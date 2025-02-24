За три роки боротьби Україна допомогла всій Європі точніше оцінити російську загрозу

Щоб об'єктивно оцінити підсумки трирічної агресивної війни Росії проти України, ми маємо пам'ятати, з якими намірами Росія починала цю війну.

Росія планувала окупувати Україну за кілька днів, установити там маріонетковий уряд, "очистити" країну від національних сил, демілітаризувати Україну, назавжди заблокувати її інтеграцію до євроатлантичного простору і приєднати до себе в рамках так званої Союзної держави Росія-Україна-Білорусь.

Проте головною метою Путіна було не просто окупувати Україну – він прагнув створити новий світовий порядок.

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Варто нагадати, що Росія розпочала агресивну війну проти України, пред'явивши ультиматум США і НАТО. Тобто Кремль розраховував, що швидка окупація України змусить Захід визнати "новий переділ світу" і погодитися з вимогами Росії – повернути війська НАТО до кордонів 1997 року, вивести їх зі Східної Європи (колишніх країн соціалістичного табору) і визнати пострадянський простір сферою впливу Росії. Згідно з цим планом, окупація України мала змінити світовий порядок і зробити Росію рівноправним партнером США в управлінні щонайменше половиною світу.

Три роки тому, починаючи війну проти України з метою "покінчити зі світовим лідерством США", Путін розраховував на перемогу. Однак через три роки він сподівається лише на те, що президент США зможе допомогти йому якомога швидше завершити війну, щоб уникнути ганебної поразки.

Оцінюючи підсумки цієї війни, ми не повинні піддаватися враженню від того, що 2024 року Росія, ціною величезних втрат, змогла окупувати ще 0,5% української території. На жаль, у великих війнах бувають такі втрати. Однак не варто забувати, що за три роки Україна звільнила території, які значно перевершують за площею ті, що Росія окупувала 2024 року.

Я вірю, що Збройні сили України зможуть і далі проводити успішні контрнаступи. Тому важливо розглянути фундаментальні підсумки цих трьох років.

За три роки український народ зміг відстояти державну незалежність, суверенітет і демократію. Держава не тільки не розвалилася, а й стала сильнішою та збільшила свій міжнародний вплив.

Росія не змогла демілітаризувати Україну, навпаки, за ці три роки ЗСУ отримали сучасні західні озброєння, створили потужний військово-промисловий комплекс і фактично перетворилися на одну з найсильніших армій Європи.

Фактично українська армія вже інтегрувалася в НАТО. Незважаючи на тимчасові труднощі, сумнівів у тому, що Україна офіційно стане членом НАТО, практично немає.

Успіхи України на шляху до ЄС ще більш вражаючі. У роки війни Україна отримала статус кандидата в члени ЄС. Навіть російське керівництво не заперечує, що Україна незабаром стане повноправним членом Євросоюзу.

За ці роки український народ здобув безліч цінних союзників і друзів. Уже зараз зрозуміло, що після закінчення війни країни-партнери, насамперед ЄС, нададуть Україні значну допомогу у відновленні зруйнованих міст, інфраструктури та економіки.

Звичайно, всі ці досягнення далися Україні неймовірно високою ціною. Багато українців втратили життя, здоров'я, близьких і майно. Важко навіть уявити, через які страждання пройшов український народ за ці три роки. Але своєю жертовністю і мужністю Україна вже досягла величезних успіхів. Я впевнений, що найважчі часи для України позаду.

Ще до завершення війни можна сказати, що українці зможуть зберегти свою країну, свободу і демократію. У майбутньому Україна стане авторитетним членом ЄС із передовою системою управління та сильною економікою. Упевнений, що після завершення війни Україна отримає від Заходу надійні гарантії безпеки, і Росія не зможе розпочати нову агресивну війну.

Своєю трирічною боротьбою Україна допомогла всій Європі точніше оцінити російську загрозу, мобілізуватися, зміцнити обороноздатність, згуртуватися і стати більш глобальною силою.

Український народ своєю боротьбою за свободу, демократію і право вільного вибору підвищив повагу до всього людства, до демократичних цінностей і прав людини. Позиції світового "клубу авторитарних режимів", очолюваного Росією, ослабли.

Завдаючи удару по імперських амбіціях Росії, послаблюючи її військову міць, економічні можливості та міжнародний вплив, український народ захистив й інші незалежні держави пострадянського простору.

Дякую, героїчний народе України!

Алі Карімлі

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