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Суд оголосив вирок у справі вбивства 5-річного Тлявова

Альона Мазуренко Четвер, 25 травня 2023, 09:44
Суд оголосив вирок у справі вбивства 5-річного Тлявова

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд визнав винним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова поліцейського Івана Приходька і засудив його до 4 років позбавлення волі з урахуванням терміну перебування під вартою. Приходько вже відсидів в СІЗО 3,5 роки.

Джерело: "Суспільне" із зали суду

Дослівно: "Чотири роки позбавлення волі за неумисне вбивство призначили колишньому поліцейському Івану Приходьку. Суд також ухвалив врахувати його строк перебування під вартою і врахувати за позбавлення волі".

Деталі: Згідно з рішенням суду, з Приходька на користь держави стягнуть понад 135 тисяч гривень.

Також він має сплатити мільйон гривень моральної шкоди родичам загиблого хлопчика: батькам Кирила — 800 тисяч гривень, бабусі — 200 тис. грн.

Іншому правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на 2 роки за збереження патронів.

Ще двох фігурантів справи — Дмитра Кривошея та сина Володимира Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.

ВІДЕО ДНЯ

В грудні 2022 року Переяславський міський районний суд звільнив з-під варти Івана Приходька, обвинуваченого у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. Тепер він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Передісторія:

  • 3 червня 2019 року у Переяславі-Хмельницькому від пострілу з вогнепальної зброї загинув 5-річний Кирило Тлявов. За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
  • За два дні після поранення дитини правоохоронцям оголосили підозру "в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб". Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство
  • Петровець і Приходько не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
  • За словами адвокатів підозрюваних і родини постраждалих, на момент трагедії у дворі садиби поруч з підозрюваними патрульними перебували інші особи – дорослий і неповнолітній.
  • Тодішній директор ДБР Роман Труба повідомив, що бюро оголосило третю підозру у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому.
  • 18 липня 2019 року стало відомо, що слідство у справі 5-річного Кирила Тлявова також оголосило підозру неповнолітній особі (отже всього – 4 підозри).
  • У 2020 році Дмитра Кривошея та Володимира Петровця суд звільнив з-під варти після внесення застави. 

Теми: судвбивство
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