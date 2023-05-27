Авто по 2,5 мільйони для поліції: як повинен реагувати міністр Клименко

Автівки бізнес-класу майже по 2,5 млн грн купує поліція у війну під виглядом оборонних закупівель.

Якщо до оборонки ще можна віднести деякі авто, форму чи бронежилети, то ніяк не Volkswagen Arteon Е-класу.

П'ять автомобілів спецпризначення ​​СКС-VWAR-ПС на базі Volkswagen Arteon купили без тендерів для потреб Нацполу за 12 млн грн в невідомого постачальника. Загалом у травні Національна поліція придбала автомобілів на близько 100 млн грн – 35 легкових, 10 автобусів та бусів, а також 9 вантажних. Натомість авто з публічними закупівлями купують ГУНП в регіонах. Майже у кожній області поліція купувала автівки, однак скромніші – Renault Duster, Opel Grandland та ін.

Очевидно, що п'ять автомобілів бізнес-класу потужністю в 280 кінських сил не будуть їздити на фронті, попри оборонні закупівлі. До прикладу, ними може користуватися керівництво поліції.

За звичайним співпадінням, у керівництві Нацполу теж 5 осіб – голова (зараз т. в. о.) та заступники.

Безлад у правоохоронній системі коїться роками. Через обмежену інформацію у війну підсвічується лише частина зашкварів. Зокрема, як майже виправдання судом експоліцейського Івана Приходька, який у нетверезому стані вбив 5-річного Кирила Тлявова. За "неумисне" вбивство правоохоронець вже відсидів майже весь строк – 3,5 років у СІЗО з 4 за вироком суду.

Реформа поліції "на папері" в реальності ситуацію не змінила. Підписаний Президентом стратегічний план реформування органів правопорядку теж не вплине не "лакшері"-оборонні закупівлі в Нацполі. Потрібно переходити до конкретних кроків реформи.

Перший: у Нацпол – через конкурс

Для того, аби система не прогнивала далі, зміни треба розпочати з голови.

Громадськість вже вкотре звернулася до Президента, Верховної Ради та Кабміну з вимогою призначати керівника поліції тільки за результатом прозорого конкурсу, як це відбувається в НАБУ, САП, НАЗК.

Конкурс на голову Нацполу як перший конкретний крок для реформування системи – на це має бути вольове рішення топпосадовців. Наразі ж вектор – у зручному призначенні своїх: за заявами міністра МВС Ігоря Клименка, керівника відомства можуть призначити найближчим часом. Це від початку перекреслить реформу.

Нагадаю, що реформа правоохоронного блоку – серед вимог Єврокомісії щодо кандидатства України в ЄС, а конкурс на керівника поліції передбачений у заходах Державної антикорупційної програми, що затвердив Уряд.

Тим часом громадськість адвокатує з міжнародними партнерами прозорий конкурс на голову Нацполу – участю міжнародних та українських експертів у комісії та законодавчим закріпленням процедур. Аби конкурси надалі відбувалися на постійній основі.

Врешті конкурсний відбір стане перевагою для самого голови поліції – він матиме менший політичну залежність та більшу самостійність. Зараз головний поліцейський країни – по суті підлеглий міністра МВС, адже призначається Урядом за креатурою міністра.

Другий крок: конкурси в регіонах

Вслід за головою Нацполу конкурсний відбір потрібно запровадити для керівників ГУНП в регіонах. Поки такі призначення вертикальні та стосуються передовсім "людей системи" та безкінечної ротації керівників з однієї області в іншу.

Аналогічно з конкурсною процедурою відбору керівника поліції повинні бути й незалежні та прозорі конкурси в регіональних підрозділах.

Тільки після цього кроку варто переходити до змін, що стосуватимуться всіх працівників. Адже реформа "знизу вверх", коли без процедур проводили атестацію закінчилася поверненням старих кадрів через суди, так само, як конкурс Авакова без процедур став лише одноразовою акцією.

Третій – тест на доброчесність

Це стане найскладнішим кроком, адже торкнеться більшості працівників. Перевірка на доброчесність передбачає моніторинг, у тому числі з боку громадськості, доходів, способу життя особи не тільки поліцейського, а й близьких осіб, поведінки, дотримання етичних норм.

Якщо в минулому році про це було говорити "не на часі", то нинішні "оборонні" закупівлі бізнес-автівок за бюджетні кошти, коли на армію та відбудову потрібні мільярди, підтверджують, що для реформи – саме той час.

Крім того, перезавантаження поліції необхідне для ефективного розслідування злочинів, що можуть виникати під час відбудови на місцях.

Мартина Богуславець

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