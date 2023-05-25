Суд оголосив вирок у справі вбивства 5-річного Тлявова

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд визнав винним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова поліцейського Івана Приходька і засудив його до 4 років позбавлення волі з урахуванням терміну перебування під вартою. Приходько вже відсидів в СІЗО 3,5 роки.

Джерело: "Суспільне" із зали суду

Дослівно: "Чотири роки позбавлення волі за неумисне вбивство призначили колишньому поліцейському Івану Приходьку. Суд також ухвалив врахувати його строк перебування під вартою і врахувати за позбавлення волі".

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Деталі: Згідно з рішенням суду, з Приходька на користь держави стягнуть понад 135 тисяч гривень.

Також він має сплатити мільйон гривень моральної шкоди родичам загиблого хлопчика: батькам Кирила — 800 тисяч гривень, бабусі — 200 тис. грн.

Іншому правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на 2 роки за збереження патронів.

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Ще двох фігурантів справи — Дмитра Кривошея та сина Володимира Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.

В грудні 2022 року Переяславський міський районний суд звільнив з-під варти Івана Приходька, обвинуваченого у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. Тепер він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

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