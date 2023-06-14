Як іде відбудова громад Бучанського району за рік після деокупації

Минув рік після деокупації Київщини. Бучанський район, який зазнав відчутних збитків і до якого входить 12 громад, активно відновлюється та відбудовується.

Найбільш постраждалими є Бучанська, Ірпінська, Гостомельська, Макарівська та Бородянська громади.

Бучанська громада "задає тон" Київщині

Бучанська громада активно втілює проєкт з відновлення території "Bucha Build Back Better" за підтримки благодійного фонду "Партнерство за сильну Україну".

Після окупації на теренах громади було зруйновано та пошкоджено 3147 об'єктів інфраструктури та житлового фонду. Загальна сума цих збитків становить понад 5 мільярдів гривень.

Було знесено вже 372 приватні будинки та два багатоповерхових, які зазнали суттєвих руйнувань і не підлягали відновленню. Бучанський міський голова Анатолій Федорук повідомив, що 523 приватні будинки в громаді мають незворотні руйнування, з них 70 осель повністю знищені.

Натомість менше ніж за рік відновили вже 1118 будівель. Наприкінці травня 2023 року органи місцевого самоврядування відновили 110 будинків по вулиці Вокзальній, яка найбільше постраждала з моменту повномасштабного рашистського вторгнення. Тепер її не впізнати: красива та зелена, наче рік тому тут не ексгумували сотні трупів цивільних. Озелененням відновленої Вокзальної опікувалися місцеві КП "Бучасервіс" та "Бучазеленбуд".

Окрім міжнародних фінансових вливань Бучанська громада отримала кошти на відновлення і з обласного бюджету Київщини – 47 мільйонів гривень. За ці гроші частково відновили територіальний житловий фонд та повернули мешканців громади до їхніх домівок, а саме по вулиці Водопровідній, 62 та на частині вулиці Вокзальної (до залізничних колій), а також у Ворзелі по вулиці Пшеничного, будинки 1-8.

Ще одну дотацію з області на суму 16 мільйонів гривень спрямували на створення меморіалу "Прапор" на в'їзді Ворзель-Буча як символ перемоги над окупантами.

Паралельно запущено програму "ВідновиДІМ", за якою мешканці постраждалих домівок отримають кошти на відновлення власного житла, що не підлягає знесенню.

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Ірпінська громада під опікою місцевих "покровителів"

За даними обладміністрації зруйновано 70% міста. Фахівці ReBuildUA дослідили руйнування Ірпеня й оцінили збитки у 25,3 мільярдів гривень.

В Ірпінській громаді відновленням повністю опікується "Фонд відновлення Ірпеня" – універсальна тимчасово створена організація, яка належить колишньому меру Володимиру Карплюку.

На початок травня цього року відновили 412 багатоквартирних та 322 приватні будинки. А саме замінили вікна, двері, зробили ремонти покрівель, надали будівельні матеріали мешканцям для відновлення приватних будинків.

Американська архітектурна компанія "Gensler" розробила план розвитку Ірпінської громади. Зокрема, її фахівці організували масштабне опитування мешканців Ірпеня щодо того, як вони бачать подальший розвиток міста. Згідно з отриманими результатами, респонденти вважають пріоритетними напрямками відновлення систему безпеки, економічну спроможність та розвиток медичної галузі.

Навесні почалася відбудова трьох освітніх закладів Ірпеня – Ірпінського ліцею №3, дитсадка "Радість" та дитсадка "Віночок", яка триває досі та звершиться до кінця осені 2023 року.

Відбудову Ліцею №3 фінансує UNICEF. На це виділено 4,8 мільйона євро. Всі капітальні процеси реконструкції вже завершені. Дитсадок "Радість" по вулиці Миру відновлюється завдяки фінансуванню уряду Литви. А кошти на ремонт та добудову нової будівлі садочка "Віночок" по вулиці Київській надало португальське місто-побратим Ірпеня Кашкайш.

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Макарівська громада збирає "круглий стіл" міжнародних організацій

Макарів звільнили на початку квітня 2022 року. Вартість повної відбудови цього міста за попередніми оцінками сягає 8,6 мільярда гривень. Сюди, окрім житла та інфраструктури, входить і відновлення підприємств та техніки, й упущена вигода, і втрати бюджету.

На території громади було зруйновано 585 приватних будинків та 2 багатоквартирні. В цілому пошкоджено 2830 приватних і 65 багатоповерхових будинків. Станом на 2023 рік повністю відновлено: 688 приватних будинків і 31 багатоповерховий. Також частково відновлено: 446 приватних будинків та розпочато – 98. Частково відновлено 26 багатоповерхових будинків і розпочато – 6.

Загальна концепція відновлення Макарівської громади була розроблена в межах проєкту "Стійка громада: післявоєнна концепція відновлення та розвитку Київщини".

Органи місцевого самоврядування Макарова, зокрема голова ОТГ Вадим Токар, співпрацює щодо відновлення громади з ОДКБ ООН, Міжнародним комітетом Червоного Хреста, Карітас, ДЕСПРО, Київською школою економіки.

Крім цього, Євросоюз виділив на відбудову Макарова, зокрема закладів освіти та медицини, 15 мільйонів євро. А відбудовою приватного житла частково опікується Фонд Сергія Притули.

Бородянка будує "Гніздо Лелеки" для соціально незахищених сімей

Бородянську громаду звільнили 1 квітня 2022 року. За рік після деокупації у Бородянці відновили вікна всіх вцілілих багатоповерхівок та в понад 1700 приватних домівок, відремонтували дахи будинків. Нині вже завершено проєкт вулиці Центральна.

Внаслідок бойових дій окупанти зруйнували 80 багатоквартирних будинків, 10 з яких демонтують. Важко пошкоджено 2116 приватних будинків, з них 378 підлягають знесенню. Було також зруйновано 10 шкіл та 6 дитячих садочків, 13 адміністративних закладів, з яких 6 демонтують, 7 закладів культури – 1 демонтаж, 2 заклади соціального захисту – 1 демонтаж. Загалом 2 244 об'єкти.

Уряд Литви взявся за відбудову надсучасного професійно-технічного ліцею по вулиці Центральній. Досі в селищі треба демонтувати 4 багатоповерхівки та відремонтувати близько 15.

"Тривають роботи, де вигоріли будинки: Центральна 306, 367. Їх відновлюватимуть через президентську програму United24. Туди потрапили 4 будинки", – зазначив в.о. голови громади Георгій Єрко.

Він також пояснив, що в пошкоджених багатоповерхівках могли зробити поточний ремонт раніше. Проте фахівці провели експертизи та дозволили капітальний ремонт. У цих будинках вже відновили дах та замінили вікна. На всі виконані роботи витратили близько 30 мільйонів гривень.

Відновлення Бородянки та сіл громади відбувається за рахунок державної субвенції, яку виділили для Київщини. За ці кошти ремонтують соціальні об'єкти та приватні будинки в області.

Франція також суттєво допомагає відновленню Бородянки як принципово нового містечка. Зокрема, вже завершено розробку соціального проєкту "Гніздо Лелеки" вартістю 13 мільйонів євро.

Згідно з ним плануєтсья зведення сучасного житла для 140 багатодітних сімей, які втратили домівки внаслідок вторгнення. Проєкт названий так, оскільки лелека здавна є символом Бородянки та життя, а також тому що житловий комплекс матиме форму різнокольорового овального гнізда. Цей проєкт започатковано депутатом Бородянської селищної ради Юрієм Тесленком та благодійним фондом "Нова Бородянка", створеним у перші місяці після деокупації громади.

Гостомель "розгрібає" політику замість відбудови

Гостомельська громада зазнала чи не найбільших інфраструктурних руйнацій.

Тут зруйновано понад 40% громади, зокрема знищено відомий аеропорт із найбільшим у світі літаком "Мрія". Міського голову Гостомеля Юрія Приліпка вбили окупанти ще в перші дні, тож цій громаді відбудовуватися найважче, оскільки вона де-факто залишилася без очільника.

У Гостомелі йде перерозподіл владних зон впливу. Отже, ресурси розпорошуються на політичні чвари замість того, щоб спрямувати їх у бік відновлення та відбудови. Однак попри це позитивна динаміка частково зберігається.

Rebuildua відзначив, що росіяни завдали збитків селищу на 9,5 мільярда гривень. Тут постраждало понад 4500 будівель. Зруйновано – 546. Деякі вулиці зруйновані більш як на половину, зокрема Лугова (95%), Чумацький шлях (68%) і Свято-Покровська (51%).

У Гостомелі на вулиці Проскурівській відновили 2 житлові будинки в межах UNITED24. Також у військовому містечку знесли багатоповерхові будинки. Завершені роботи з демонтажу п'яти багатоповерхівок.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна запевнила, що її країна допоможе відбудувати військове містечко в Гостомелі.

Так, планується відбудувати 6 житлових будинків, школу та дитячий садок. Відбудовувати військове містечко, розташоване біля заводу "Антонов" у Гостомелі, взялася французька компанія NEO ECO, що спеціалізується на вторсировині. У межах цього проєкту залишки будівель, що зруйнували росіяни, використають для створення будівельних матеріалів для нових будинків. Загалом буде створено 450 нових квартир, школа та дитячий садок до середини 2024 року.

Станом на 1 квітня у Prozorro є інформація про закупівлі для відбудови Гостомеля коштом бюджету, які провели місцева військова адміністрація, селищна рада та Київська ОДА на 84 мільйони гривень.

Усі закупівлі провели без аукціонів. Департамент регіонального розвитку Київської ОДА уклав з ТОВ "ІБК Енерготехнобуд" 35 угод на 30 мільйонів гривень. Усі вони стосувалися ремонту житлових будівель.

30 договорів на 11,5 мільйонів гривень уклали з ТОВ "Нові теплотехнології". Один із них – від Департаменту регіонального розвитку Київської ОДА. Решта – від Гостомельської селищної військової адміністрації.

Компанія Transparency International, яка також фінансового долучилася до відновлення Гостомельскої громади, наголосила, що відбудова має бути комплексною і потребує єдиної стратегії та підходів, щоб рівномірно розвивати різні громади.

У підсумку варто зазначити, що до кожної з постраждалих громад Бучанського району Київщини щомісяця приїжджають десятки іноземних делегацій роздивлятися руйнації та пропонувати урядову й благодійну допомогу.

Процеси відновлення не припиняться ні на мить, але наскільки швидкими вони будуть, залежить від активності представників органів місцевого самоврядування, зокрема голів територіальних громад. А також від соціального тиску мешканців на провладних делегатів.

Олеся Василець

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