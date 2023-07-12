Вільнюс – це перемога. Бухарест був поразкою

Цей рукописний текст колишній президент Грузії надіслав через своїх друзів головній редакторці УП. Правопис автора збережено.

Я був у Бухаресті, так ось Вільнюс – зовсім не Бухарест. Бухарест був дорогою в нікуди. Вільнюс прямо веде до членства України (в НАТО – ред.) у Вашингтоні наступного року, коли президент Байден розраховує йти на вибори на платформі Української перемоги, російської поразки і розширення НАТО.

У 2008-му наші західні партнери попросили мене попросити президента Ющенка сказати, що Україну влаштовують формулювання Бухареста, що він половинчасто, але зробив. І я зробив те саме. Такими були тоді правила гри, оскільки не було ще війни.

Зараз ніхто не має права вимагати від президента Зеленського дипломатичності. . Він героїчний лідер героїчної країни, що воює.

Реклама:

Так ось чому я вважаю цей саміт вкрай успішним для України. Насаперед, це був повністю Український саміт. Світ НАТО крутився навколо України , а це багато чого варте.

Провідні західні країни змагалися одна з одною, щоб не приїхати до Вільнюса з порожніми руками. Хто з далекобійними ракетами прибув, хто з сотнями мільйонів додаткової військової допомоги.

Відсьогодні набуде чинності формат Ради Україна-НАТО, який дасть змогу Україні в будь-який момент задіяти юридичний механізм Альянсу. Україна реально стає частиною структури НАТО і слово України стає дуже високим .

Україна стала на прискорений шлях членства, і головне досягнення для нас, що прибрали вимогу плану дій щодо членства (далі – ПДЧ). Все дуже просто – якби залишили ПДЧ як вимогу для України – це було б ще мінімум 2-3 роки бюрократичних процедур на шляху членства до НАТО.

А зараз нам дали процедуру Фінляндії та Швеції. А за умов наявності політичної волі – це питання кількох тижнів. А після Української перемоги політична воля буде автоматичною. Треба окремо підкреслити дискусії щодо гарантій безпеки – і це точно не Будапешт.

Тому Україна здобула історичну дипломатичну перемогу у Вільнюсі . Зараз головне продовжити нашу позитивну тенденцію на фронті, і довести її до переможного кінця.

І ще Зеленський реально просто сяяв у Вільнюсі. У світі не залишилося справжніх лідерів. Він реально став лідером вільного світу і цим не можна не пишатися. Мене реально переповнювала ця емоція, коли я дивився репортаж із підняттям прапора з Вільнюса.

Міхеіл Саакашвілі

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.