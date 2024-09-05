Уряд Єрмака

Із нинішніми темпами кадрових ротацій укріплюється єрмаківська вертикаль влади. Нові перетасовки в Уряді – тому підтвердження.

Відчуття повного сюру, коли в один день трагедія в Полтаві, ракетна атака по закладах освіти, потім – Львів, і при цьому паралельні масові звільнення-призначення в Кабмін.

Від переведень з міністерства в міністерство до підвищень – дивимось на новий-старий склад Кабміну.

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"Нова енергія" Уряду

Президент Зеленський прокоментував кабмінівське перезавантаження потребою в новій енергії та посиленні напрямків.

От тільки посилювати більшість напрямків довірили людям Єрмака, а "нова енергія" – це лише ротації серед топпосадовців.

Зокрема, після формальної відставки більше повноважень отримала Ольга Стефанішина – фактично права рука Єрмака за його другим після кадрового напрямком – зовнішньою політикою. Стефанішину перепризначили на посаду віцепрем'єра та додали портфель міністра юстиції.

Варто зазначити, що в день її формальної відставки 4 вересня Вищий антикорупційний суд розглядав так звану "справу Лукаш", де в тому числі серед обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5, ст. 191 ККУ – Ольга Стефанішина. Йдеться про справу щодо заволодіння коштами у сумі 2,5 млн грн, які були виділені на адаптацію національного законодавства до вимог ЄС. Зокрема, щодо вартості робіт і якості матеріалу за тендером на перевірку українського законодавства на відповідність європейському.

Мінвідновлення, до якого приєднають і Мінреінтеграції, очолив ще один на 100% "свій" для Єрмака – Олексій Кулеба. У міністерство він перейшов із посади заступника голови Офісу Президента, куди прийшов на місце звільненого після скандалу Кирила Тимошенка. До цього Кулеба за рекомендацією Єрмака працював у КМДА та очолював Київську ОВА.

МЗС керуватиме представник цієї ж сфери – Андрій Сибіга. Знову ж, це близька до Єрмака людина. До 2024 року Сибіга був заступником Єрмака, потім – першим заступником міністра Кулеби.

У Мінагро перейшов керівник Фонду держмайна Віталій Коваль. Як і більшість інших міністрів, він – креатура Єрмака. Коваль має ділові зв'язки із співвласником "Кварталу 95" Тимуром Міндічем. Із аграрною сферою його пов'язує тільки 5-річний досвід керування агрофірмою з торгівлі зерном "Санако". І нині Коваль є віцепрезидентом Асоціації спортивної боротьби України, яку тривалий час очолював Ельбрус Тедеєв – колишній нардеп-регіонал, помічником якого 10 років і був Андрій Єрмак.

Мінкульт та інформполітики "рятуватиме" ще один заступник Єрмака – Микола Точицький. В ОП він перейшов із МЗС, має великий дипломатичний досвід і не має професійного відношення до сфери культури. Крім років співпраці, Точицького і Єрмака ще й пов'язують роки студентства – вони були одногрупниками в Київському інституті міжнародних відносин.

У Мінзахисту довкілля, про яке мало хто знав до заяви про звільнення міністра, перейшла Світлана Гринчук. Вона була заступницею міністра енергетики Галущенка, до цього – заступницею міністра екології. Гринчук нерідко з'являється в інформаційному полі разом із Єрмаком під час заходів, що стосуються міжнародних перемовин.

Цікаво, що у 2021 році Гринчук придбала Volvo XC60 2020 року за 149 тис. грн. при ринковій вартості 35-40 тис. дол. Обставини, за яких Світлана Гринчук набула новий кросовер за аномально низькою ціною невідомі.

У Мінвет із посади заступниці міністра оборони перейшла Наталія Калмикова. До цього була виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду при Мінветі.

Мінмолоді та спорту продовжує очолювати бодібілдер Матвій Бідний, тільки вже без "в.о". До спортивної кар'єри Бідний був помічником нардепа від БЮТ Портнова, а дружина Вікторія Дашутіна – донька екснардепа-регіонала Григорія Дашутіна – була співвласницею компанії батька, що постачала продукцію військово-промислового комплексу РФ.

Поки Бідний, як і Калмикова, в числі небагатьох "нових" міністрів, у яких не простежуються явні прямі зв'язки з Єрмаком.

Мінстратегпромом керуватиме Герман Сметанін. До роботи в Уряді він очолював "Укроборонпром", перед цим – Завод ім. Малишева та Харківський бронетанковий завод.

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Фактично більшість із 9 новопризначених міністрів так чи інакше – люди, наближені до Єрмака. Це ще раз говорить, що Офіс і Кабмін 3.0 – єдина вертикаль влади.

Є питання

Кадрові переставляння в Уряді не вирішують питання щодо зашкварених топпосадовців.

Після корупційного скандалу із проросійським Хейлом та його хабарем у півмільйона доларів на посаді залишається міністр енергетики Галущенко. Після звільнення Шурми він тільки нарощує свій вплив.

Після кримінальної справи та підозри у незаконному збагаченні на 56 млн грн при посаді залишається голова АМКУ Кириленко, власник "малинових" статків. Нагадаю, його призначає і звільняє президент. Між іншим, президент досі не відсторонив Кириленка від виконання обов'язків, як і в 2019 році, коли він як голова Донецької ВЦА потрапив у скандал з поїздкою на лінію вогню, що закінчилася летально для одного з супроводжуючих. І хоча депутати анонсували відсторонення Кириленка без політичної волі президента, а за 150 підписами, Раді під час засідання було не до цього.

На посаді залишився міністр МВС Ігор Клименко. Саме його міністерство відповідальне за затягування реформи Нацполу – вже прогорів термін подання законопроєкту про конкурси на вищі посади в поліції.

P. S. Поки ж зміни в Кабміні нагадують перетасовку карт у колоді. Чи вирішить це гостру потребу в змінах та повному перезавантаженні після низки корупційних скандалів – очевидно, що ні.

Мартина Богуславець

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