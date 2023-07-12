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Міхеіл Саакашвілі
експрезидент Грузії, ексголова Одеської ОДА

Вільнюс – це перемога. Бухарест був поразкою

Середа, 12 липня 2023, 14:10

Цей рукописний текст колишній президент Грузії надіслав через своїх друзів головній редакторці УП. Правопис автора збережено.

Я був у Бухаресті, так ось Вільнюс – зовсім не Бухарест. Бухарест був дорогою в нікуди. Вільнюс прямо веде до членства України (в НАТО – ред.) у Вашингтоні наступного року, коли президент Байден розраховує йти на вибори на платформі Української перемоги, російської поразки і розширення НАТО.

У 2008-му наші західні партнери попросили мене попросити президента Ющенка сказати, що Україну влаштовують формулювання Бухареста, що він половинчасто, але зробив. І я зробив те саме. Такими були тоді правила гри, оскільки не було ще війни.   

Зараз ніхто не має права вимагати від президента Зеленського дипломатичності..Він героїчний лідер героїчної країни, що воює.

Так ось чому я вважаю цей саміт вкрай успішним для України. Насаперед, це був повністю Український саміт. Світ НАТО крутився навколо України, а це багато чого варте.

Провідні західні країни змагалися одна з одною, щоб не приїхати до Вільнюса з порожніми руками. Хто з далекобійними ракетами прибув, хто з сотнями мільйонів додаткової військової допомоги.

Відсьогодні набуде чинності формат Ради Україна-НАТО, який дасть змогу Україні в будь-який момент задіяти юридичний механізм Альянсу. Україна реально стає частиною структури НАТО і слово України стає дуже високим.  

Україна стала на прискорений шлях членства, і головне досягнення для нас, що прибрали вимогу плану дій щодо членства (далі – ПДЧ). Все дуже просто – якби залишили ПДЧ як вимогу для України – це було б ще мінімум 2-3 роки бюрократичних процедур на шляху членства до НАТО. 

А зараз нам дали процедуру Фінляндії та Швеції. А за умов наявності політичної волі – це питання кількох тижнів. А після Української перемоги політична воля буде автоматичною. Треба окремо підкреслити дискусії щодо гарантій безпеки – і це точно не Будапешт.

Тому Україна здобула історичну дипломатичну перемогу у Вільнюсі. Зараз головне продовжити нашу позитивну тенденцію на фронті, і довести її до переможного кінця.

І ще Зеленський реально просто сяяв у Вільнюсі. У світі не залишилося справжніх лідерів. Він реально став лідером вільного світу і цим не можна не пишатися. Мене реально переповнювала ця емоція, коли я дивився репортаж із підняттям прапора з Вільнюса.

Міхеіл Саакашвілі

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: НАТОЗеленський
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