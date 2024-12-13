Для Криму та за Крим: результати діяльності Представництва Президента України в Криму за три роки

2022 рік. Широкомасштабне вторгнення. Зміна контекстів, сприйняття, зміна кожного з нас. Зміна векторів, мислення та стратегій. Крим. Як змінювати підходи до комунікації теми Криму в умовах великої війни, як зробити так, щоб півострів не став в інформаційному полі останнім в переліку регіонів, яких окупувала Росія.

Тисячі запитів на гарячу лінію про допомогу: як виїхати з окупації, чи розв'язати різні питання з документами; оперативний та постійний моніторинг ситуації в окупованому Криму; фіксування злочинів окупантів, мілітаризації півострова, затримання наших людей. Поряд з цим — відстеження того, як зростає опір окупантам, як наші люди демонструють силу, відважність, солідарність з материковою частиною України.

Планування майбутнього після деокупації, стратегії реінтеграції — адже треба бути готовими, мати план дій, зробити все можливе, щоб не перебувати в режимі очікування "а коли ж звільнять Крим?", а діяти. Щодня, постійно, залучаючи всіх стейкхолдерів, всіх, кому не байдужий Крим. Бо це наша територія, наші люди. Ось це речення особисто для мене особливо цінне. Я часто цитую ці слова Президента України Володимира Зеленського.

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Адже хто ми без наших людей? Для чого потрібно щось робити, якщо не для людей? Тим більше тих, які чекають на ЗСУ, вірять до останнього подиху, що їх не забули в окупації. Тих, хто родом з Криму і зараз на передовій, тих, хто перебуває в російських тюрмах за проукраїнську позицію, тих, що не боїться в окупації заспівати українську пісню, знаючи, що за це тепер "полагается" штраф, СІЗО…

Власне, для людей і працює Представництво Президента України в АР Крим. Ми надихаємось громадянами та громадянками України, які проживають на окупованому півострові та чинять спротив окупантам. Ми нескінченно радіємо, коли звільняють політв’язнів, ми віримо, що поїдемо у Сімферополь до нашого офісу там…Зараз в команді є люди, які у Представництві працювали в Криму до окупації, потім в Херсоні, і зараз в Києві. Та й взагалі, щоб розповісти більше про наші три роки, спочатку хочу висловити вдячність команді — кожному та кожній, хто працює з нами. Бо наші колеги, друзі з інших структур та організацій напевно теж помічали, що тут люди, які не технічно виконують роботу, а працюють сенсово, цілеспрямовано, вірно, попри всі "так, а де той Крим", "так він же окупований".

Державний орган може робити більше! Ми це довели

Протягом 2023-2024 років наша команда організувала 7 унікальних мистецьких виставок та проєктів, присвячених темі Криму. Ми підготували понад 10 всеукраїнських інформаційних кампаній офлайн та онлайн для поширення обізнаності про український півострів, його історію, корінні народи України. Інформаційний компонент надзвичайно важливий, адже в кожній українській школі, університеті, організації має бути розуміння, що про Крим не забули і що держава робить все можливе, аби звільнити півострів. Саме тому на нашому рахунку сотні інтерв’ю, тисячі коментарів та різних публікацій в національних та міжнародних медіа.

А що там в Криму?

Питання, яке люди нам задають 24/7. І правильно роблять, адже це наш профіль, наше завдання — знати з чим працюємо, що відбувається на півострові. Наша команда підготувала 372 щоденних моніторингів ситуації в тимчасово окупованому Криму, 130 брифів щодо загальної ситуації та ймовірних міжнародних злочинів. Також здійснюються аналітичні узагальнення інформації по 27 ключових напрямках для відкриття кримінальних проваджень, ідентифікації підозрюваних осіб, застосування санкцій.

Ми підготували146 оперативних зведень, щодо ситуації на тимчасово окупованій території Криму, 49 матеріалів в рубриці #рух_спротиву щодо суспільних настроїв в Криму, 35 історій кримських політв’язнів у рубриці #10роківСпротиву, у співпраці з Українським інститутом національної пам’яті підготовлено 38 тематичних матеріалів, де ми розвінчуємо міфи про Крим.

Поговорімо і про заходи за 2022-2024 роки, до яких Представництво долучалось або брало безпосередню участь в організації:

2022-го відбувся Другий саміт Кримської платформи за участі майже 60 іноземних учасників країн і організацій;

Конференція для національних і міжнародних експертів Crimea Academic Forum 2022;

Перший Парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи за участі 50 країн і міжнародних інституцій, організація експертного дня;

Парламентські слухання на тему: "Деокупація та реінтеграція тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: нові виклики в умовах широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України".

Команда спільно з БФ "Повернись живим" до 30-ї річниці нашої діяльності організувала збір на 10 млн гривень для потреб передових авіаційних навідників (ПАНів) 10 Сакської морської авіаційної бригади ім.Героя України полковника Ігоря Бедзая.

2023 року відбувся Третій саміт Кримської платформи за участі представників 63 країн та міжнародних організацій та Другий Парламентський саміт Кримської платформи за участі представників з 51 країн світу, 6 міжнародних організацій.

І що, я вважаю, заслуговує особливої уваги — це унікальна міжнародна конференція "Crimea Global. Understanding Ukraine through the South" із залученням 300 учасників з 36 країн.

Ми ж ініціювали та організували започатковану Президентом України Володимиром Зеленським на державному рівні традицію проведення Іфтару – вечері, яка проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадан, під час якої була представлена і фотовиставка "Іслам.Крим.Україна".

Завжди особливими для нас є заходи до Дня спротиву окупації АР Крим та м. Севастополя. 2023 року у співпраці з Українським Жіночим Фондом ми реалізували спільний проєкт "Кримська Маланка. Подаруй свято родинам захисників", де зібрали 300 тис. гривень для дітей військовослужбовців одного з підрозділів, де служить багато захисників кримського походження.

2024 рік, і тут знову розпочну із чи не найважливіших щорічних подій, де Крим займає центральне місце. Це Четвертий саміт Кримської платформи за участі понад 50 країн та міжнародних організацій та заходи у рамках Третього Парламентського саміту Кримської платформ, до організації яких ми безпосередньо долучались. І як згадувала вище: День спротиву окупації Криму має для нашої команди дуже символічне значення, тому ми робимо все можливе, щоб в цей день всі та всюди говорили про Крим.

У 2024 році ми провели Форум "26-2-14: Війна почалась в Криму", а також організували неймовірну мистецьку виставку за участі Першої леді України Олени Зеленської "ЛОМИКАМІНЬ. Жіночий спротив у Криму", присвячену жінкам, які чинять спротив в Криму. Навесні цього року знову відбувся Іфтар та фотовиставка про воїнів-мусульман, які боронять територіальну цілісність та суверенітет України.

2024 рік — 80-ті роковини депортації кримськотатарського народу. Чи не найбільш знакове, що відбулось цього року — створення та відкриття Меморіалу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, до реалізації якого долучалась наша команда. Також для вшанування пам'яті жертв геноциду-депортації ми провели з партнерами вечір-реквієм "Симфонія Криму. Повернення" та реалізували виставку "QIRIM İÇÜN / ЗАРАДИ КРИМУ".

Дуже довго можна перелічувати наші активності, проте коротко хотіла б виокремити наступне: спільно з Посольством Великої Британії в Україні ми організували "Food diplomacy: Crimea" до Дня кримськотатарського прапора за участі Надзвичайних і Повноважних послів; створення Кримської сцени: Bağçasaray на 20 міжнародному етнофестивалі "Країна мрій"; урочисте прийняття на честь Нарімана Джеляла за участі керівництва та членів Меджлісу кримськотатарського народу, представників уряду та парламенту, дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні. І звісно ж Друга міжнародна конференція "Crimea Global. Understanding Ukraine through the South" — унікальна та масштабна подія, спрямована на обмін досвідом та баченням між різними країнами, поширення інформації про Україну, зокрема про Крим — її невіддільну частину, а також просування Формули миру. Цьогоріч до конференції долучилось понад 100 учасників, серед яких 19 представників країн Азії, Африки, Латинської Америки.

Команда Представництва також брала участь у важливих заходах, конференціях, дискусіях. Зокрема тему Криму ми висвітлювали під час круглого столу, організованого Офісом Генсека Ради Європи; безпекової конференції Ронделі 2024; брифінгу Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні; Діалогу високого рівня у Страсбурзі тощо.

Роботу з молоддю ми також розглядали як важливу складову нашої діяльності. Цьогоріч у Представництві відбувся воркшоп для молоді — представників корінних народів України, національних меншин та спільнот. Вважаю це однією із надважливих та цікавих подій. Адже ми почули молодь, їхні потреби, дізнались про виклики, з якими вони стикаються в сучасному світі. І наша молодь справді вартує особливої уваги. Вона — наше майбутнє, відновлення, розвиток та зміни на краще.

Важливо виокремити і роботу Ради з питань когнітивної деокупації Криму. Цього року відбувались не тільки засідання, а й воркшопи з національної пам’яті, тематичні заходи, зокрема міжрелігійний діалог. У межах діяльності Ради було здійснено і комплексне соціологічне дослідження щодо когнітивної деокупації Криму, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення Представництва та Фонду "Партнерство за сильну Україну". Завдяки цій роботі ми отримали детальну картину ставлення українського суспільства до деокупації Криму та виявили основні виклики, пов’язані з процесом реінтеграції півострова.

"Міжнародка" (тут буде багато цифр)

Протягом трьох років ми проводили багато зустрічей з послами, міжнародними організаціями, делегаціями.

2022 рік — 42 зустрічі з Надзвичайними і Повноважними Послами країн Європи, Америки, Азії, представниками Японії та Латиноамериканських країн, ОБСЄ, ЮНЕСКО, Міжнародного кримінального суду, Ради Європи, експертами американських аналітичних центрів.

2023 рік — 38 зустрічей з представниками дипломатичних місій іноземних країн в Україні, у тому числі 3 брифінги для дипломатичних представників країн Азії, Африки та Близького Сходу, ЄС, НАТО та G7 та захід культурної дипломатії, організований спільно з Посольством Естонії в Україні та Комітетом ВРУ з питань міжнародних справ; 13 зустрічей з представниками іноземних медіа та делегаціями журналістів з Європи, Африки та Латинської Америки; 11 зустрічей із делегаціями парламентів іноземних країн; 56 зустрічей з представниками міжнародних організацій, аналітичних центрів, експертами.

2024 рік Представництво організувало та провело багато зустрічей з представниками дипломатичних місій іноземних країн в Україні, з представниками іноземних медіа та делегаціями журналістів з Європи, Азії, Африки та Латинської Америки, із делегаціями парламентів іноземних країн, з представниками міжнародних організацій, аналітичних центрів, експертами.

Протягом трьох років Представництво організувало 20 масштабних заходів за участі вищого керівництва держави, дипломатичних представництв, міжнародних експертів та гостей. І за кожною цифрою стоять складні дискусії, щоб зруйнувати російські міфи, довгі пояснення, чому деокупація Криму це питання міжнародної стабільності та безпеки, чому Крим не має жодного відношення до Росії, як Путін це собі уявляє. Саме це ми транслювали і під час робочих відряджень до Сполучених Штатів Америки, Варшави та Берліну, Турецької Республіки, Індії, Малайзії та Республіки Індонезія та інших.

Світ має чути про Крим і не забувати, що він український. Тому так важливо доносити правду про Україну, зокрема Кримський півострів, працювати з академічною спільнотою. Так була започаткована Глобальна коаліція українських студій, мета якої — об’єднати ініціативи та програми по всьому світу та сприяти розвитку українських студій, включаючи кримськотатарські, для забезпечення точного та професійного вивчення історії та культури України.

Коаліція також покликана допомогти у децентралізації та деколонізації східноєвропейських та слов’янських студій, які раніше зосереджувались на Росії. Вона була створена за підтримки Першої леді України Олени Зеленської. Це є спільною ініціативою Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, Українського інституту, Представництва, Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ України.

План реінтеграції має бути, адже це про нашу готовність та стійкість

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського Представництво розробило візію першочергових кроків держави після деокупації території Кримського півострова, що включає відновлення роботи державних органів, відновлення правосуддя, документування громадян, вирішення майнових та інших складних питань.

Також розроблено Стратегію когнітивної деокупації Криму та план заходів до неї; проєкт постанови Верховної Ради України "Про Заяву Верховної Ради України про пріоритетні напрями державної політики України у сфері деокупації, реінтеграції і відновлення Автономної Республіки Крим та міста Севастополя". Вважаю таким, що варто також зазначити: Третій правозахисний комітет Генеральної Асамблеї ООН схвалив проєкт резолюції про права людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та м. Севастополь до напрацювання якої активно долучалася команда Представництва.

Ми брали участь і в підготовці магістерських програм "Постконфліктне урядування" та "Врядування на повоєнних територіях" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та пілотній програмі навчання Reintegration Management Program Бізнес-школи МІМ для управлінців для роботи на деокупованій території.

За звітний період було запущено онлайн-курс "ProKrym: державна політика реінтеграції Криму", який за півроку пройшло понад 15,4 тисячі осіб. Представництвом розроблено портал проєкту "We build Crimea" для об’єднання національного та міжнародного бізнесу у відбудові Криму, а наші колеги отримали можливість представляти стенд про Крим та розповідати про цей проєкт, зокрема, на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.

Участь Представництва в розробці нормативно-правових актів займає чи не найголовнішу частину нашої роботи. Реформа адміністративно-територіального устрою та розблокування створення військових адміністрацій у Криму, відновлення органів публічної влади для півострова, декомунізація та деколонізація Кримського півострова, розробка та супровід проєкту Закону України щодо визнання результатів навчання осіб, які проживали на тимчасово окупованій території України, напрацювання щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів — це те, що нам вдалось зробити і що, на мою суб’єктивну думку, є дійсно важливим.

Яка ціль роботи? Посилювати тему Криму, робити так, щоб про півострів говорили, а його звільнення було пріоритетом

Все з проробленої роботи не перелічиш. Та те, що точно маю тут написати: за ці три роки ми пройшли колосальний шлях. У "резюме" Представництва багато виконаної роботи, реалізованих ініціатив, нових викликів, з якими ми намагались справитись, адаптувавшись, змінивши вектор. Вважаю, що це результат напрацювань, які вкладала команда багато років саме в розвиток інституційної спроможності Представництва. І все це було б неможливе без наших захисників, які боронять країну і дозволяють нам працювати тут.

Дякую керівництву держави, партнерам, державним органам, громадським організаціям, всім-всім, завдяки зусиллю яких тема Криму піднялася на новий рівень.

Я перейшла працювати до Верховної Ради України. На мою думку, зараз не має бути місця розділенням на владу та опозицію. Має бути єдина команда, яка робить все можливе для перемоги нашої держави, мають бути згуртовані рішення, що переслідують одну ціль — зробити нашу країну міцнішою. Разом до Перемоги!

Таміла Ташева

Представниця Президента України в Автономній Республіці Крим (2022-2024), народна депутатка

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