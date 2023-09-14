Що варто знати про єврейський Новий рік та чому хасиди з'їжджаються до Умані

Наближається єврейський Новий Рік – Рош Га Шана. Це той самий день, в який згідно віруванням, багато тисяч років тому були створені перші люди – Адам і Хава (українською – Єва).

І як завжди в Україні (і я вас здивую, а й в цілому світі також) напередодні свята в медійному просторі вирує одна тема – Умань. Хасиди.

Зараз багато хто обговорює черговий приїзд хасидів до Умані.

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Тож давайте спробуємо розібратися хто такі ці хасиди і чому вони так рвуться сюди, навіть попри ризики війни!

Але спочатку хочу сказати дві речі: паломництво в Україну є не лише до Умані; хасид – це не лайливе слово.

Хасидизм (від івр. חסידות, хасідут) — перекладається як побожний, благочестивий. Однокорінне слово зі словом Хесед — милосердя (однією з головних рис Б-га).

Хасидизм започаткувався в Україні. Його заснував українець на імʼя Ісраель Баал Шем Тов (івр. טוב שם בעל, дослівно єврейською: Володар доброго імені, скорочено Бешт, справжнє ім'я Ісраель бен Еліезер; що народився 25 серпня 1698, у с. Окопи, нині Тернопільська область; помер і похований 22 травня 1760 року у Меджибіжі, нині Хмельницька область). Його місце поховання – перше та основне місце паломництва в Україні.

Навіть на початку повномасштабного вторгнення в Україну, у лютому 2022, коли усюди було світломаскування, місцеві жителі та влада запалювали свічки на його могилі і не давали нікому їх загасити. Бо це, на їхню думку захищало краще, ніж світломаскування.

Ця постать оточена легендами, і навіть нещодавно вийшов в прокат дивовижний фільм українського режисера Олеся Саніна про не менш видатну українську особистість – нашого Робін Гуда – Довбуша. Тож Довбуш вважав Бешта своїм вчителем, що і знайшло відображення у фільмі.

Хасидизм – це дуже особлива течія іудаїзму, поєднана з містицизмом та філософією. Наразі це найвпливовіша течія та найпоширеніша форма іудаїзму у світі.

Бо раніше люди боялися Б-га. Та і вважали що заняття Торою не для всіх, а лише для наймудріших та заможних людей.

А хасидизм навчає нас, що Б-г любить кожну людину. Як свого сина. Що Б-г є батьком людства. Звичайно, батько іноді сердиться та може карати. Але його серце розривається завжди, коли він так робить. І карає він дитину тому що хоче блага для неї, навчити чомусь.

Хасидизм навчає нас що Б-г любить нас і ми повинні виконувати традиції теж через любов до Всевишнього, а не через страх бути покараним. Ми повинні це робити, тому що це добре для нас. І звичайно, ми вже знаємо, що наприклад треба їсти кошерну їжу бо вона більш корисна.

Наприклад, некошерна та заборонена свиня їсть все, що завгодно, а дозволені корова та вівця – лише травичку. Чи устриці та мідії некошерні, бо є фільтром моря та океану. І згодом це все потрапляє в організм людини і шкодить нам.

4 квітня 1772 року в українському містечку Брацлав народився Раббі Нахман. Він був дуже світлою та віруючою людиною, заснував Хасидське Подвір'я. Нахман був відомий своєю любов'ю до людей та своєю здатністю надавати духовну допомогу. Його послідовники вірять, що він може допомогти їм знайти духовне просвітлення, та витягнути їх з пекла.

Всього існувало близько двохсот таких Хасидських Дворів. Частина з них зникали після смерті очільника, частина – об'єднувалися з іншими. На сьогодні найбільшим у світі є Хасидський Двір родом з України – Хабад, офіційним представником якого я є. До речі, засновник Хабаду - Алтер Ребе (Старий Ребе), Рав Шнеур Залман, теж похований в Україні (у місті Гадяч, полтавської області). Це друге за популярністю місце паломництва, і саме там на початку війни - впали в річку танки агресорів. Бо не можна оскверняти святе місце поганими словами та думками.

Цадики та Ребе, які є духовними лідерами хасидів, вчать своїх послідовників, що віра – це не щось абстрактне, а щось, що має бути втілено в реальному житті.

Тож, повертаючись до Умані: свою праведність Раббі Нахман став відомим серед людей як "Цадік" – у перекладі "праведник". У 1810 році Нахман, передчуваючи близьку смерть, вирішив оселитися в Умані, де за кілька років до його народження відбулася Уманська різанина.

"Душі померлих там за віру, – говорив він, – чекають на мене".

Нахман заповів поховати його саме там, на єврейському кладовищі поруч із загиблими від різанини під час повстання гайдамаків – Коліївщини.

Тепер ви розумієте, чому неможливо його останки перевезти до Ізраїлю? Це було б проти його заповіту та знущанням над пам'яттю загиблих у страшній трагедії.

Багато колишніх президентів Ізраїлю навіть казали, що Україна – колиска хасидизму та це було б неповагою до України і українців кудись це переміщувати, це як викрасти історію!

І як же пов'язана ця історія та Новий Рік – Рош га-Шана, запитаєте ви?

А так – Раббі Нахман, незадовго до смерті, обіцяв на Суді перед Всевишнім бути адвокатом кожному, хто робить добро на його честь.

Люди приїжджали й раніше на могилу Нахмана помолитися чи попросити захисту.

Але час іде. Усе змінюється. До могили рава Нахмана їдуть не тільки його брацлавські хасиди – це паломництво популярно у багатьох нерелігійних громадян Ізраїлю, Франції, США і у релігійних сіоністів. Є думка, що, буцімто, відвідування цього поховання допомагає в бізнесі і знаходженні пари для шлюбу.

Навіть у 2020 року, попри пандемію коронавірусу та обмеження, туди прибуло близько 30 тисяч людей, і хочу щоб ви розуміли: далеко не всі з них – релігійні та віруючі паломники. Для багатьох це просто модний туристичний тренд: "Усі їдуть – і я поїду".

Я не наважуюся сказати, скільки таких людей.

Але віруючих набагато більше. Вони ідуть з дітьми, щоб передати традицію. І повірте – вони не шукають війни, не хочуть знімати військову техніку. Багатьом вистачає цього в Ізраїлі. Дехто з них служить в армії США.

Я завжди, як Головний Рабин міста Києва та українець, закликаю всіх євреїв поважати Закони України та Закони Тори, зокрема, про необхідність піклуватися про своє здоров'я і безпеку оточуючих. І поважати Правила перетину кордону.

Ми підтримуємо дії української влади, проводимо розʼяснювальну роботу стосовно необхідності дотримання комендантської години, не фотографувати військові чи державні будівлі чи інші обʼєкти щоб наші оборонці не нервували зайвий раз.

Цього року вже відомо, що очікується близько 35000 людей. Долучається також і поліція Держави Ізраїль на прохання Президента України Володимира Зеленського.

І ми впевнені, що з Б-жою допомогою, наш ворог не вдасться до провокацій. І все паломництво пройде та закінчиться добре й безпечно для всіх.

Я вважаю, що поїздка в Умань є важливим досвідом для всіх, хто цікавиться хасидизмом або єврейською культурою. Це можливість побачити, як релігія та культура можуть об'єднати людей з різних куточків світу.

А поки що – солодкого нам усім Нового Року та доброго запису до Книги Життя та Благословення.

Шана това й щасливого 5784 року!

Свято починається у пʼятницю, 15 вересня і продовжиться до вечера неділі. За київським часом ми (та хасиди в Умані, і по всій країні) починаємо запалювати свічки та святкову трапезу о 18:00.

Ми будемо молитися за Україну, за перемогу. За наших захисників, героїв.

Йонатан Беніамин Маркович, Головний Рабин Києва

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