіоведучого Гарланда Ніксона про "сніг у кабінеті Зеленського" (поєднання сюжетів про розкрадання американської допомоги і наркозалежність українського президента) процитували 102 Telegram-канали, 6 з яких мімікрують під українські.

Аналогічна ситуація і з регулярними заявами Скотта Ріттера, колишнього інспектора ООН, засудженого у 2011 році за розбещення неповнолітньої. Російські ЗМІ позиціонують його як ексрозвідника та військового експерта.

У грудні російськомовні Telegram-канали цитували його пости понад тисячу разів. 30 з цих публікацій було розміщено на псевдоукраїнських каналах.

Крім очевидних "друзів" Кремля, Telegram-канали активно посилаються на аналітичні статті та соціологічні дослідження, що публікуються у західних виданнях. Щоправда, цитують вони їх вибірково, супроводжуючи власними коментарями та висновками, які по факту суперечать оригінальному їх сенсу.

Так в грудні в поле зору пропагандистів потрапили три дослідження.

Найбільшу увагу адміністратори Telegram-каналів приділили матеріалу аналітичного центру The Chicago Council on Global Affairs (Чиказька рада глобальних справ). Адже наприкінці листопада соціологи зафіксували зростання рівня розбіжностей серед американських громадян щодо тривалості та збільшення якості допомоги та підтримки України Сполученими Штатами (насамперед серед прихильників республіканців).

Майже ідентичні публікації про "стрімке падіння" в американців рівня підтримки України наприкінці грудня розмістили в себе "Резидент", "Наблюдатель", "MediaKiller", "Одесский фраер", "First Новости войны" та інші Telegram-канали. Деякі з них навіть зробили це двічі.

Черговий пропагандистський тренд – вибіркове цитування та акцентуація уваги на показниках, якими відверто маніпулюють.

У дописах відверто викривлюють інформацію про посилення санкційного тиску США на РФ – начебто він знизився на 2% (при заявленій авторами дослідження можливій похибці в 3%).

Висновки авторів дослідження російські пропагандисти просто ігнорують. Насправді ж, соціологи фіксують стабільну більшість в американському суспільстві тих, хто підтримує поточний рівень військової та економічної допомоги Україні.

Водночас, у поглядах на необхідність її суттєвого збільшення респонденти дійсно розходяться. Автори зазначають суттєвий вплив медіа у формуванні громадської думки щодо підтримки України.





Дослідження, що було проведено на замовлення Європарламенту, зафіксувало високий рівень схвалення підтримки України громадянами країн ЄС. Згідно результатів опитування, допомогу Україні підтримують 74% європейців (33% – схвалюють повністю, 41% ‒ частково).

Частина Telegram-каналів подала цю новину не коментуючи зовсім, інші ‒ вдалися до "аналітики".

Високий рівень підтримки України в ЄС пропагандисти трактують як "сигнал" про "нескінченну" тривалість війни. Крім того, ці публікації здебільшого адресувалися традиційно "русофільським" країнам.

Цей же прийом був застосований під час цитування результатів опитування MIDEM (Mercator Forum for Migration and Democracy), щодо вивчення ставлення громадян країн ЄС до міграції.

Цього разу Telegram-канали поставили на перший план навіть не окремі країни з найбільш упередженим ставленням населення до українців, а їх регіони. Зокрема, Східна Німеччина (колишня НДР).

На основі маніпулятивного цитування соціологічних досліджень Telegram-канали вдаються до не менш маніпулятивних висновків і прогнозів, пророкуючи припинення підтримки України та її громадян країнами Заходу вже найближчим часом.

Схожий підхід застосовується не лише до результатів опитувань, а й до аналітичних матеріалів і публіцистики у західних виданнях.

Адміністратори Telegram-каналів звертають увагу лише на ті тексти, чи їх частини, що вказують на проблеми, які очікують Україну.

Матеріали з аналізом негативних наслідків для Росії в результаті війни, яку вона розв’язала, повністю ігноруються. Так само як і різниця між авторською колонкою і редакційним матеріалом.

Анонімні Telegram-канали не гребують і значно примітивнішими маніпуляціями та відвертими фейками.

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Регулярними є спроби перенаправити невдоволення українців через відключення світла, з росіян, які обстрілюють критичну інфраструктуру, на… громадян західних країн. Мовляв, ті недостатньо допомагають і взагалі насолоджуються життям, поки Україна потерпає від війни. З цією метою в Telegram-каналах знецінюються акції солідарності.

Маніпуляції направлені на те, щоб у читачів склалося враження, начебто символічні вимкнення світла ‒ це єдина підтримка, на яку можуть розраховувати українці. Про прийом біженців, військову та економічну допомогу у таких публікаціях не згадують взагалі.

Також українців намагаються переконати, що серед громадян європейських країн зростає невдоволення перспективою "зубожіння", з яким вони ніколи не стикалися, аж допоки не почали підтримувати Україну.

Доказами цього мали стати відео з Мілану біля пункту видачі гуманітарної допомоги та під час "антивоєнної" акції у Нюрнберзі.

Мета цих публікацій – формування "картинки" та створення враження, що нібито вся Італія стоїть у чергах за продуктами, а вся Німеччина ‒ протестує проти антиросійських санкцій, зростання тарифів і військової підтримки України. Автор цієї публікації звісно проігнорував факт, що прибічники крайньо лівих поглядів не відображають погляди всіх громадян Німеччини.

Пункти видачі продуктів працюють в Мілані та інших італійських містах далеко не перший рік.

Одна з найстаріших благодійних організацій країни Pane Quotidiano (її назва перекладається як "хліб насущний") вже давно видає продуктові набори представникам соціально вразливих верств, переважно мігрантам.

Фото та відео, що були зняті біля пунктів організації, регулярно використовуються російською та білоруською пропагандою для ілюстрації "кризи в ЄС". Зокрема, телеканал RT робив сюжет про Мілан ще у "ковідному" 2020 році.

Анонімна "аналітика" та вигадані "інсайди" є окремим жанром публікацій в анонімних Telegram-каналах.

На створенні ілюзії втаємниченості та доступу до ексклюзивних джерел інформації базувалося стрімке зростання аудиторії "Легитимного", "Резидента" та споріднених ресурсів ще у 2019 – 2020 роках. Наразі коло "джерел" розширилося. І крім "розкладок" з Банкової, читачам згодовують аналогічний продукт з Капітолія.

Російська пропаганда роками намагається переконати свою аудиторію в тому, що Захід "втомився" і ось-ось почне "зливати" Україну. Над просуванням цих меседжів працюють всі кремлівські медіаресурси, включаючи мережу анонімних Telegram-каналів, частина з яких мімікрує під українські. Однак їх російську природу видає участь у спільних інформаційних кампаніях та синхронне розповсюдження майже ідентичних повідомлень.

Адміністратори цих ресурсів вочевидь розраховують на конспірологічну організацію мислення та низький рівень медіаграмотності своєї аудиторії, яка не буде звіряти перекази їх публікацій з оригіналами, а скоріше сліпо довіриться чуткам та вигадкам. Їхнє розповсюдження має на меті дезорієнтувати та деморалізувати українців в умовах війни.