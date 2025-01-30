Дональд Трамп та "новинні пустелі" в Україні

Головна тема, яку обговорюють медійники в Україні цими днями – призупинення фінансування проєктів у громадському секторі на 90 днів, зокрема тих, що передбачали підтримку незалежних медіа. Напередодні такого рішення нової адміністрації президента США вийшло дослідження Media Development Foundation "Новинні пустелі в Україні".

Крім "пустель" – територій, де з доступом населення до важливої інформації не все гаразд, на карті дослідження можна бачити й медійні оази – "здорові" райони України. Таких всього 23% від усіх районів країни. Як випливає з дослідження – навіть ці "оази" стали можливі завдяки донорській підтримці українських медіа.

З одного боку, нові реалії ставлять перед питанням – а наскільки актуальними тепер є всі медіадослідження про минулий рік, якщо "правила гри" так різко помінялися? Висновки дослідження в цій ситуації можуть звучати навіть більш значуще, а до певної міри і пронизливо – оскільки описують результати багаторічної украй непростої еволюції українських медіа, які ми ризикуємо втратити.

Реклама:

Інше дослідження MDF про фінансовий стан українських медіа дозволяють нам припустити, що критичний момент, у зв’язку з рішенням США, переживає зараз дуже велика частина українських регіональних видань. А особливо це стосується тих, які базуються та функціонують близько від лінії фронту/кордону з РФ.

Саме ці райони, що несуть останні роки на собі найбільший тягар війни, одночасно стали територією "українського медійного дива". Адже медіа там не лише вижили, але навпаки – розвивалися дотепер. Але в ці дні ми спостерігаємо, як один за одним медійники-/ці з цих редакцій (і не тільки) закликають аудиторію до термінового порятунку видань посильними внесками.



Як, наприклад, це зробила редакція сумського видання "ЦУКР", яка в повному складі закликала свою спільноту та місцевий бізнес підтримати фінансово роботу редакції у найближчий період. Представники цього медіа пояснили, що їхній бдюжет наразі залежить від американських коштів на 60%.

Давайте подумаємо про те, що буде, якщо такі медіа не знайдуть, чим перекрити брак фінансування? А перед цим скажемо ще кілька слів про "Новинні пустелі", які дослідила команда MDF.



На карті України ми показали, які райони мають найбільші проблеми з покриттям базових інформаційних потреб. Саме там громади мають найменші шанси дізнатися про те, куди витрачається, наприклад, місцевий бюджет. І де навпаки, немає дефіциту безкінечних прес-релізів про "діяльність" місцевих чиновників у місцевій пресі.

Водночас на нашій мапі зображено також і "здорові" райони – ті, де наявність достатньої кількості незалежних медіа та якість їхньої роботи дозволяє сподіватися на стабільний і прозорий розвиток місцевих громад.

Один з ключових висновків нашого звіту про "Пустелі" – прифронтові та деокуповані території демонструють один із найвищих по Україні рівень медійного "здоров'я". На території цих громад у середньому базується більша кількість незалежних медіа, вони мають краще фінансування, а також забезпечують своїх читачів якісним і різноманітним контентом, що покриває базові інформаційні потреби. Чому так сталося і де знайшлися кошти на це? Одна з основних відповідей у дослідженні: донори.

Абсолютно закономірно, що звільнені/прифронтові/прикордонні райони відчували дотепер підвищену увагу української та світової спільноти. Навколо них часто формується публічна дискусія, що впливає на видимість інформаційної ситуації. Національні та регіональні медіа активно висвітлюють історію бойових дій, та, наприклад, наслідки окупації. Найкраща ж ситуація, відповідно до результатів дослідження, складалася в деокупованих районах, які мають найвищий рівень медійного "здоров’я", порівнюючи із завжди підконтрольними (такими, які не зазнали досвіду окупації) районами. Кількість всіх "здорових" та "частково здорових" деокупованих районів на 20% більша за кількість таких же на іншій підконтрольній території України. Також "Новинні пустелі" аналізують медійну ситуацію на окупованій частині України, яка є найважчою.

Не є секретом, що основний імпульс для запуску та розвитку місцевих медіа на всіх без виключення територіях України надають саме міжнародні донорські організації. І нерідко це грантодавці зі США.

Інші регіони України також дуже потребують уваги донорів. І вони також постраждають, якщо фінансування програм USAID припиниться на тривалий час. Однак особливість усіх прикордонних/прифронтових територій (разом з деокупованими) полягає в тому, що у місцевих редакцій украй обмежені можливості забезпечити свій стабільний фінансовий стан, спираючись на місцеві ресурси. Бізнес ближче до лінії фронту, як ми розуміємо, не надто активний, м’яко кажучи, що пояснює невеликі перспективи рекламних стратегій для локальних медіа там. Місцеві ж громади переживають не найкращі часи з погляду демографії і фінансового стану їхніх мешканців у даний період історії нашої країни.

Без фінансової підтримки суттєва частина редакцій, що базуються у прифронтових регіонах, може, будемо відверті, взагалі зникнути. Як мінімум, можна очікувати затримку зарплат, звільнення частини персоналу з усіма наслідками. Втрата таких редакцій або їхня стагнація може стати не лише локальною, а й загальнонаціональною проблемою. Ті "прикордонні" медіа, які стали частиною своєрідного "буму" останніх років – багато в чому були і є зараз орієнтиром для редакцій на іншій території України. Останнім теж буде критично важко без фінансування з американських фондів, оскільки миттєва переорієнтація на інші джерела надходжень практично неможлива.

Читайте також: Які державні органи та організації не отримають кошти через призупинення фінансування USAID? Список

Представники українських медіа, які зараз активно обговорюють в соцмережах стратегію виживання у найближчі три місяці, вірять, що фінансування програм буде відновлене з боку США або ж будуть хоча б частково компенсовані аналогічними від країн Європейського Союзу. Медіа у віддалених від фронту чи кордону регіонах мають певні шанси адаптувати свої стратегії до нових викликів, але, на жаль, ризики медійного "опустелювання" критично зростають по всій території країни.

Детальніше про "медійний бум" останніх років на прифронтових територіях України, а також про райони, де зафіксовані протилежні і невтішні показники – можна прочитати у свіжому звіті MDF "Новинні пустелі в Україні".

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.