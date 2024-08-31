У головного поліцейського-зброяра Києва арештували квартиру та авто

Начальник відділу контролю за обігом зброї ГУНП Києва Юрій Нерух невдовзі може втратити незаконно нажиту квартиру та автомобіль. Вирішить ВАКС.

Йдеться про конфіскацію Volkswagen Touareg 2016 року, який родина поліцейського купила нібито за 3 тис. грн, а також квартиру на 94,8 кв. м в Києві, вартість якої в декларації вказали лише 15 тис. грн. Це майно сім'я Неруха нажила в перший рік повномасштабного вторгнення.

Після нашої публікації на "Українській правді" та відповідного звернення про схему з заниженням вартості майна, на яке у правоохоронця очевидно не вистачало офіційних доходів, поліцейським зайнялося НАЗК, розпочавши моніторинг способу життя.

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Наслідком цього стали арешт квартири і авто.

"Під час моніторингу способу життя службовця, який було розпочато після публікації "Української правди", Національне агентство встановило ознаки набуття ним необґрунтованих активів на понад 3,3 млн грн", – підтвердили у відомстві.

Як деталізували в агентстві, посадовець, який понад 30 років працює в правоохоронних органах, а також його дружина та дочка не мали законних доходів для придбання зазначених активів.

Тобто спрацювала класична схема, коли чиновники, уникаючи автоматичної перевірки декларації, свідомо декларують майно за заниженою вартістю. У випадку Неруха вартість автівки занижена як мінімум у 250 разів, квартири – в 200 разів.

Інакше, у разі декларування майна, що є більшим за вартістю, ніж доходи, у НАЗК одразу б виникли питання щодо наявності необґрунтованих активів.

Цього і боявся Нерух, адже офіційні доходи його і дружини були значно нижчими, ніж реальна вартість набутих активів. Іншими словами – легальних коштів не вистачило б на придбання Volkswagen Touareg, не кажучи про квартиру на майже 100 квадратів.

Загалом у деклараціях Неруха – 5 земельних ділянок у Черкаській і Київській областях, 4 квартири в Києві, будинок у Черкаській області, а також арештований нині Volkswagen Touareg за 3 тисячі гривень.

Справа за ВАКС

Далі – справа за ВАКС. Прокурори САП за вищезазначеними матеріалами звернулися з позовом до суду щодо визнання активів на 3,3 млн грн необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави. Йдеться про цивільну конфіскацію.

Якщо в суді Нерух не зможе довести законність походження квартири та авто, їх, швидше за все, визнають необґрунтованими та конфіскують.

Нині ж майно арештоване та має бути передане в управління АРМА.

Що не так із поліцією?

Нерух – далеко не перший поліцейський, в якого виявили необґрунтовані активи чи незаконне збагачення. Ще є Тишлек, Щадило, Дибов та інші.

Кожен кейс – як ляпас правоохоронній та антикорупційній системі. Так, Нацпол, як би то не дивувало, розслідує понад 70% корупційних злочинів за найбільш відомими "корупційними" статтями. Тому поліція мала би відігравати помітну роль у боротьбі з корупцією.

Аби не працював жарт "корупцію не можна подолати", Нацпол слідом за БЕБ має бути реформованим.

Нині МВС розробляється законопроєкт про конкурси в поліції. Очікувано, що під поняттям "конкурси" може ховатися ручне управління та відбір. Як і буває в поліцейській державі.

Тому громадськість слідкуватиме, аби незалежні конкурси не замінили конкурсами на папері. Це ж вже було.

Поліція 2.0 може відбутися, якщо буде законодавчо закріплено:

Прозорий конкурс на голову Нацполіції та його заступників – через комісії з переважним правом голосу міжнародників, а також із незалежною громадськістю у складі.

– через комісії з переважним правом голосу міжнародників, а також із незалежною громадськістю у складі. Конкурси на керівників територіальних підрозділів поліції ;

; Перевірка на доброчесність кандидатів на керівні посади та подальша багатоетапна перевірка доброчесності керівного складу.

Поки ж без реальної реформи поліції та проведення незалежних конкурсів на посадах залишатимуться "Нерухи", доброчесність яких під сумнівом. Реформа поліції очікує чарівної дії від міжнародних партнерів, у силах яких – рухати реформи. Адже підготовка законопроєкту вже декілька разів прострочена.

Мартина Богуславець

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