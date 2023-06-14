Історія очевидця про наслідки підриву Каховської ГЕС

Наступного дня після підриву росією Каховської ГЕС я виїхав до Херсона. Там вже працювали одеські рятувальники, поліцейські, нацгвардійці. Планував відрядження на один день, але затримався на три. Отже, мав змогу оцінити ситуацію наживо.

Даю відповіді на найпоширеніші запитання, які мені ставлять щодо ситуації на Херсонщині.

Чому Херсонська військова адміністрація не завжди й не всюди пускає волонтерів?

Відповідь проста: це дуже небезпечно.

По-перше, постійні російські обстріли. За моєю інформацією, на одному з напрямків евакуації було поранено двох волонтерів.

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По-друге, через тепло та застій вода починає цвісти. Є велика загроза підхопити інфекцію. А потім розвести цю інфекцію по всій країні.

Людей треба евакуйовувати, це не підлягає сумніву. Але це мають робити професіонали. Окрім обстрілів та інфекції є багато інших загроз. Там, де вода спадає, в багнюці залишається купа небезпечних сюрпризів.

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Це точно росія підірвала Каховську ГЕС?

Так, це точно росія.

Спілкувався з тими, кого вдалося евакуювати з лівого берега. Вони одноголосно стверджують наступне: цивільне населення з російськими паспортами вивезли, а людей з українськими паспортами залишили напризволяще. Фактично на смерть. Бо російська окупаційна влада конфіскувала у населення човни.

А слідом за Каховською російські окупанти через острах перед українським контрнаступом підірвали ще одну дамбу. Цього разу біля населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Це тяжкий злочин.

Нагадаю, що підрив ГЕС визнається за міжнародним правом як застосування зброї масового ураження.

Дуже сподіваюсь, що до ордера Міжнародного суду на арешт путіна додадуться ще й ордери за екоцид та геноцид. Кожен російський злочинець отримає справедливе покарання, а росія через репарації поверне кожну гривню за завдану нам шкоду.

Я бачив, як працює українська прокуратура та представники Міжнародного кримінального суду. Це надихає.

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Чи можна купатися в морі, наскільки безпечна вода в крані?

В морі біля Одеси купатися небезпечно.

Забір води в Новій Дофінівці, на пляжі Ланжерон та на 16 станції Великого фонтану показав значне зниження солоності води, майже в три рази.

Зафіксований підвищений вміст заліза, в деяких місцях в 9 разів. В Новій Дофінівці та на 16 станції Великого Фонтану виявлено завислі речовини. Є багато сміття, трапляються меблі, дахи та інші будівельні конструкції. На жаль, є трупи тварин. Є значна мінна небезпека.

В жодному разі не можна без фахівців починати прибирання на пляжах.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, вода в централізованій водопровідній мережі відповідає санітарним нормам і безпечна для вживання.

Епідемічна ситуація напружена, але стабільна та контрольована. Тому нині більшу небезпеку несе епідемія чуток, а не загрози поширення інфекції.

Дотримуємось особистої гігієни в усіх аспектах, зокрема й в інформаційному.

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Який прогноз розвитку ситуації?

Очевидно, що найбільше постраждає північно-західна частина акваторії Чорного моря. Однак є значний ризик забруднення усього моря, від чого постраждають усі країни, що мають до нього вихід.

Отже, це проблема не тільки України, а й усіх країн Причорномор'я, тому що в екології всі системи біоценозу взаємопов'язані.

Під загрозою якщо не зриву, то суттєвого обмеження курортний сезон на пляжах Болгарії, Румунії, Грузії, Туреччини.

Необхідно вже зараз вживати серйозних заходів, зокрема щодо налагодження співробітництва країн Причорномор'я. Але про ініціативи в цій сфері трохи згодом, коли буде практичний результат

P. S. Друзі, якщо збираєтесь до Херсона, плануйте буквально все. Яку воду ви будете пити, чим будете мити руки, як будете обробляти їжу.

Моя порада: везіть їжу тільки після термічної обробки. Немає сенсу їхати з порожньою тарою для води. Мити тару на місці категорично не можна.

Допомога кожного вкрай важлива. Проте зважаймо на обставини та ризики. Вони насправді дуже значні.

Бережіть себе. У нас ще багато роботи попереду.

Олексій Леонов

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