Контрнаступ на морі: чому так важко посадити корупціонерів 

У вас є знайомі, які вважають, що контрнаступ України проходить занадто повільно? Таких людей зараз дуже багато у Facebook. В їхньому розумінні контрнаступ – це коли сьогодні в Мелітополі, завтра – в Севастополі.

Насправді як контрнаступ ЗСУ, так і боротьба з корупцією – довга й важка робота.

У вітчизняних корупціонерів усе, як у російської армії. Багаторівнева ешелонована оборона. Власні агенти в різних сферах. А головне – маніакальна жага втримати захоплене.

Пояснимо це на прикладі морської галузі. Щоб працювати на світовому ринку, кожен моряк має регулярно підтверджувати свою кваліфікацію й отримувати відповідні документи міжнародного зразка. Також атестація проводиться у разі підвищення звання – який моряк не хоче стати капітаном!

Дипломуванням моряків займається спеціальна комісія при Адміністрації судноплавства. Роботи в неї багато: до війни Україна посідала шосте місце за кількістю працюючих моряків. Вони становили 4% від усіх працівників цього ринку та щорічно заробляли $3-4 мільярди.

За українською традицією, де великі гроші – там велика корупція. Комісія майже ніколи не приймала документи від моряків без зауважень. Невірно заповнена книжка, не той штемпель, велика черга охочих… Ну а фірмовою фішкою була кулькова ручка не того кольору: заповнену такою ручкою анкету визнавали недійсною.

Разом з відмовами з боку комісії моряки отримували повідомлення від приватних агентів з пропозицією вирішити питання. У цьому випадку всі документи справді оформлювалися швидко – але за "скромні" $4-10 тисяч агенту. За даними НАЗК, організатори корупційної схеми "заробляли" за рік понад $100 мільйонів.

30 грудня 2022 року Кабмін затвердив Постанову № 1499 "Деякі питання присвоєння звань особам командного складу морських суден". Відповідно до неї, адміністрація судноплавства сформувала нову комісію для атестації моряків. Тестування стало відбуватися прозоро, в електронній формі. Моряк одразу ж отримував свій результат. Також були встановлені чіткі критерії прийому документів – і серед них не було ніяких "неправильних ручок".

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Оновлена система запрацювала у лютому 2023 року. Відтоді за пів року моряки отримали в Києві й Одесі понад 2000 кваліфікаційних документів – без жодних приватних агентів. Адміністрація судноплавства готувалася до запуску електронного дипломування – щоб моряки, які перебувають за кордоном, змогли отримувати послуги дистанційно.

Але "стара гвардія" ніколи не сиділа, склавши руки. За час реформи суди отримали понад 30 позовів, які в тій чи іншій формі мали на меті повернути стару корумповану систему дипломування моряків.

І нарешті 31 травня Київський окружний адміністративний суд постановив ухвалу у справі №320/17353/23. Вона заборонила Адміністрації судноплавства виконувати повноваження, визначені постановою Кабміну №1499. Процедуру дипломування моряків було повністю заблоковано!

На щастя, днями апеляційний суд скасував цю ухвалу. Тим часом, Київський окружний адміністративний суд почав розглядати нову справу № 320/11162/23. Позивач прагне повернути повноваження старій комісії з підтвердження кваліфікації моряків. І подібних справ у судах різних інстанцій, за даними мінінфраструктури, близько 30.

Чи можна встановити й затримати організаторів схеми? Вони відомі. Зокрема, це Вілен Шатворян та Олег Вахрушев. Колишні депутати від Партії регіонів, великі друзі родини Януковичів, неодноразові учасники скандалів. Про це вже писали деякі ЗМІ.

Але затримати їх не так просто. По-перше, вони можуть перебувати за кордоном. Так, Вілен Шатворян фігурував у розслідуванні УП "Батальйон Дубай". По-друге, вони діють не особисто, а через розгалужену мережу агентів – точнісінько як у їхній схемі з дипломуванням моряків.

Судові позови подають треті особи начебто від імені моряків. Найбільш активним позивачем є такий собі Олег Пастернак, член правління Асоціації морських капітанів Одеси. Свого часу він пройшов до Одеської міськради від партії Сергія Ківалова, а також засвітився у скандалі зі зниклими контейнерами під час роботи в державній компанії "Чорноморське морське пароплавство".

Чому тоді суди виносять такі кричущі рішення?

Обидві згадані справи розглядає один суддя – Андрій Балаклицький. У Київському окружному адміністративному суді працюють аж 22 судді. Але за дивним збігом позови щодо дипломування моряків дістаються саме Балаклицькому.

До речі, Андрій Балаклицький – "суддя Майдану". Тобто один із тих горезвісних суддів, які під час Революції гідності виконували завдання тодішньої влади "закривати" учасників мирного зібрання.

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Але відсторонити суддю в законний спосіб – справа непроста. Суди – незалежна гілка влади, втручатися в яку напряму держава не може. Особливо якщо ця держава прямує в Євросоюз.

Команда Адміністрації судноплавства має намір боротися з корупціонерами до повної перемоги. Вона дається нелегко, але здаватися не можна.

Українські моряки мають зберегти свою частку на висококонкурентному світовому ринку. А в ідеалі – навіть збільшити її. Через санкції проти рф присутність російських моряків на ринку скорочується. Хто як не українці мусять обійняти ці вакантні посади.

Ігор Петренко, політолог, доктор політичних наук

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