Вильнюс – это победа. Бухарест был поражением

Этот рукописный текст бывший президент Грузии прислал через своих друзей главному редактору УП. Правописание автора сохранено.

Я был в Бухаресте, так вот Вильнюс – совсем не Бухарест. Бухарест был дорогой в никуда. Вильнюс прямо ведет к членству Украины в Вашингтоне в будущем году когда президент Байден рассчитывает идти на выборы на платформе Украинской победы, российского поражения и расширения НАТО.

В 2008-м наши западные партнеры попросили меня попросить президента Ющенко сказать, что Украину устраивают формулировки Бухареста, что он половинчато, но сделал. И я сделал тоже самое. Таковы были тогда правила игры, так как не было еще войны.

Сейчас никто не имеет права требовать от президента Зеленского дипломатичности. Он героический лидер героической воюющей страны.

Так вот почему я считаю этот саммит крайне успешным для Украины. Во первых это был полностью Украинский саммит. Мир НАТО крутился вокруг Украины , а это многого стоит.

Ведущие западные страны соревновались друг с другом, чтобы не приехать в Вильнюс з пустими руками. Кто с дальнобойными ракетами прибил, кто с сотнями миллионов дополнительной воєнной помощи.

С сегодняшнего дня вступит в силу формат Совета Украина-НАТО, который позволит Украине в любой момент задействовать юридический механизм Альянса. Украина реально становиться частью структуры НАТО и слово Украины становиться очень высоким.

Украина стала на ускорений путь членства, и это главное достижения для нас убрали требование ПДЧ.

Все очень просто – если бы оставили ПДЧ как требование для Украины – это было бы еще минимум 2-3 года бюрократических процедур на пути членства.

А сейчас нам дали процедуру Финляндии и Швеции. А в условиях наличия политической воли – это вопрос нескольких недель. А после Украинской победы политическая воля будет автоматически. Надо отдельно подчеркнуть дискуссии по гарантиях безопасности и это точно не Будапешт.

Поэтому Украина одержала историческую дипломатическую победу в Вильнюсе . Сейчас главное продолжить нашу положительную тенденцию на фронте, и довести ее до победного конца.

И еще Зеленский реально просто блещет в Вильнюсе. В мире не осталось настоящих лидеров. Он реально стал лидером свободного мира и этим нельзя не гордится.

Меня реально переполняла эта эмоция, когда я смотрел репортаж с поднятием флага из Вильнюса.

Михеил Саакашвили

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