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Михеил Саакашвили
экс-президент Грузии, экс-председатель Одесской ОГА

Вильнюс – это победа. Бухарест был поражением

Среда, 12 июля 2023, 14:10

Этот рукописный текст бывший президент Грузии прислал через своих друзей главному редактору УП. Правописание автора сохранено.

Я был в Бухаресте, так вот Вильнюс – совсем не Бухарест. Бухарест был дорогой в никуда. Вильнюс прямо ведет к членству Украины в Вашингтоне в будущем году когда президент Байден рассчитывает идти на выборы на платформе Украинской победы, российского поражения и  расширения НАТО.

В 2008-м наши западные партнеры попросили меня попросить президента Ющенко сказать, что Украину устраивают формулировки Бухареста, что он половинчато, но сделал. И я сделал тоже самое. Таковы были тогда правила игры, так как не было еще войны.   

Сейчас никто не имеет права требовать от президента Зеленского дипломатичности. Он героический лидер героической воюющей страны.

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Так вот почему я считаю этот саммит крайне успешным для Украины. Во первых это был полностью Украинский саммит. Мир НАТО крутился вокруг Украины, а это многого стоит.

Ведущие западные страны соревновались друг с другом, чтобы не приехать в Вильнюс з пустими руками. Кто с дальнобойными ракетами прибил, кто с сотнями миллионов дополнительной воєнной помощи.

С сегодняшнего дня вступит в силу формат Совета Украина-НАТО, который позволит Украине в любой момент задействовать юридический механизм Альянса.  Украина реально становиться частью структуры НАТО и слово Украины становиться очень высоким.  

Украина стала на ускорений путь членства, и это главное достижения для нас убрали требование ПДЧ.

Все очень просто – если бы оставили ПДЧ как требование для Украины – это было бы еще минимум 2-3 года бюрократических процедур на пути членства. 

А сейчас нам дали процедуру Финляндии и Швеции. А в условиях наличия политической воли – это вопрос нескольких недель. А после Украинской победы политическая воля будет автоматически. Надо отдельно подчеркнуть дискуссии по гарантиях безопасности и это точно не Будапешт.

Поэтому Украина одержала историческую дипломатическую победу в Вильнюсе. Сейчас главное продолжить нашу положительную тенденцию на фронте, и довести ее до победного конца.

И еще Зеленский реально просто блещет в Вильнюсе. В мире не осталось настоящих лидеров. Он реально стал лидером свободного мира и этим нельзя не гордится.

Меня реально переполняла эта эмоция, когда я смотрел репортаж с поднятием флага из Вильнюса.

Михеил Саакашвили

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: НАТОЗеленский
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