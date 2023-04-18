Деокуповані і частково відбудовані: що і за скільки відновили в Ірпені, Бучі та Гостомелі

Рік тому 28 березня Збройні сили України вигнали з Ірпеня російську армію. За кілька днів вони також звільнили Бучу і Гостомель.

Кадри з деокупованої Київщини сколихнули світ, адже показали нелюдську поведінку російських військових на територіях, що вони тимчасово захопили. Сотні тіл закатованих і вбитих, спалені та зруйновані вщент будинки. Міста були спустошені та неживі.

Рік по тому, відколи Буча, Гостомель та Ірпінь повернулися під контроль України, вони змінилися до невпізнаваності. На місці зруйнованих будинків зводять нові. Там, де зяяли згарища, квітнуть тюльпани. Тут знову вирує життя.

Попри це, за оцінками проєкту Rebuildua, загальні збитки від російської окупації лише для цих трьох населених пунктів вимірюються десятками мільярдів гривень. Тож відбудова потребує шалених ресурсів і чимало часу.

Transparency International Ukraine дослідила, як звільнені з-під російської окупації міста Київщини робили перші кроки на своєму шляху до відбудови, наскільки цей процес прозорий та хто на ньому заробив.

Ірпінь: громадська організація для відновлення

Згідно з даними проєкту Rebuildua, Ірпінь зазнав збитків від російської окупації, яка тривала трохи більше, ніж місяць, на 25,3 мільярда гривень. Постраждало майже 10600 будівель. Зруйновано – 1836. Найбільша частка збитків – 17,7 мільярда гривень – припадає на житловий фонд. Понад 11,5 мільярда гривень з них – пошкоджені багатоквартирні будинки.

Загалом через російське вторгнення постраждала майже половина житлового фонду міста.

Ірпінський міський голова Олександр Маркушин, депутат Сергій Тарута та колишній голова міста Володимир Карплюк створили ГО "Фонд відновлення Ірпеня". На сторінці організації є перелік пошкоджених об'єктів міста – як інфраструктурних, так і житлових будинків – разом з описами й подекуди кошторисами на відбудову.

На відновлення Ірпеня також збирають кошти на платформі UNITED24:

Олександр Усик 330,000 доларів на реставрацію перших 18 багатоквартирних будинків у Київській області за програмою "Відбудуй Україну".

Еліна Світоліна – 127 000 євро на реставрацію житлового будинку на вулиці Київській, 53.

Мішель Хазанавічус – 150 500 євро на реконструкцію житлового будинку на вулиці Давидчука, 42.

Закупівлі для відбудови Ірпеня коштом бюджету проводила міська рада та підпорядковані їй замовники, а також Київська Облдержадміністрація. Окремо також купували послуги й роботи з відбудови міська центральна лікарня, санаторій та Державний податковий університет. Станом на 1 квітня вони провели 214 закупівель на понад 405 мільйонів гривень, про які прозвітували в Prozorro.

Найдорожчий контракт уклали на ремонт навчального центру Державного податкового університету. Договір на понад 20 мільйонів гривень підписали напряму з ТОВ "Промін Буд Сервіс". Однак оплатили його не повністю – лише на 3,4 мільйона гривень – через зменшення обсягів фактичного фінансування замовника.

Наступний за вартістю договір теж уклали напряму. Ірпінська міська рада замовила у ТОВ "703 Металообробний завод котельного обладнання" поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку на вул. 11-а лінія, 4 за 17,7 мільйона гривень. Роботи мають завершити до кінця 2023 року.

Більшість закупівель для відбудови Ірпеня провели напряму.

Одні відкриті торги з особливостями оголосили для будівництва прибудови до поліклініки. На аукціон прийшов лише один підрядник, що й отримав контракт на 13 мільйонів гривень. Для ТОВ "Новий Інжиніринг" це перше таке велике замовлення від держави. Раніше найдорожчий контракт компанії у Prozorro коштував 1,7 мільйона гривень.

Ще чотири спрощені закупівлі із загальною очікуваною вартістю 370 тисяч гривень провела Ірпінська центральна лікарня. Ще одна спрощена – на ремонт пошкодженого дитячого санаторію "Лісний".

Замовлень на найбільшу суму отримало ТОВ "І.Б.К. Девелопмент" – 35 контрактів на понад 88 мільйонів гривень. На другому місці вже знайоме нам ТОВ "703 Металообробний завод котельного обладнання" – 16 угод на понад 78 мільйонів гривень.

Буча: партнерство з американською неприбутковою організацією

Згідно з даними проєкту Rebuildua, внаслідок російської окупації Буча зазнала інфраструктурних збитків на суму 5,2 мільярда гривень. Найбільше постраждав житловий фонд – на 2,4 мільярда гривень. Загалом росіяни зруйнували та пошкодили в Бучі понад 2500 будівель, із них 185 зруйнували.

Від червня 2022 року Бучанська міська рада почала укладати угоди про співпрацю і допомогу у відновленні міста з різними містами світу. Наприклад, італійське Бергамо заявило, що може допомогти з демонтуванням зруйнованих будівель. Загалом міста-побратими (понад десять) підтримували гуманітаркою під час і після окупації, приймали переселенців. Також міста-побратими допомагають з плануванням відбудови.

Так само у червні почалися перші проєкти відбудови в громадах району. Зокрема почали відновлювати школи та дитячі садки, щоб до першого вересня вони були готові знову приймати дітей.

У червні почали відбудовувати школу №5 у Бучі та Бучанську школу №3 у селі Горенка. Ці проєкти – частина програми "Надія для Бучі", яку міська рада запустила разом із американською некомерційною організацією Global Empowerment Mission (GEM), що спеціалізується на ліквідації надзвичайних ситуацій, та фондом "Якість життя". На сайті програми можна стежити за виконанням проєктів.

Один із них – відбудова Вокзальної вулиці, однієї з головних у Бучі. Фото саме цієї вулиці після звільнення міста так вразили світову спільноту, адже вона була серед тих місць, де документували геноцид у Бучі. Роботи з відновлення почалися у жовтні та передбачали ремонт 10 пошкоджених будинків, повну відбудову 11 будинків, перекладання бруківки на вулиці, а також інші дрібні роботи. Проєкт ще триває.

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Частину проєктів відбудови, які фінансують коштом бюджету, можна відстежити на Prozorro. Станом на 1 квітня Бучанська міська рада, підпорядковані їй замовники та Київська ОДА провели таких закупівель для міста на понад 390 мільйонів гривень. Із 79 закупівель 77 провели без аукціонів у Prozorro.

Один тендер оголосили на ремонт школи. За його результатами уклали договір з ТОВ "Маскіра Буд" на 19,9 мільйона гривень (очікувана вартість була 23,1 мільйона гривень). Виконати роботи мають до кінця 2024 року.

Ще на одні відкриті торги з особливостями – на ремонт амбулаторії – прийшов лише один учасник, який погодився виконати роботи за 651 тисячу гривень замість запланованих 697 тисяч гривень.

Загалом контракти на відбудову Бучі отримали щонайменше 15 підрядників. Найбільша сума договорів на відбудову міста у ТОВ "Нідком" – понад 137 мільйонів гривень. Компанія отримала 36 контрактів. За даними порталу КиївВлада, один із її засновників може бути пов'язаний з Олександром Чуняком – помічником депутата Верховної Ради Олега Семінського (фракція "Слуга народу"). ТОВ "Нідком" бере участь у закупівлях в Prozorro з 2020 року.

Ще на майже 108 мільйонів гривень угод Бучанська міська рада уклала з ФОП Цибульський Сергій Григорович. Усі 12 контрактів – напряму. Цей ФОП зареєстрований у 1996 році в місті Дубровиця, Рівненської області. Із 2019 року почав брати участь у закупівлях. Раніше всі замовники були з Рівненської області, а договори не перевищували вартість 10 мільйонів гривень.

Окрім цього, у Бучі є програма "Віднови дім" від Фонду Енергоефективності, в межах якої місцеві жителі можуть отримати кошти для відбудови своїх помешкань. Учасниками можуть стати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що створені та діють відповідно до закону "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку". Для цього потрібно звернутися із відповідною заявою до Бучанської міської ради. Отримані кошти можна витратити на ремонт місць загального користування:

покрівель,

фасадів,

віконних та балконних конструкцій,

внутрішньобудинкових мереж.

Гостомель: екологічний підхід до відбудови у партнерстві з французькою компанією

Згідно з даними проєкту Rebuildua, росіяни завдали збитків цьому селищу міського типу на орієнтовно 9,5 мільярда гривень. Тут постраждали понад 4500 будівель. Зруйновано – 546. Деякі вулиці зруйновані більш як на половину, зокрема Лугова (95%), Чумацький шлях (68%) і Свято-Покровська (51%).

Відбудовувати військове містечко, розташоване біля заводу "Антонов" у Гостомелі, взялася французька компанія Neo Eco, що спеціалізується на вторинному використанні ресурсів. У межах цього проєкту залишки будівель, що зруйнували росіяни, використають для створення будівельних матеріалів для нових будинків. Загалом планують створити 450 квартир, школу та дитячий садок до середини 2024 року.

Станом на 1 квітня у Prozorro міститься інформація про закупівлі для відбудови Гостомеля коштом бюджету, які провели місцева військова адміністрація, селищна рада та Київська ОДА на 84 мільйони гривень. Усі закупівлі провели без аукціонів – напряму.

35 угод на понад 30 мільйонів гривень Департамент регіонального розвитку Київської ОДА уклав із ТОВ "ІБК Енерготехнобуд". Усі вони стосувалися ремонту житлових будівель.

30 договорів на понад 11,5 мільйона гривень уклали з ТОВ "Нові теплотехнології". Один з них – від Департаменту регіонального розвитку Київської ОДА. Решта – від Гостомельської селищної військової адміністрації. ТОВ "Нові теплотехнології" зареєстроване у 2006 році в Запоріжжі, власники – Віктор та Максим Лобинцеви. Раніше воно працювало із замовниками з Донецької та Запорізької областей.

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Кожна з громад, які ЗСУ першими звільнили з-під російської окупації, намагається повернутися до нормального життя та відбудувати зруйноване. Проте наведені приклади, на жаль, демонструють, наскільки бракує прозорості процесу відбудови.

У системі Prozorro наявна лише незначна частина інформації про контракти відбудови, 98% з яких уклали за прямими процедурами без конкурентного відбору найкращої пропозиції. Про більшість витрат і проєктів (зокрема за донорські кошти та пожертви) часто не відомі ні виконавці робіт, ні вартість цих робіт. Що, безперечно, створює високі ризики можливих зловживань.

Щоб процес відбудови викликав довіру, необхідно забезпечити максимально відкриті й прозорі процедури визначення потреб, їх пріоритезації, вибору виконавців робіт та звітування. З цим допоможе Електронна система управління відбудовою, яку зараз розробляє уряд за активної підтримки коаліції громадських організацій RISE Ukraine.

Поки що Україна робить лише перші кроки у відбудові, але важливо, щоб ці кроки були у правильному напрямку.

З одного боку, добре, що громади беруть свій добробут у власні руки й не чекають, поки держава розпочне якісь глобальні програми відбудови. Це лише підтверджує, що децентралізація в Україні зробила міста самодостатнішими й спроможнішими навіть у таких критичних умовах, як війна.

Але відбудова має бути комплексною і потребує єдиної стратегії та підходів, щоб рівномірно розвивати різні громади, застосовувати сучасні містобудівні практики та відбудовувати країну прозоро й ефективно.

Тетяна Лутай, аналітикиня Transparency International Ukraine

Матеріал підготовлено за підтримки USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS"