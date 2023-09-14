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Поліція Ізраїлю прибула до Умані на період святкування Рош га-Шана

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 14 вересня 2023, 13:45
Поліція Ізраїлю прибула до Умані на період святкування Рош га-Шана
фото МВС

До Умані прибула поліція Ізраїлю на період святкування Рош га-Шана, вони нестимуть службу спільно з українськими колегами.

Джерело: пресслужба Міністерства внутрішніх справ

Дослівно: "Поліція Ізраїлю прибула до Умані на період святкування Рош га-Шана. Спільно з українськими поліцейськими вони несуть службу в місцях паломництва хасидів.

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Вже сьогодні іноземні колеги заступлять на патрулювання разом із українськими поліцейськими та військовослужбовцями Національної гвардії".

Деталі: За добу державний кордон в пунктах пропуску перетнули 8 тисяч 726 паломників-хасидів. Загалом очікується прибуття всього близько 30 тисяч паломників.

У місцях масового скупчення паломників здійснюється цілодобове чергування на 7 постах. Додатково залучено піші патрулі ДСНС.

ВІДЕО ДНЯ

До 19 вересня розгорнуто зведений загін ДСНС у Черкаській області, а також залучено пересувний пункт управління ДСНС, тактичний пожежний робот, кінологічний розрахунок та розрахунок на спеціальній машині радіаційної та хімічної розвідки.

 
фото мвс

Що передувало: 

  • 13 вересня стало відомо, що в Умань Черкаської області прибули вже 11 тисяч прочан-хасидів на свято Рош га-Шана
  • Торік попри війну в Україні на святкування Рош га-Шана до Умані прибуло 29 тисяч хасидів.

Теми: ІзраїльУманьхасидиполіція
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