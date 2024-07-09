Що принесе новий 2024-2025 навчальний рік: 10 ключових особливостей

У сучасному світі, де зміни відбуваються з неймовірною швидкістю, освіта повинна відповідати викликам часу. Новітні технології, соціальні трансформації та глобальні події вимагають від освітніх систем швидкої адаптації та інноваційного підходу. Школа вже давно перестала бути просто місцем, де діти отримують знання. Вона стає простором для розвитку навичок, необхідних для успішного життя у 21-му столітті.

Постійний розвиток освіти є необхідністю для забезпечення конкурентоспроможності нації на глобальному рівні. В Україні ці зміни набувають особливої актуальності, враховуючи нові соціальні, економічні та політичні реалії. Відповідаючи на виклики сучасності, система освіти впроваджує нововведення, які не лише роблять навчання більш ефективним, але й цікавішим для учнів.

У новому 2024-2025 навчальному році очікується чимало нових ініціатив, які демонструють цей прогрес.

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1. Підручники з інтерактивними електронними додатками

Однією з головних інновацій нового навчального року стануть інтерактивні електронні додатки до підручників. Ці додатки розширюють можливості паперових підручників за рахунок мультимедійного контенту та інтерактивних функцій. Вимоги до таких е-додатків затвердило Міністерство освіти і науки відповідно до нового Закону України "Про освіту". Деякі підручники для 7 та 11 класів уже будуть доступні з цими додатками, що дозволить учням випробувати новітні технології у навчанні.

2. Нові підручники для 7 та 11 класів

До початку навчального року всі учні 7 класів будуть забезпечені новими підручниками. Особлива увага приділяється підручникам з історії України для 11 класу, які включатимуть новітню історію, зокрема період повномасштабного вторгнення.

3. Запуск освітнього застосунку "Мрія"

Міністерство цифрової трансформації розпочало пілотний запуск державного освітнього застосунку "Мрія", який призначений для учнів, батьків та вчителів. Першими його тестують 40 шкіл із шести областей України та міста Києва. Учасники пілоту перевіряють, щоб усе працювало як треба, та надають важливий зворотний зв'язок, аби вдосконалити застосунок перед масовим впровадженням.

4. Збільшення кількості інклюзивних груп

Інклюзивна освіта залишається одним з пріоритетів МОН. У межах Національної стратегії розвитку інклюзивного навчання до 2029 року та операційного плану на 2024–2026 роки планується збільшення кількості інклюзивних груп у навчальних закладах. Це важливий крок для забезпечення рівних можливостей в освітній сфері без дискримінації.

5. Оновлена програма "Захист України"

Предмет "Захист України" зазнає значних змін. Вчителів навчатимуть використовувати дрони, а для уроків закуповуватимуть простіші моделі дронів, щоб учні могли навчитися ними керувати. Уряд вже виділив 1,74 млрд грн на підвищення кваліфікації вчителів та закупівлю обладнання для навчальних кабінетів.

6. Продовження ремонту укриттів

Безпека учнів залишається пріоритетом. Продовжується будівництво укриттів і створення безпечних умов для навчання. Для прозорості процесу використовуватиметься платформа Dream, яка дозволяє публічно моніторити фінансування та стан виконання робіт.

7. Зарахування оцінок учнів, які навчаються за кордоном

Для полегшення реінтеграції учнів, які перебувають за кордоном, розробляються спрощені програми та рекомендації щодо зарахування їхніх оцінок. Це дозволить дітям легше повертатися до української системи освіти без додаткових екзаменів. Наші заклади освіти мають перевести оцінку, отриману за кордоном, за 12-бальною або двобальною (зараховано або незараховано) шкалами.

8. Продовження реформи шкільного харчування

Збільшується кількість шкіл, які відновлюють очне навчання, тому забезпечення харчування дітей стає важливішим. На 2024 рік у держбюджеті передбачено 1 млрд грн на модернізацію харчоблоків. Підписані меморандуми з 10 областями щодо підтримки цієї реформи Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

9. Підготовка до пілотування старшої школи у 2025 році

Пілотування старшої школи розпочнеться у 2025 році і триватиме два роки. Цього року будуть сформовані заклади освіти, які стануть ліцеями з обраними профілями. МОН має сформувати мапу мережі ліцеїв та затвердити стандарти для пілотування. Ліцеї будуть мультипрофільними, що забезпечить варіативність для учнівства.

10. Інтеграція штучного інтелекту в освіту

Штучний інтелект допоможе вчителям створювати презентації та формувати індивідуальні освітні траєкторії для учнів. Реалізація рекомендацій щодо використання ШІ в освіті допоможе трансформувати українську освіту та зробити її більш інноваційною.

Підсумую: освітні зміни, які заплановані на 2024-2025 навчальний рік, демонструють рішучість та прагнення досягти сучасних стандартів у навчанні. Інтерактивні підручники, електронні додатки, використання штучного інтелекту та нові програми для учнів роблять навчальний процес більш динамічним і цікавим. Інклюзивні групи та оновлена програма "Захист України" свідчать про увагу до різноманітних потреб учнів та підготовку їх до реальних життєвих викликів.

Особливо важливою є робота над зарахуванням оцінок учнів, які навчаються за кордоном. Це полегшить реінтеграцію дітей, які повертаються до України, і забезпечить їхній безперервний розвиток. Продовження реформи шкільного харчування та будівництво укриттів демонструють турботу про безпеку та добробут учнів.

Тож, українська освіта робить впевнені кроки вперед, і це не може не викликати оптимізму та надії на краще.

Вікторія Войціцька, голова правління Національної освітньої асоціації

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