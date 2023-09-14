Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Поліція Ізраїлю прибула до Умані на період святкування Рош га-Шана

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 14 вересня 2023, 13:45
Поліція Ізраїлю прибула до Умані на період святкування Рош га-Шана
фото МВС

До Умані прибула поліція Ізраїлю на період святкування Рош га-Шана, вони нестимуть службу спільно з українськими колегами.

Джерело: пресслужба Міністерства внутрішніх справ

Дослівно: "Поліція Ізраїлю прибула до Умані на період святкування Рош га-Шана. Спільно з українськими поліцейськими вони несуть службу в місцях паломництва хасидів.

Реклама:

Вже сьогодні іноземні колеги заступлять на патрулювання разом із українськими поліцейськими та військовослужбовцями Національної гвардії".

Деталі: За добу державний кордон в пунктах пропуску перетнули 8 тисяч 726 паломників-хасидів. Загалом очікується прибуття всього близько 30 тисяч паломників.

У місцях масового скупчення паломників здійснюється цілодобове чергування на 7 постах. Додатково залучено піші патрулі ДСНС.

ВІДЕО ДНЯ

До 19 вересня розгорнуто зведений загін ДСНС у Черкаській області, а також залучено пересувний пункт управління ДСНС, тактичний пожежний робот, кінологічний розрахунок та розрахунок на спеціальній машині радіаційної та хімічної розвідки.

 
фото мвс

Що передувало: 

  • 13 вересня стало відомо, що в Умань Черкаської області прибули вже 11 тисяч прочан-хасидів на свято Рош га-Шана
  • Торік попри війну в Україні на святкування Рош га-Шана до Умані прибуло 29 тисяч хасидів.

Теми: ІзраїльУманьхасидиполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Ізраїль
Що варто знати про єврейський Новий рік та чому хасиди з'їжджаються до Умані
Ізраїль завдав ударів по сирійських цілях – ЗМІ
Зеленський поговорив із Нетаньягу про війну, біженців і паломників
Останні новини
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
Усі новини...
Реклама: