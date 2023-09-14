До Умані прибула поліція Ізраїлю на період святкування Рош га-Шана, вони нестимуть службу спільно з українськими колегами.

Джерело: пресслужба Міністерства внутрішніх справ

Дослівно: "Поліція Ізраїлю прибула до Умані на період святкування Рош га-Шана. Спільно з українськими поліцейськими вони несуть службу в місцях паломництва хасидів.

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Вже сьогодні іноземні колеги заступлять на патрулювання разом із українськими поліцейськими та військовослужбовцями Національної гвардії".

Деталі: За добу державний кордон в пунктах пропуску перетнули 8 тисяч 726 паломників-хасидів. Загалом очікується прибуття всього близько 30 тисяч паломників.

У місцях масового скупчення паломників здійснюється цілодобове чергування на 7 постах. Додатково залучено піші патрулі ДСНС.

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До 19 вересня розгорнуто зведений загін ДСНС у Черкаській області, а також залучено пересувний пункт управління ДСНС, тактичний пожежний робот, кінологічний розрахунок та розрахунок на спеціальній машині радіаційної та хімічної розвідки.

фото мвс

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