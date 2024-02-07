Захист життя та здоров'я: ключові зміни з прийняттям закону про стандарти НАТО у медицині ЗСУ

7 лютого стало історичним днем для українського оборонного сектору та його медичного забезпечення. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження стандартів Організації Північноатлантичного договору у сфері медичного забезпечення сил безпеки і сил оборони". Цей крок демонструє не лише оперативність українського парламенту, але й глибоке розуміння потреби адаптації до міжнародних стандартів, особливо в такій критичній сфері, як медичне забезпечення військовослужбовців.

Законопроєкт вносить корінні зміни в систему взаємодії між Міністерством оборони України та Міністерством охорони здоров'я у формуванні політики домедичної та догоспітальної допомоги в Збройних Силах України.

Ці зміни не лише відображають стратегічний напрямок України до інтеграції з євроатлантичними структурами, але й підкреслюють важливість створення ефективної, сучасної системи медичного забезпечення для захисників країни.

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Обидва міністерства розуміли критичну необхідність реформ у цій сфері. Тісна співпраця та взаєморозуміння дозволили досягти консенсусу щодо розподілу відповідальності та повноважень.

За новим законом, Міністерство оборони отримує повноваження формувати стандарти домедичної та догоспітальної допомоги, виходячи з вимог НАТО, тоді як Міністерство охорони здоров'я зосереджується на розробці протоколів та стандартів для госпітального етапу лікування.

Цей законопроєкт є важливим кроком на шляху до забезпечення високого рівня медичної допомоги для українських військовослужбовців, адаптованого до найкращих міжнародних практик. Він не лише покращить якість домедичної та догоспітальної допомоги, але й забезпечить більш ефективне використання ресурсів, оптимізацію лікувальних процесів та, що найважливіше, збереження життів українських захисників.

Висловлюю щиру подяку народним депутатам за швидке ухвалення законопроєкту та колегам з Міністерства охорони здоров'я за плідну співпрацю у реформуванні системи. Оновлення системи медичного забезпечення дозволить врятувати тисячі життів українських військових та створити справді ефективну систему охорони здоров'я для військовослужбовців.

Як це допоможе покращити медичне забезпечення ЗСУ?

На практиці будуть реалізовані важливі принципи, які допоможуть створити сучасну та дієздатну систему.

Насамперед це стосується уніфікації підходів. Найближчим часом Міністерство охорони здоровʼя починає затвердження перших протоколів з надання медичної допомоги при бойовій травмі. Відповідно всі заклади охорони здоровʼя системи Міністерства оборони, так само як і комунальні та державні, лікуватимуть за єдиним стандартом.

Медичні професійні кваліфікації будуть чітко встановлені, що відкриє шлях для систематичного підвищення їх рівня.

Наступним кроком стануть закупівлі, адже протоколи вже включають затверджені списки медикаментів та обладнання, які тепер постачатимуться за уніфікованими стандартами.

Цей процес також розгортатиметься у структурах, підпорядкованих Міністерству оборони, яке зараз працює над обсягами допомоги на догоспітальному етапі. В майбутньому ці заходи будуть інтегровані зі стандартами навчання, штатними розписами та нормативами щодо медичних підрозділів на цьому етапі, а також з вимогами до оснащення.

Ухвалення цього законопроєкту є свідченням відданості України своїм захисникам та її непохитної волі до реформ, що наближають країну до стандартів НАТО. Це важливий крок уперед у зміцненні обороноздатності України та її стратегічному курсі на євроатлантичну інтеграцію.

Наталія Калмикова, заступниця Міністра оборони України

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