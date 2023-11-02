Мобільні аптеки та заборона оманливої реклами: які зміни в законодавстві маємо наприкінці року

Протягом останніх кількох місяців Україна виконала сім вимог, необхідних для вступу до Євросоюзу. Вони пов’язані з судовою реформою, запобіганням корупції, боротьбою з олігархією, а також зміною законодавства щодо медіа, реклами та національних меншин. Наскільки це було ефективно, Єврокомісія має підсумувати у грудні.

А ще депутати прийняли закони про розвиток телемедицини, легалізацію крафтових напоїв і контроль за продуктами з ГМО.

У проєкті Індекс реформ від Вокс Україна ми аналізуємо законопроєкти за шістьма складовими. Майже 50 незалежних експертів (науковців, громадських активістів, фінансистів, аналітиків) оцінюють очікуваний вплив документа на "правила гри" в країні чи в певній сфері. До звіту Індексу реформ за третій квартал 2023 року потрапили такі зміни законодавства.

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Сфера охорони здоров’я: "лікар в телефоні"

Закон про телемедицину стосується надання медичних або реабілітаційних послуг дистанційно (онлайн-зустрічі з лікарями, онлайн-консиліуми). Тепер консультації медиків через Viber стануть законними. Документ встановлює умови для надання таких послуг: лікувати онлайн зможуть усі заклади охорони здоров’я та лікарі-ФОПи, які мають відповідну ліцензію.

Поява чітких "правил гри" у сфері телемедицини має сприяти розвитку медичних онлайн-сервісів та покращить доступ людей до медпослуг, адже отримувати їх стане зручніше. У перспективі зросте кількість онлайн-послуг від лікарів – не тільки консультації, а й, наприклад, чат-боти з розшифровкою аналізів тощо.

Також уряд прийняв постанову, яка дозволяє у разі надзвичайної ситуації завозити в Україну донорську кров або її компоненти для уникнення дефіциту.

Права споживачів: товари для веганів та продукти без ГМО

Відтепер електронні торговельні майданчики мають оприлюднювати інформацію про продавців, які їх використовують. У разі порушення, профільна Держслужба може зобов’язати інтернет-провайдера обмежити доступ до недобросовісних маркетплейсів. Цей оновлений закон синхронізує українську систему захисту прав споживачів із європейською.

Інший закон запроваджує міжнародні стандарти визначення натуральних харчових продуктів та продуктів, які придатні для веганів чи вегетаріанців. Мають створити відповідні Державні реєстри, у яких вказуватимуть про зв’язок між певним харчовим продуктом і позитивним впливом на здоров’я споживача.

Також Рада ухвалила євроінтеграційний закон про держконтроль за продукцію з генетично модифікованими організмами. Такий товар повинен мати маркування "з ГМО" або "без ГМО". Закон набере чинності через три роки, а за цей час в Україні мають вилучити з обігу всю продукцію з ГМО, яка не зареєстрована або вироблена чи вирощена незаконно.

Наступна зміна стосується легалізації крафтових спиртних напоїв. Закон визначає, хто може бути малим виробником дистилятів (харчових спиртів) та встановлює перелік обладнання таких виробників.

Без "низьких цін": зміни для медичного бізнесу

Кабмін заборонив аптекам використовувати маніпулятивну рекламу. Зокрема, вживати вирази на кшталт "низькі ціни", "оптові ціни", "соціальний", "доступний" тощо; вказувати про орієнтованість аптеки на обслуговування певної соціальної групи та порівнювати себе з іншими, адже такі дії вводять споживача в оману та заважають свідомому вибору конкретного закладу.

Водночас уряд дозволив аптекам створювати мобільні аптечні пункти в автомобілях, які зможуть обслуговувати сільське населення, де стаціонарних аптек немає, а на період воєнного часу – прифронтові території.

Цифрові послуги та віртуальна реальність: закріплення понять

Верховна Рада ухвалила два закони, які врегульовують правовідносини у сфері цифрових послуг. Відтепер у законодавстві закріплене поняття "цифрові речі". До них належать, наприклад, об'єкти цифрової власності (відомі як NFT) – контент або твори мистецтва, які існують виключно у віртуальній реальності, але при цьому належать конкретній людині. Тепер купівля, продаж, обмін та інші операції з цифровими речами регулюються законодавством.

Інший закон врегульовує надання цифрових послуг та створення цифрового контенту на замовлення. Він встановлює вимоги до договору з надання цифрових послуг: що може бути предметом такого договору, зобов'язання сторін, а також відповідальність за порушення.

Зміни у судовій системі: відбір до Конституційного суду

Після зауважень Венеційської комісії, Верховна Рада ухвалила новий закон щодо процедури відбору суддів Конституційного суду України. В Україні існуватиме орган, який обиратиме кандидатів на посади суддів КСУ – Дорадча група експертів. Вона складатиметься з шести людей. Новий закон, на відміну від попереднього, посилює повноваження Дорадчої групи: кандидати, які отримають від неї несхвальний відгук, будуть відсіяні з конкурсного відбору.

Збереження музейного фонду України

У цій сфері важливими є дві зміни. Перша – це впровадження електронного реєстру закладів культури, культурних цінностей України тощо. У другій йдеться про використання колекцій і зібрань у разі реорганізації музеїв. Раніше це питання ніяк не регулювалося – після закриття музею експозиція могла перейти до приватної колекції або бути виставлена на аукціоні. Тепер у разі реорганізації державних та комунальних музеїв їхні керівники мають обов’язково погоджувати з Мінкультом подальше використання колекцій.

Інші зміни: ключові моменти

Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє вагітній жінці на власний розсуд визначати дату початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Також прийняли постанову, відповідно до якої роботодавцям компенсуватимуть витрати на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Уряд ухвалив важливу постанову, яка врегульовує процедуру надання статусу учасника бойових дій цивільним людям, які з початку повномасштабної війни пішли на фронт у складі добровольчих формувань, а тому не були оформлені офіційно.

Вокс Україна

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