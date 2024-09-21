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Мельник Мар'ян
штаб-сержант

Битва між Українською паперовою армією та Звітними військами України

Субота, 21 вересня 2024, 08:00

Цю колонку "Українська правда" публікує на умовах анонімності, щоб не нашкодити авторові. Марʼян Мельник – псевдонім військовослужбовця.

"Завдяки мені співробітники першого головного управління КДБ СРСР могли працювати у Великій Британії, як то кажуть, на повний зріст, оскільки працівники контррозвідки МІ-6 були відволічені мною на написання нікчемних паперових довідок та звітів. 

Коли мої співробітники починали активно працювати, вербувати агентуру, виявляти резидентів, я завалював їх непотрібною паперовою рутиною, і їхня активність дуже швидко зводилася нанівець. Я пишаюсь тим, що особисто розробив і запровадив кілька нових форм звітів", – Кім Філбі.

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Кім Філбі як подвійний агент мав унікальне положення в MI-6, що дозволило йому контролювати та дезінформувати британську розвідку, одночасно допомагаючи КДБ більш продуктивно працювати в Британії.

Як ви думаєте, що змінилось після 8-го серпня, відколи Міноборони презентувало застосунок Армія+ для Збройних Сил України? 

Минув місяць, а покажіть мені військового, який може похизуватись тим, що рапорт на відпустку чи на видачу направлення на лікування опрацьовано у цьому застосунку – я таких не знаю. Тому можна зробити висновок, що змінилося рівним чином ні-чо-го. 

Гадаю, що замовник отримав грошові кошти за пророблену роботу, адже ідея в цілому не погана і має шанс на існування. Сам особисто скачав застосунок у перший же день, щоб подивитися, що там всередині – і на цьому моя цікавість закінчилась, через розуміння реальності тих процесів, які відбуваються на "землі", а не у високих кабінетах.

Створення застосунку стало першим етапом боротьби Міноборони проти УПА – рахунок не відкрито, 0-0, боротьба триває. А ось який рахунок у битві між ЗСУ + Армія+ проти УПА? Контратака захлинулася, переважаючі сили бюрократії перемагають.

Рапорти існують виключно в паперовому вигляді. Добре, якщо створений в одному примірнику і прийнятий відповідним відділом на опрацювання. Якщо ж командир звик до вимог "штабної культури", то кількість екземплярів значно збільшується, і тут одним гелікоптером вже не обійтись...

Щодо боротьби Міноборони із ЗВУ – заявок на боротьбу жодна з команд не подавала, поки що – виключно домовленості про місце зустрічі.

Збройні Сили України чи Звітні війська України – хто потужніший? Тут потрібно зробити деякий розподіл. ЗВУ – це та частина ЗСУ, яка переважно ієрархічно знаходиться вище штабу бригади і яка веде боротьбу з агресором переважно у звітах, які можна рахувати десятками.

Звіт за тиждень, за місяць, за квартал, за рік. Звіт про це, звіт про те, звіт про звіт, звіт про звіт звітів – для того, щоб наступний штаб надіслав узагальнений звіт на Генеральний штаб. Крапка. А якщо стало сумно, то "старший брат" запропонує тобі заповнити ФОРМУ (по суті, це той же звіт, але під прикриттям). Форма 1.1, форма 2.1, форма 100500. 

І сидить відповідальна людина за звіт чи форму, і, можливо, вона має хист до управлінської діяльності, до організаторської чи бойової роботи, вона ж потрапила до штабу як фахівець, як професіонал. Але, по факту, її обов’язком стало закошмарити до нервового зриву всіх тих, хто знаходиться нижче в ієрархічній системі. Для чого? Для отримання звіту. Або даних для звіту. 

І фіналочка – приходить розпорядження відмовитися від старих звітів для вивільнення часу. Але ж старі звіти – то старі, а від нових відмовитися неможливо. Коло замкнулося.

ЗВУ перемагають здоровий глузд. 

ГШ, несіть наступний архів, цей архів (МО) гелікоптером ми вже роздули.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
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