Хто такий Олексій Кулеба і як його призначення вплине на відбудову

Після трьох місяців у підвішеному стані Міністерство відновлення врешті отримало нового очільника. За нього проголосували фактично пакетом під час значних перестановок Уряду. І якщо деякі кадрові рішення були сюрпризом, то передачу Мінвідновлення Кулебі пророкували ще до відставки попередника. Про політичне минуле нового міністра та його потенційний вплив на відбудову – розповідаю далі.

Що ми знаємо про Кулебу офіційно?

Олексія Кулебу позаочі характеризують як управлінця та державника. Він розпочав свій публічний шлях у політиці та адміністративному управлінні ще у 2011-2013 роках, коли разом з Андрієм Єрмаком входив до громадської ради Київської міської державної адміністрації в період підготовки до Євро-2012. Це був початок тісної співпраці з важливими політичними гравцями країни.

У 2019 році Кулеба обійняв посаду директора Департаменту міського благоустрою Київської міської ради (КМДА) за рекомендацією Андрія Єрмака – вже на той час керівника Офісу Президента. Його робота пов’язана з дотриманням законності встановлення МАФів, перевіркою зон стихійної торгівлі та впорядкування благоустрою столиці.Тоді вважалося, що Кулеба мав стежити за діяльністю мера Києва Віталія Кличка. Проте департамент благоустрою залишався поза увагою правоохоронців, навіть попри численні обшуки в Київській міській адміністрації у 2021 році, що викликало питання щодо вибірковості слідчих дій.

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У 2022 році Олексій Кулеба став головою Київської обласної державної адміністрації (ОДА) і фактично керував областю під час повномасштабного вторгнення. З лютого по березень 2022 року його призначили керівником групи радників начальника Київської обласної військової адміністрації. Згодом він повернувся на посаду голови ОДА, де його робота зосередилася на відбудові зруйнованих інфраструктурних об'єктів.

Після втечі росіян з Київської області Кулеба розпочав відбудову зруйнованих будівель та інфраструктури, яка постраждала від бойових дій. Цей процес супроводжувався значними викликами, такими як хаотичне укладання договорів із підрядниками, відсутність прозорих тендерів і затримки публікації договорів у системі Prozorro​.

Процес відбудови в Київщини не обійшовся без скандалів. Журналісти Bihus.Info виявили, що сотні мільйонів гривень були розподілені між підрядниками, багато з яких мали сумнівну репутацію або навіть фігурували в кримінальних провадженнях. Замовлення часто видавалися без проведення тендерів, а договори або не публікувалися в системі Prozorro, або з'являлися з великим запізненням.

У січні 2023 року, після скандалу з Кирилом Тимошенком, який потрапив під критику через використання гуманітарного позашляховика, Кулеба був призначений заступником керівника Офісу Президента. Він став відповідальним за регіональну політику в країні. Так зване "Велике будівництво" теж перейшло до відання Олексія.

5 вересня 2024 року Верховна рада під час переформатування Уряду Верховна Рада призначила Олексія Кулебу Віце прем'єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій.

Підсумовуючи, політичний шлях урядовця можна назвати досить стрімким — за 4 роки від директора департаменту столиці до Віце-прем’єра.

Цікаве з декларації

Перша декларація була подана у 2019 році перед призначення на посаду директора Департаменту благоустрою КМДА. Тоді Олексій Кулеба був бенефіціаром восьми компаній (ТОВ "Ньюкорп", ТОВ "Асоціація корпоративного маркетингу", ТОВ "Аспер Естейт", ТОВ "Аспер Консультанти", ТОВ "Наял Україна", ТОВ "Наял Віжн", ТОВ "ДЮСК ім.В.Сосніхіна", ТОВ "Техноінвест компані"), які надавали послуги у сфері управлінням майном, консультування з питань комерційної діяльності, діяльність у сфері права та реклами тощо. В наступні роки всі зазначені компанії він продав. Власне з цим пов’язане єдине подання суттєвих змін до майнового стану. Інших дорогих покупок чи продажів під час аналізу декларацій не помічено.

Впливові друзі

Кулеба є другом Андрія Єрмака. Саме цей тісний зв’язок і привів до кар’єрних зростань та членства у команді Офісу Президента. Варто відмітити, що Олексій Кулеба не був помічений в гучних скандалах, веде скромний стиль життя та рідко дає інтерв’ю ЗМІ — загалом усі критерії важливості в команді Президента Зеленського. Загалом це призначення сигнал того, що ще один орган позбувся самостійності в управлінні, адже саме це стало неформальною причиною звільнення Кубракова.

Якщо врахувати вплив ОП і на правоохоронні органи, зливи інформації щодо фігурантів, як от у справі "Великого будівництва", то отримуємо кричущу ситуацію: замкнутий ланцюжок навколо Міністерства, яке менеджерить величезні кошти та проєкти відновлення. Також наголошу, що перебіг відбудови, а отже і робота відповідного Міністерства є лакмусовим папірцем для донорів та міжнародних партнерів. Тож очолювати його має людина з бездоганною репутацією.

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Куди рухатиметься відбудова

Призначення Олексія Кулеби на посаду Віце-прем'єра йшло у пакеті інших кадрових змін та перезавантажень уряду. Ніяких обіцянок від новопризначених урядовців ні парламент, ні суспільство не отримувало. Чутки про призначення Кулеби ходили майже одразу після звільнення команди попереднього міністра Кубракова та Мустафи Найєма. Але з того часу публічних обіцянок чи адженди від Кулеби не оприлюднювали.

Загалом розпочати нові проєкти та створювати суттєвий прорив буде надто складно. По-перше, відсутність фінансування, в порівнянні навіть з кінцем 2022 та 2023 роком.

По-друге, багато важливих та ефективних рішень вже запущені. До прикладу програма "е-Відновлення", робота з Реєстром пошкодженого та зруйнованого майна, DREAM, будівництво магістральних водогонів тощо. Зупинити ці великі програми буде дуже складно. Це буде пострілом собі в ногу. Сумніваюсь, що чинний очільник Міністерства на це піде.

По-третє, попереднє керівництво Міністерства розпочало ряд великих проєктів під зобов’язання держави. Зупинити ці домовленості майже неможливо. Проте очікувати від даного перезавантаження уряду можна чого завгодно. Ми зі свого боку будемо продовжувати громадський контроль.



Сергій Миткалик

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